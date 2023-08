JFF+ Independent Cinema: 12 film indie giapponesi in streaming gratuito dal 1° agosto al 31 ottobre 2023

Lanciato in streaming a gennaio 2023, il JFF+ Independent Cinema – festival dedicato al cinema giapponese indipendente – è stato seguito in oltre 150 paesi e regioni del mondo, tra cui Indonesia, Stati Uniti, Australia, Messico e Italia, suscitando l’interesse di un pubblico eterogeneo, adolescenti e ultrasessantenni compresi. Organizzato da The Japan Foundation in collaborazione con i gestori di alcuni Mini-Theaters (cinema indipendenti) giapponesi, il festival ha trovato eco su molti media stranieri, grazie all’attività di diffusione svolta dalle sedi estere di The Japan Foundation, tra cui – per l’Italia – l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma.

Il secondo appuntamento con il “JFF+ Independent Cinema 2023” è in programma dalle 10.00 del 1 agosto fino al 31 ottobre. L’iniziativa gratuita, rivolta al pubblico d’oltreoceano, trasmetterà in streaming alcuni dei titoli più rappresentativi della produzione indipendente, selezionati dai comitati di gestione dei Mini-Theaters (sale indipendenti) di tutto il Giappone, luoghi preziosi che operano in autonomia rispetto alle grandi compagnie cinematografiche, presentando un’ampia offerta di titoli, tra cui opere prime di giovani registi. Per avere un’idea in termini numerici, basti pensare che il 70% dei 1.292 film usciti in Giappone nel 2019, prima della pandemia COVID-19, sono stati proiettati nelle piccole sale cinematografiche disseminate lungo tutto l’arcipelago.

A corredo del programma una serie di filmati di presentazione delle sale indipendenti coinvolte nel progetto, articoli di approfondimento e video-contributi a cura di addetti ai lavori, con lo scopo di illustrare lo stato attuale del cinema indipendente giapponese nelle varie zone dell’arcipelago e offrire letture da diverse prospettive.

Tutti i film in programma sono in V.O. giapponese con sottotitoli in più lingue, tra cui l’inglese.

JFF+ INDEPENDENT CINEMA 2023

Organizzato da: The Japan Foundation in collaborazione con: Japan Community Cinema Center & CINEMA IRIS (Hakodate, prefettura di Hokkaido) | Cinema de Aeru (Miyako, prefettura di Iwate) | fukaya cinema (Fukaya, prefettura di Saitama) | Cinekoya (Fujisawa, prefettura di Kanagawa) | Ueda Eigeki (Ueda, prefettura di Nagano) | Motomachi Movie Theater (Kobe, prefettura di Hyogo) | jig theater (Tohaku, prefettura di Tottori) | Cinema Onomichi (Onomichi, prefettura di Hiroshima) | THEATER ENYA (Karatsu, prefettura di Saga) | Sakurazaka Theater (Naha, prefettura di Okinawa)

PROGRAMMA

12 film in V.O. giapponese con sottotitoli multilingue

Official website: https://jff.jpf.go.jp/watch/ic2023/

Contenuti Extra:

10 video-presentazioni dei Mini-Theaters

https://www.youtube.com/c/JAPANESEFILMFESTIVALPLUS/

(in V.O. giapponese con sottotitoli in inglese)

articoli sul cinema indipendente

a cura di critici e direttori di festival cinematografici

https://jff.jpf.go.jp/read/column/japaneseindiefilms/

(in lingua giapponese e inglese)

Date: dalle ore 10.00 del 1 agosto alle ore 10.00 del 31 ottobre 2023

(i contenuti extra resteranno disponibili anche dopo il termine del festival)

Il nuovo programma del “JFF+ Independent Cinema 2023” mette in luce la vitalità e la ricchezza tematica delle opere cinematografiche indipendenti realizzate in Giappone, attraverso lo sguardo consapevole di autore e autrici impegnati a restituirci l’immagine di un Paese laboratorio di nuove mode e tendenze, senza rinunciare al ruolo di custode delle proprie tradizioni.

