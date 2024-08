Super/Man: The Christopher Reeve Story: trailer italiano del documentario biografico sull’attore di Superman

Dal 25 settembre 2024 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures l’acclamato nuovo documentario biografico Super/Man: The Christopher Reeve Story. Questo imperdibile documentario proiettato al Sundance si concentra sulla vita e la carriera dell’attore di “Superman” Christopher Reeve. Il film esce in concomitanza con il compleanno di Reeve nato il 25 settembre 1952 e scomparso il 10 ottobre 2004 all’età di 52 anni.

Jeff Goldstein, Presidente della distribuzione nazionale, Warner Bros. Pictures, ha affermato in una dichiarazione:

A nome non solo della Warner Bros., ma anche dei miei colleghi di DC, HBO e CNN, è un onore contribuire a portare di nuovo Christopher Reeve e la sua singolare eredità al pubblico. È stato proprio in questo studio che ci ha fatto credere che un uomo potesse volare, e questo documentario rivela cosa lo ha reso un vero eroe, dentro e fuori dallo schermo. Collaborare con i nostri amici di Fathom Events per portare questo film davvero speciale sul grande schermo è stata un’opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire.

Il CEO di Fathom Events Ray Nutt ha affermato:

Tutti sanno che Superman è un supereroe, ma non vedo l’ora che il pubblico scopra il VERO supereroe dietro Superman. Questo film è una storia straordinaria che si tuffa profondamente nell’uomo che Christopher Reeve era veramente e nel coraggio che ha dimostrato. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner di DC Studios e Warner Bros. per portare questo film stimolante nei cinema di tutto il paese.

Super/Man The Christopher Reeve Story – Il trailer italiano ufficiale

Il co-CEO di DC Studios James Gunn ha rivelato che lui e il co-CEO Peter Safran hanno personalmente aiutato il documentario a trovare la sua distribuzione presso Warner Bros.:

Ho visto lo straordinario documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story un paio di settimane fa. Mi ha lasciato emotivamente senza parole. Peter e io sapevamo che i DC Studios dovevano essere coinvolti e sono grato a Peter e alla nostra famiglia WBD alla Warner Bros, HBO, CNN e Max per aver lavorato così duramente per acquisirlo. È un film meraviglioso di registi meravigliosi non solo per persone come me che amano il lavoro di Reeve, ma per tutti.

La sinossi ufficiale: “La storia di Christopher Reeve è un’ascesa sorprendente da attore sconosciuto a star del cinema iconica, e la sua interpretazione definitiva di Clark Kent/Superman ha stabilito il punto di riferimento per gli universi cinematografici dei supereroi che dominano il cinema odierno. Reeve ha interpretato l’Uomo d’Acciaio in quattro film di Superman e ha interpretato decine di altri ruoli che hanno mostrato il suo talento e la sua gamma di attori, prima di essere ferito in un incidente a cavallo quasi mortale nel 1995 che lo ha lasciato paralizzato dal collo in giù. Dopo essere diventato tetraplegico, è diventato un leader carismatico e attivista nella ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale, nonché un appassionato sostenitore dei diritti e dell’assistenza per i disabili, il tutto continuando la sua carriera nel cinema davanti e dietro la macchina da presa e dedicandosi alla sua amata famiglia.”

Diretto da Ian Bonhôte & Peter Ettedgui, questo film si addentra nella vita e nella carriera dell’uomo che ha fatto credere al mondo che “un uomo poteva volare”.

Will Reeve, il figlio più giovane di Christopher Reeve, ha detto: “Potresti pensare di conoscere Superman, o l’avvocato, o qualsiasi versione di Christopher Reeve pensi di conoscere, ma poi lo vedi come un padre”.

