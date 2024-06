Superman: nuove foto e video dal set del reboot di James Gunn

Il regista James Gunn prosegue le riprese del reboot Superman dei DC Studios, e online sono trapelati nuovi video e una nuova immagine provenienti dal set del film.

In un nuovo post di James Gunn su Threads, vediamo Mikaela Hoover (Cat Grant), Christopher McDonald (Ron Troupe), Wendell Pierce (Perry White) e Pruitt Taylor Vince (Pa Kent), insieme ad alcuni produttori senza nome e la star dei Guardiani della Galassia Michael Rooker.

Catturare un bel momento a Macon dopo una lunga giornata passata a girare #superman con (da sinistra a destra), Mikaela Hoover (Cat Grant), Ava (cane), Lars Winther (produttore), Chris McDonald (Ron Troupe), Brittany (amica), Wendell Pierce (Perry White), Michael Rooker (solo in visita durante le riprese a Charleston – non sono qui per girare, lo giuro), Chantal Nong (produttore) e Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent).

Gunn insiste che Rooker è passato solo per una visita, anche se qualche tempo fa si vociferava che l’attore fosse stato scelto per il ruolo del padre di Lois Lane, il generale Sam Lane.

Gunn ha recentemente risposto alla domanda di un fan su Facebook che chiedeva se Jonathan Kent sarà vivo nel film, rispondendo senza mezzi termini con: “Beh, non credo che assumerei Pruitt per interpretare una persona morta per un intero film”.

Nuovi video dal set svelano il logo del Daily Planet

Production crews are transforming Downtown Cleveland into Metropolis for ‘SUPERMAN’ (Via Greater Cleveland Partnership) pic.twitter.com/Ys1g1g4t2s — DC Film News (@DCFilmNews) June 11, 2024

First look at the Daily Planet logo in James Gunn’s ‘SUPERMAN’ pic.twitter.com/mIB0OdixtS — DC Film News (@DCFilmNews) June 11, 2024

Nuovi video dal set con scene di stunt sulla spiaggia

Un nuovo video filmato a Cleveland, Ohio, ci porta sui set di Headlands Beach State Park in cui si stanno provando alcune sequenze di stunt. Il filmato è stato girato da una certa distanza, ma possiamo distinguere diverse figure che praticano mosse di combattimento sulla sabbia. Non si può distinguere se siano stuntmen o attori del film, ma si è ipotizzato che il ragazzo con la maglietta nera che entra nella ripresa da sinistra potrebbe essere David Corenswet.

Una foto rivela un ciak con il logo del film ispirato a “Kingdom Come”

Rivelato il ciak usato sul set di “Superman” che sfoggia un logo accattivante in primo piano e al centro. Ispirato al fumetto “Kingdom Come” e ad alcune delle prime avventure dei fumetti dell’eroe. Questo stesso logo sia stato utilizzato nel crossover “Crisi sulle Terre infinite” delle serie tv targate The CW quando Brandon Routh lo indossò per interpretare una versione precedente di Clark Kent di Superman Returns.

Slate from Gunn’s Superman courtesy of one of my friends out in LA (love you Kobe) pic.twitter.com/eZ7AhLP8e0 — Pat (they/them) (@filmsbypjd) June 8, 2024

Nuova foto dal set svelano il logo della LitherCorp.

Nei nuovi scatti dal set è visibile il logo aggiornato della LuthorCorp. È interessante notare che nei fumetti LuthorCop cè stata rinominata LexCorp (scelta che il regista James Gunn pare abbia deciso di ignorare). La società funge sia da legittimo impero commerciale che da copertura per i piani più nefasti di Lex Luthor. Nonostante si venda come una società benevola e innovativa, sotto la superficie la Luthor Corp si impegna in pratiche non etiche, inclusa la sperimentazione illegale.

David Corenswet interpreterà l’Uomo d’Acciaio, mentre Rachel Brosnahan è stata scelta per interpretare Lois Lane. Il cast include Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion sarà Guy Gardner aka Lanterna Verde, Anthony Carrigan interpreta Metamorpho e Gabriela de Faría è l’antagonista The Engineer.

I personaggi secondari includono Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Wendell Pierce (Perry White), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Pruitt Taylor Vince & Neva Howell (Pa e Ma Kent), Beck Bennett (Steve Lombard), Mikaela Hoover (Cat Grant), Christopher MacDonald (Ron Troupe) e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor. Il cast dovrebbe includere anche un cameo di Milly Alcock nei panni della nuova Supergirl, un antipasto prima del suo film da protagonista, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Per quanto riguarda il padre alieno di Superman, non si sa ancora chi interpreterà Jor-El o se apparirà nel film. Voci non confermate danno Kurt Russell nel ruolo dello lo scienziato ​​kryptoniano.

L’ultimo casting confermato di “Superman” è quello dell’ex membro del cast del Saturday Night Live Beck Bennett nei panni di Steve Lombard, giornalista del Daily Planet.

Il personaggio è stato creato da Cary Bates e Curt Swan ed è apparso per la prima volta in Superman #264 del 1973. Nella pagina, Lombard è un giornalista sportivo, e in seguito un conduttore sportivo, per The Daily Planet, lo stesso giornale dove lavorano Clark Kent e Lois Lane. Conosciuto per la sua personalità sfacciata e spesso arrogante, Lombard è descritto come un ex giocatore di football professionista che porta la sua mentalità da atleta in redazione. È noto per fare scherzi pratici ai suoi colleghi, in particolare Clark Kent, che percepisce come un reporter mite e senza pretese. Nonostante le sue buffonate, Lombard è ritratto come un giornalista competente e un personaggio che aggiunge un tocco di comicità alla serie di Superman. Nel reboot L’uomo d’acciaio del 2013, Lombard è stato interpretato da Michael Kelly), attore noto principalmente per il ruolo di Doug Stamper nella serie tv House of Cards – Gli intrighi del potere.

“Superman” racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come una cosa antiquata.

Le riprese hanno preso il via il 29 febbraio, che hanno coinciso per puro caso con il compleanno di Superman. L’uscita nelle sale è attualmente prevista per l’11 luglio 2025.

