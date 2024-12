Jason Momoa debutterà come Lobo in “Supergirl: Woman Of Tomorrow”

Jason Momoa ha ufficializzato sui suoi social media il suo ritorno nel nuovo DC Cinematic Universe di James Gunn, ma l’attore non tornerà come Aquaman, bensì come il truce e spietato cacciatore di taglie alieno Lobo. Il sito Variety riporta anche che il Lobo di Momoa farà il suo debutto in Supergirl: Woman Of Tomorrow.

Momoa ha confermato la notizia su Instagram condividendo una sua citazione da un’intervista con Fandango rilasciata durante il tour stampa per Aquaman 2.

E’ Lobo… Colleziono fumetti e ora non lo faccio più così tanto, ma è sempre stato il mio preferito e ho sempre voluto interpretare Lobo, perché ho sempre pensato, “Pronto? È il ruolo perfetto”. Voglio dire, ascolta. Se mi chiamano e mi chiedono di interpretarlo, è un ca**o di sì. Non ho ricevuto quella chiamata, quindi non voglio diffondere notizie false, ma se mai mi chiamassero e mi chiedessero di interpretarlo o di fare un provino, io ci sono.”

Il tutto accompagnato dal commento: “Hanno chiamato.”

“Lobo” è stato creato da Roger Slifer & Keith Giffen e ha debuttato nell’albo “Omega Men n.3” nel 1983 come risposta satirica ai personaggi iper-mascolinizzati molto popolari negli anni ’90.

Jason Momoa per il suo esordio come come Lobo reciterà accanto Milly Alcock, designata come nuova Kara Zor-El/Supergirl, Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll e Matthias Scoenaerts nei panni il cattivo del film, Krem.

Lobo noto anche come “colui che ti divora le budella e ci si diverte”

L’ultimo Czarniano noto anche come “Bo, l’Uomo” o “Mr. Machete”, Lobo è il cacciatore di taglie più tosto della galassia. È il miglior cacciatore di taglie dell’universo conosciuto e l’ultimo essere senziente con cui vorresti mai litigare in un bar se speri di uscirne tutto intero. È il duro alieno intergalattico noto come Lobo, spesso chiamato con il suo soprannome “The Main Man”, e se sei fortunato, non lo incrocerai mai. Potresti chiederti perché un essere alieno dovrebbe essere chiamato come un animale terrestre, anche uno feroce come un lupo. Questo perché la parola “Lobo” in questo caso si traduce in “colui che divora le tue viscere e ci prova gusto” nell’antico dialetto Khund. A quanto pare, i suoi genitori non avrebbero potuto dargli un nome più appropriato. Girando per le vie spaziali sulla sua “moto spaziale”, che ha chiamato Spacehog, Lobo mostra tutti i tratti che qualcuno assocerebbe a un motociclista in una gang di motociclisti in stile Hell’s Angels sulla Terra, dai suoi lunghi capelli e tatuaggi, fino al suo atteggiamento da “uccidi o sarai ucciso”. Non c’è niente nella galassia che Lobo ami di più dei suoi delfini domestici, un bel combattimento, le donne e ubriacarsi in qualche bar intergalattico. Probabilmente tutto in quest’ordine. Nel corso degli anni, Lobo ha combattuto sia dalla parte dei buoni che dei cattivi, spostandosi più o meno verso chi lo paga di più per portare a termine il lavoro, o quale parte gli promette il combattimento migliore e più sanguinoso. Ha lottato con Superman e la Justice League, e praticamente con tutti i supereroi dell’universo DC.

Il Fan Film natalizio live-action di Lobo

Fonte: DC / Facebook