Il giorno il cui il Superman di Reeve volò per la prima volta…

Ci sono diversi aneddoti legati alla lavorazione dei film di Superman, tra questi uno riportato da THR racconta che quando il regista Richard Donner assunse la direzione del primo “Superman” datato 1978, l’obiettivo del regista era far credere al pubblico che un uomo potesse davvero volare. La prima cosa che dovevano fare era scegliere l’attore giusto e, dopo aver incontrato diversi grandi attori di Hollywood di prima categoria tra cui Robert Redford, Paul Newman, Burt Reynolds e Sylvester Stallone, Donner finì per scegliere Christopher Reeve che sembrava nato per il ruolo.

Donner ha spiegato che molti attori volevano il ruolo e lo studio gli diede una lista di tutti questi nomi e lui disse loro: “Ascoltate. Le vostre cose volanti sono una mer*a e devo creare un uomo che voli. Anche se vedeste Paul Newman o Robert Redford con quel costume, nessuno ci crederebbe”. Quindi, scelse un attore più sconosciuto per aiutare il pubblico a crederci e fu la mossa vincente.

All’epoca gli effetti visivi erano molto limitati e ci volle un po’ di tempo per trovare qualcosa che funzionasse davvero. Donner parlando di quei test di volo ha raccontato:

Ogni giorno per otto mesi, eseguivamo questi test di volo e guardavamo i giornalieri. Un uomo meraviglioso entrò nella nostra vita, Zoran Perisic. A quei tempi, un’unità di proiezione frontale era enorme e pesava circa una tonnellata. E lui aveva inventato un’unità di proiezione frontale che pesava 15 o 18 kg. Aveva uno zoom sul proiettore e sull’obiettivo che fotografava tutte le parti di questo. Quindi potevi ingrandire e muoverti. La macchina da presa era flessibile. Venne da me e facemmo tutti questi test e io dissi, “Questo è fottutamente fantastico!”

Donner finì per andare dal produttore Alexander Salkind per dei soldi in modo che Perisic potesse finire di sviluppare il sistema per il film. Il regista lo voleva davvero e aveva bisogno di 25.000$ per realizzarlo, ma Salkind non gli diede i soldi. Fortunatamente, la Warner Bros. intervenne e risolse il problema. Donner parlando del giorno in cui lui e la troupe videro Superman “volare per davvero” ha ricordato:

E il giorno in cui abbiamo visto volare davvero Superman per la prima volta, c’è stato un silenzio di tomba. Un paio di ragazzi che gestivano l’unità di volo piangevano, perché era così bello.

Christopher Reeve racconta l’esperienza sul set con un adorabile ragazzino che lo vide volare…

Un altro aneddoto sul Superman di Richard Donner arriva dallo stesso Christopher Reeve e dalla sua autobiografia del 1999 “Still Me” (via /Film). L’attore ha ricordato una volta in cui stava provando per una scena a Brooklyn Heights in quel di New York, e di come ha incontrato e parlato con un ragazzino che credeva fermamente che Reeve fosse realmente Superman. La scena che stavano provando vedeva Superman salvare il gatto di una bambina bloccato su un albero.

Reeve ha trascorso tutto il pomeriggio a provare la scena e durante quel tempo la gru che lo teneva e gli permetteva di volare, lo ha portato fino alle finestre del settimo piano di un condominio, e a un certo punto notò che da una delle finestre c’era un ragazzino che lo fissava. Ecco come Reeve ha raccontato quell’esperienza tanto tenera quanto surreale:

