Jasmine Trinca: età, compagno, laurea, dove vive, film e carriera dell’attrice

In tempi recenti l’abbiamo vista sul grande e sul piccolo schermo: con Diamanti di Ferzan Özpetek e nella miniserie televisiva Sky Original diretta da Valeria Golino: L’arte della gioia, dove Jasmine Trinca interpreta il personaggio di suor Leonora, madre superiora che nasconde qualcosa dietro il suo atteggiamento placido e finisce per prendere sotto la propria protezione la giovane Modesta.

L’attrice romana è da tempo uno dei volti più stimati e amati dal pubblico e dalla critica. Ha già ricevuto numerosi premi nel corso di una carriera che dura ormai da venticinque anni. Parliamo infatti di un’artista che ha esordito giovanissima – e subito con grande successo – nel cinema che conta con la parte di Irene ne La stanza del figlio di Nanni Moretti.

Jasmine Trinca, la carriera straordinaria di un’attrice che sognava di fare l’archeologa

Nata a Roma il 24 aprile 1981, Jasmine Trinca ha appena 19 anni nel 2000 quando viene scelta da Nanni Moretti – alla ricerca di un’attrice non professionista – per il ruolo di Irene ne La stanza del figlio. Lei però in quel momento ha tutt’altro in mente che il cinema. Il suo sogno è quello di fare l’archeologa. Dopo il film Jasmine torna infatti a studiare archeologia e lettere classiche all’università. Per due o tre anni solo studio, niente incontri o provini cinematografici.

Eppure l’interpretazione ne La stanza del figlio le vale la prima candidatura ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista, la vittoria di un Nastro d’argento e di un Globo d’oro come miglior attrice. Niente male per un’esordiente. Come detto, però, Jasmine coltiva altri progetti. A cambiare tutto è l’incontro con Marco Tullio Giordana. «Quello è stato un momento in cui ho cominciato non dico a sviluppare consapevolezza, ma cominciavano ad esserci dei passi considerevoli, almeno per me, per quello che sarebbe stato il mio percorso», spiega l’attrice a FQ Magazine.

Jasmine Trinca, dagli anni de La meglio gioventù fino a La Storia di Elsa Morante

Nel 2003 torna così a recitare in uno dei film più noti dei primi anni Duemila: La meglio gioventù, diretto appunto da Marco Tullio Giordana. La parte difficile di Giorgia Esposti, ragazzina problematica reduce dal ricovero in un clinica psichiatrica, le fa guadagnare il secondo Nastro d’argento. Altre due partecipazioni importanti per l’attrice – che nel frattempo ha abbandonato gli studi per dedicarsi solo alla carriera attoriale – sono quelle in Manuale d’amore di Giovanni Veronesi e nell’iconico Romanzo criminale, per la regia di Michele Placido (entrambi del 2005).

Jasmine Trinca lavora di nuovo con Nanni Moretti nel 2006, quando recita nella parte della regista Teresa nel film Il caimano, al fianco di Silvio Orlando e Margherita Buy. Il 2013 è l’anno della vittoria di due Nastri d’argento e un globo d’oro per le sue interpretazioni nelle pellicole di Un giorno devi andare (regia di Giorgio Diritti) e Miele di Valeria Golino.

Due anni dopo la troviamo accanto a Riccardo Scamarcio nel film Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto, col quale lavora nuovamente nel 2017 vestendo i panni dell’omonima protagonista di Fortunata (che le frutta il primo David di Donatello e un altro Nastro d’argento). Dopo la parte di Ilaria Cucchi in Sulla mia pelle (2018), nel 2021 prende parte a La scuola cattolica e a Supereroi.

Nel 2023 indossa i panni della pedagogista Maria Montessori nel film di Léa Todorov. L’anno scorso è apparsa in televisione, oltre che ne L’arte della gioia di Valeria Golino, anche nella serie di Rai 1 La Storia (tratta dal romanzo di Elsa Morante) e in Supersex, per Netflix. Da segnalare infine l’esordio come regista nel film Marcel! del 2022.

Jasmine Trinca, la vita privata, l’ex compagno e dove vive l’attrice

La pluripremiata attrice romana ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita privata. Si sa che è stata a lungo legata sentimentalmente a Antonio Piarulli, conosciuto nel periodo degli studi universitari, con il quale nel 2009 ha avuto una figlia, chiamata Elsa in onore della scrittrice Elsa Morante. Non sono noti i motivi della separazione.

Nel 2021, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Jasmine Trinca ha raccontato di essersi nuovamente trasferita a casa di sua madre insieme alla figlia Elsa e di esservi rimasta fino alla sua morte. Successivamente ha cambiato di nuovo abitazione andando a vivere nel quartiere Testaccio, sempre a Roma.