Jennifer Kent dirigerà un adattamento del romanzo “La casa delle vacanze” di Clive Barker

Jennifer Kent, regista del cult Babadook, del controverso Nightingale e dell’episodio “Il brusio” dell’antologia Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, in una recente intervista con Gizmodo, ha rivelato che il suo prossimo progetto la riporterà al genere horror.

Stiamo per annunciare qualcosa che sta per accadere, un film basato su un libro. Un libro horror molto noto. Ma non posso dire di più a questo punto.

Sebbene Kent non abbia rivelato di cosa si tratti, il sito World of Reel afferma che si tratta di un adattamento del romanzo del 1992 La casa delle vacanze (The Thief of Always) di Clive Barker, che è stato adattato dall’autore anche in un fumetto.

La fonte afferma: “Posso riferire in esclusiva che il film sarà un adattamento del classico romanzo di Clive Barker The Thief of Always, che è attualmente in fase avanzata di sviluppo. Puoi aspettarti che questo venga annunciato ufficialmente molto presto.”

Il romanzo originale

“La casa delle vacanze” è un romanzo fantasy dark scritto e illustrato da Barker che segue la storia di Harvey Swick, un annoiato bambino di 10 anni che si reca in una casa magica, solo per scoprire che il suo padrone usa la casa per attrarre bambini e rubare la loro giovinezza per assicurarsi l’immortalità. Quando Harvey si rende conto che lui e gli altri bambini sono intrappolati, deve trovare il coraggio e l’astuzia per scappare e reclamare gli anni che gli sono stati rubati.

Harvey Swick sta per essere divorato dalla Grande Noia di Febbraio. A salvarlo arriva Rictus, un tipo ossuto e ridente che sostiene di conoscere un posto dove splende sempre il sole. È vero: è la Casa delle Vacanze. Ma anche dove splende sempre il sole possono allungarsi le ombre lunghe della paura. Soprattutto quando Harvey si trova davanti ai racconti interrotti delle vite di altri ragazzini scomparsi in circostanze misteriose. Età di lettura: da 12 anni.

“La casa delle vacanze” di Clive Barker è disponibile su Amazon in versione romanzo e in versione fumetto.

Curiosità su Jennifer Kent

Ha lavorato come apprendista di Lars von Trier nella produzione di Dogville (2003). Considerava questa la sua “scuola di cinema”.

Decise di passare alla regia dopo aver perso interesse per la recitazione.

Era in trattative per dirigere Wonder Woman (2017) prima che Patty Jenkins venisse assunta.

È una discendente dei produttori di film muti australiani E.J. e Dan Carroll. I fratelli Carroll hanno prodotto numerosi lungometraggi negli anni ’20, tra cui “On Our Selection” e “The Blue Mountains Mystery” con Raymond Longford e Lottie Lyell.

Si è laureata presso l’Australia’s National Institute of Dramatic Art (NIDA) con una laurea in arti performative (recitazione) nel 1991.

Era a scuola di recitazione un anno prima di Essie Davis, che avrebbe poi diretto in Babadook (2014).

Curiosità su Clive Barker

Inizialmente non ha accettato niente di più di un dollaro d’argento per il suo libro “La casa delle vacanze”.

Le sue influenze letterarie includono Herman Melville, Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, William S. Burroughs, William Blake e Jean Cocteau.

Dopo non aver apprezzato gli adattamenti dei suoi libri Transmutations (1985) e Rawhead Rex (1986), ha diretto il suo primo film, Hellraiser (1987), basato su “Schiavi dell’inferno”, un film che è diventato un classico di culto.

Nonostante abbia scritto e diretto storie estremamente violente, afferma di avere paura del sangue.

E’ amico intimo dello scrittore e fumettista Neil Gaiman (Sandman, American Gods).

È cresciuto a Penny Lane, la stessa strada di cui cantano i Beatles nella loro canzone, “Penny Lane”.

È anche un bravo artista e mostra i suoi dipinti e disegni a Los Angeles alla Bert Green Fine Art.

Autore della fortunata serie di libri fantasy “Abarat”. Sono attualmente disponibili tre libri: “Abarat (Vol.1)”, “Abarat – Giorni di magia, notti di guerra (Vol. 2)” e “Abarat – Assoluta Mezzanotte (Vol. 3). Secondo il suo sito ufficiale, alla fine ci saranno cinque libri (in totale) per completare la serie.

Mentre appariva nel programma radiofonico Loveline il 20 agosto 1996, Barker dichiarò che durante l’adolescenza aveva avuto diverse relazioni con donne più grandi, ma che era arrivato a identificarsi come omosessuale a 18 o 19 anni.

Ha scritto e prodotto con Code masters il videogioco Clive Barker’s Jericho (2007) – Da un’idea di Barker, con la partecipazione del collaboratore di fiducia Brian Gomez, il gioco venne pubblicato dalla MercurySteam per Microsoft Windows, PlayStation 3 e Xbox 360.