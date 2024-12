Superman: i 5 fumetti DC che hanno ispirato il reboot di James Gunn

James Gunn ha rivelato quali sono i fumetti che lo hanno ispirato per il suo nuovo Superman formato reboot in arrivo nei cinema nel 2025.

Superman di James Gunn ha avuto il suo primo trailer, e sembra che il reboot targato DC Studios sia pronto a diventare uno dei film più attesi del prossimo anno, con Warner Bros. Italia che ha fissato una data di uscita al 10 luglio 2025.

In attesa di saperne di più, vi proponiamo uno speciale con i cinque fumetti che Gunn ha elencato come fonti d’ispirazione per il suo Superman, che a quanto pare sarà una delle versioni cinematografiche più fedeli all’Uomo d’acciaio dei fumetti, anche se non mancheranno omaggi al Clark Kent di Christopher Reeve, al Kal-El di Henry Cavill senza dimenticare l’amata serie tv Smallville con Tom Welling.

Superman: Stagioni (1998)

Superman for All Seasons è una serie a fumetti in 4 numeri scritta del team vincitore dell’Eisner Award Jeph Loeb (testi) e Tim Sale (illustrazioni)

È stata originariamente pubblicata dalla DC Comics nel 1998, dopo il loro precedente successo, Batman: Il lungo Halloween .

. Le illustrazioni contengono molte influenze da quelle di Norman Rockwell, pittore e illustratore statunitense il cui peculiare stile definito “realismo romantico” è diventato patrimonio prezioso della cultura popolare americana.

L’elemento chiave della serie è la narrazione. In origine, Loeb non aveva mai avuto intenzione di avere un narratore, ma non voleva raccontare la storia dal punto di vista di Superman. Spiegò che non si sentiva a suo agio a essere dentro la testa di un’icona. Fu deciso di consentire ad altri personaggi di narrare e dare i loro punti di vista individuali su Superman, con un narratore per ogni volume che corrispondeva ad una stagione (primavera, estate, autunno e inverno).

La storia è anche parallela agli eventi della storia di origine di “The Man of Steel” di John Byrne (che nel 1986 aveva rivisitato le origini di Superman dopo l’evento “Crisis”), sebbene possa essere letta come storia a sé stante.

Il fumetto ha ispirato l’amata serie tv “Smallville” di cui Jeph Loeb è stato produttore esecutivo. Come in “Smallville”, il fumetto è uno uno sguardo alla vita del giovane Clark Kent mentre inizia a sviluppare strani poteri. Vivendo in una piccola città del Kansas, il ragazzo che sarebbe diventato l’Uomo d’Acciaio deve fare i conti con la sua vera origine e le sue abilità straordinarie. In questo racconto mitico, assistiamo alle esperienze e alle avventure che trasformano un semplice ragazzo di campagna nel più grande eroe del mondo.

Le quattro stagioni di Superman secondo Jeph Loeb e Tim Sale. La trasformazione di Clark Kent da “semplice” ragazzo del Midwest a Uomo d’Acciaio. Una storia rivoluzionaria che dimostra quanto non siano i poteri a rendere Superman un eroe, ma la sua profonda umanità. Con la partecipazione di Lana Lang, Lex Luthor, Lois Lane e dei Kent.

Il fumetto “Stagioni” è reperibile su Amazon e il sito Panini.

Ending Battle (2002)

“The Ending Battle” è un evento crossover creato da Geoff Johns, Joe Casey, Joe Kelly e Mark Schultz che ha attraversato tutte e quattro le pubblicazioni di Superman alla fine del 2002, portando ad una grande battaglia tra Superman e Manchester Black, con quest’ultimo che ha usato le sue vaste capacità di controllo mentale per convincere, costringere o controllare un’intera legione di supercriminali ad attaccare le persone vicine a Superman.

L’evento crossover ha preso il via nell’albo Superman Vol 2 n.186 (Novembre 2002) per culminare nell’albo Action Comics n.796 (Dicembre 2002)

I supercriminali coinvolti nel crossover: Master Jailer, Neutron, Atomic Skull, Riot, Hellgrammite, Firefist, Hi-Tech, King Shark, Evil Star, Rock, Terra-Man, The Elite, Cyborg Superman, Prankster, Bizarro, Metallo (John Corben), Mongul e Silver Banshee.