Dodici i film in programma: dieci titoli selezionati dalle sale indipendenti aderenti, cui si aggiungono altri due titoli consigliati dal giornalista cinematografico Haochen Xu (Program Advisor, Shanghai International Film Festival) e dal critico cinematografico Mark Schilling (The Japan Times, Variety e Screen International / program advisor, Udine Far East Film Festival).

Ampio spazio ai generi rappresentati e variegate le ambientazioni: dall’isoletta di Yonaguni, la più occidentale dell’arcipelago giapponese (non lontana da Taiwan) fino alla regione di Akita nella prefettura del Tohoku, dalla iper-tecnologica megalopoli di Tokyo fino al coloratissimo territorio sub-tropicale di Okinawa, passando per territori non sempre battuti dal turismo di massa.

Tre mesi di streaming no-stop – dal 1 agosto al 31 ottobre 2023 – per scoprire una cinematografia altrimenti ‘invisibile’ e un Giappone meno noto e raccontato, comodamente seduti nel salotto di casa con un computer – o una tv – e un indirizzo e-mail: tanto basta per aprire le porte al “JFF+ Independent Cinema 2023”

FILM IN PROGRAMMA

①And Your Bird Can Sing

きみの鳥はうたえる

Kimi no tori wa utaeru (2018, 106’)

di MIYAKE Sho

Selezione a cura di CINEMA IRIS (Hakotade, prefettura di Hokkaido)

②Follow the Light

光を追いかけて

Hikari wo oikakete (2021, 104’)

di NARITA Yoichi

Selezione a cura di Cinema de Aeru

(Miyako, prefettura di Iwate)

③LONELY GLORY

わたしの見ている世界が全て

Watashi no mite iru seikai ga subete (2022, 82’)

di SAKON Keitaro

Selezione a cura di Cinekoya

(Fujisawa, prefettura di Kanagawa)

④An Artisan’s Legacy, Tsunekazu Nishioka

鬼に訊け 宮大工 西岡常一の遺言

Oni ni kike: Miyadaiku Nishioka Tsunekazu no yuigon (2012, 88’)

di YAMAZAKI Yuji (documentario)

Selezione a cura di fukaya cinema

(Fukaya, prefettura di Saitama)

⑤Hey! Our dear Don-chan

おーい!どんちゃん

Ooi! Don-chan (2022, 157’)

di OKITA Shuichi

Selezione a cura di Ueda Eigeki

(Ueda, prefettura di Nagano)

⑥A Muse Never Drowns

ミューズは溺れない

Myûzu wa oborenai (2022, 82’)

di NOZOMI Asao

Selezione a cura di Motomachi Movie Theater (Kobe, prefettura di Hyogo)

⑦A Girl in My Room

左様なら今晩は

Sayonara Konbanwa (2022, 98’)

di TAKAHASHI Natsuki

Selezione a cura di Cinema Onomichi

(Onomichi, prefettura di Hiroshima)

⑧TENZO

典座 -TENZO-

Tenzo (2019, 59’)

di TOMITA Katsuya

(documentario)

Selezione a cura di jig theater

(Tohaku, prefettura di Tottori)

⑨HANAGATAMI

花筐/HANAGATAMI

Hanagatami (2017, 169’)

di ŌBAYASHI Nobuhiko

Selezione a cura di THEATER ENYA

(Karatsu, prefettura di Saga)

⑩BON-UTA, A Song from Home

盆唄

Bon uta (2019, 134’)

di NAKAE Yuji (documentario)

Selezione a cura di Sakurazaka Theater

(Naha, prefettura di Okinawa)

⑪Techno Brothers

テクノブラザーズ

Techno Brothers (2023, 98’)

di WATANABE Hirobumi

Selezionato da Mark Schilling

(critico cinematografico)

⑫Bachiranun

ばちらぬん

Bachiranun (2021, 61’)

di HIGASHIMORI Aika

Selezionato da Haochen Xu

(giornalista cinematografico)

Film in V.O. giapponese / sottotitoli multilingue