Il mio percorso di volo mi portò oltre le finestre del settimo piano di un condominio. Indossavo abiti civili e l’imbracatura da volo con i capelli acconciati in stile Superman mentre volavo più e più volte davanti alle stesse finestre. Verso le cinque un bambino di circa sette anni aprì la finestra della sua stanza e gridò: ‘Ehi, Superman, come stai?'”. Mentre gli passavo di nuovo davanti, gridò: ‘Ehi, Superman, mia madre dice di entrare, stiamo mangiando spaghetti!’ Lo ringraziai, ma dissi che avevo ancora del lavoro da fare. Verso le otto stavo ancora provando la scena (uno dei nostri problemi era che il gatto stava diventando irrequieto), quando il mio giovane amico aprì di nuovo la finestra e disse: “Ehi, Superman, fai attenzione, devo fare i compiti”. Alla fine, iniziammo a filmare la scena. Ciak dopo ciak, questo ragazzino alzava lo sguardo dalla scrivania e mi salutava mentre io fluttuavo, cercando di catturare l’inafferrabile gatto bianco. Alle undici stavamo ancora girando. (A quel punto il gatto era stato sostituito da un pupazzo) La finestra si aprì un’ultima volta. “Allora, Superman, devo andare a letto. Ci vediamo!” Immagino che dal suo punto di vista fosse solo una normale giornata a Metropolis.

Il figlio di Christopher Reeve rivela qual è il ruolo di cui padre era più orgoglioso…

Christopher Reeve ha raggiunto la notorietà mondiale nei panni di Kal-El alias Superman alias Clark Kent, ma l’attore è apparso anche in molti altri film nel corso della sua carriera. Will Reeve figlio dell’attore racconta qual è il ruolo di cui Reeve era più orgoglioso.

Durante un’intervista con Variety, Will Reeve ha rivelato che anche se lo aveva lanciato non era il ruolo di Clark Kent/Superman quello di cui il padre andava più orgoglioso:

Nella nostra città natale a Bedford, New York… il cinema locale ha subito un rebranding qualche anno fa. La persona responsabile di quel cambiamento mi ha contattato e ha detto che gli sarebbe piaciuto che proiettassi un film di mio padre a mia scelta. Ho risposto, “Certo, ma non Superman. Faremo Quel che resta del giorno”. Era così orgoglioso del suo ruolo in quel film. Non è un ruolo importante. È un ruolo importante nel film. Ha potuto mostrare un lato completamente diverso di sé. Sapevo quanto ne fosse orgoglioso. Non che non fosse orgoglioso di Superman… ma se fosse qui non sceglierebbe Superman, sceglierebbe Quel che resta del giorno. Non penso ai film di Superman tanto quanto penso alle possibilità che ha colte oltre quel ruolo di una vita.

Will Reeve ha girato un cameo nel nuovo “Superman” di James Gunn

James Gunn regista del reboot di Superman con David Corenswet nel ruolo di Clark Kent ha rivelato di aver incluso Will Reeve, figlio dell’amato attore di Superman Christopher Reeve, nel cast del film. Will ha raccontato a TMZ come è stato girare il cameo che ha descritto a mezza via tra divertente e snervante:

Conosco le persone che stanno girando il film, e sono state così gentili con me e la mia famiglia, e avevo un giorno libero, quindi ce l’abbiamo fatta [a farlo]. Non so cosa mi è permesso dire. È stata un’esperienza davvero fantastica; sono stati super amichevoli; è stato veloce, facile… in realtà ero più nervoso nel farlo di quanto non lo sia ogni volta che sono in TV per il mio normale lavoro perché c’erano così tante persone in giro e ho dovuto memorizzare una battuta, ma comunque è andata!

Il curriculum di Will include uno stage nello show Good Morning America, una laurea presso il Middlebury College e attualmente è nel team di SportsCenter di ESPN e dal 2018 è corrispondente per ABC News.

Il cast del nuovo “Superman” include anche Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Lanterna Verde), Isabela Merced (Hawkgirl)), Edi Gathegi (Michael Holt/Mr. Terrific), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), María Gabriela de Faría (Angela Spica aka The Engineer), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e Terence Rosemore (Otis).

Superman racconterà la storia del “viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata”.

“Superman” lancerà l’universo condiviso Gods and Monsters: Part 1 dei DC Studios. L’uscita nelle sale è prevista per l’11 luglio 2025.

Fonte: Variety