Master Jailer, Neutron, Atomic Skull, Riot, Hellgrammite, Firefist, Hi-Tech, King Shark, Evil Star, Rock, Terra-Man, The Elite, Cyborg Superman, Prankster, Bizarro, Metallo (John Corben), Mongul e Silver Banshee. La trama si svolge su “Terra-0” o “Nuova Terra”, pianeta natale simile alla Terra dei principali personaggi dell’Universo DC, quello con Smallville dove cresce Superman e Gotham City dove Bruce Wayne vendica i suoi genitori diventando Batman. Questa “Nuova Terra” fa parte di un Universo DC più grande e di un Multiverso DC composto da 52 terre parallele. Originariamente creato dalla “First Crisis”, fu presumibilmente cancellato dall’esistenza a causa dell’effetto Flashpoint-Convergence, venendo sostituito da “Terra Prime”. Entro la fine della trama di Superman Reborn, le linee temporali di Nuova Terra e Terra Pirme si sono riallineate in un’unica realtà.

Superman riuscirà a salvare i suoi amici e la sua famiglia ora che la sua identità segreta è stata svelata? L’identità segreta di Superman è sempre stata nota solo a pochi eletti. Tutto è cambiato il giorno in cui Manchester Black, un telecinetico dotato, ha scoperto l’alter ego di Clark Kent, dando il via a uno dei giorni più difficili della vita di Superman. Cercando di vendicare la sua precedente sconfitta per mano di Superman, Manchester Black raduna un esercito di supercriminali. Nel corso di 24 ore, l’esercito di criminali di Black attacca sistematicamente tutti coloro che sono vicini a Superman finché non si incontrano in uno scontro epico.

L’evento crossover “Ending Battle” è disponibile su Amazon.

Birthright (2003-2004)

Con Superman: Birthright lo scrittore Mark Waid (The Flash, Kingdom Come) e gli illustratori Leinil Francis Yu e Gerry Alanguilan reinventano l’origine di Superman per il 21° secolo in questa miniserie in 12 numeri. “Segui Clark Kent mentre viaggia e difende il suo mondo adottivo, stringe relazioni con futuri avversari e impara a bilanciare la sua vita da reporter mite e Superman.”

Originariamente, la serie avrebbe dovuto essere una versione non canonica de L’uomo d’acciaio, che mostrasse le sue origini e le aggiornasse per il 21° secolo. Poco dopo, si decise di adottare la serie come canonica, e così sostituì la serie “The Man of Steel” di John Byrne come storia delle origini canoniche di Superman. A Mark Waid venne chiesto di creare una storia di origine che i nuovi lettori, fruitori della serie tv Smallville, potessero comprendere senza alcuna conoscenza precedente del mito del personaggio. Questo era qualcosa che Waid voleva fare da quando vide per la prima volta il film Superman (1978) con Christopher Reeve.

L’uomo d’acciaio di Waid è fallibile, ha problemi con il suo capo, ha lavorato come reporter in Africa e la “S” sul suo costume che sino ad allora stava per Superman, ora era il simbolo kryptoniano della speranza. I Kent erano ancora contadini, ma Waid li ha ringiovaniti, hanno tra i venti e i venticinque anni quando trovano Kal-El (di nuovo per renderli più vicini alle loro controparti di Smallville). L’intera dinamica tra Clark e il padre adottivo riguardo al gestire in segreto l’identità di Superman viene invertita. La storia di Waid vede Clark elaborare da solo l’idea del costume e dell’identità e mostra un Jonathan sgomento e amareggiato all’idea, prendendo questa scelta come il desiderio di Clark abbandonare la sua identità il suo legame con la sua famiglia terrestre. Waid ha anche reintrodotto un potere collaterale della sua supervista, a volte chiamato “visione dell’anima”. In sostanza, Clark può vedere l'”aura” che circonda un essere vivente, un’aura che scompare quando muore. Assecondando questo potere, Waid ha anche reso Clark vegetariano. Tutti questi cambiamenti hanno incontrato reazioni contrastanti da parte dei fan.

Elementi di Superman: Birthright sono stati utilizzati in L’uomo d’acciaio (2013) di Zack Snyder

Riscopri la storia di Clark Kent, un ragazzo di campagna del Kansas, che sta scrivendo il suo destino come il più grande supereroe del mondo. Come gestisci le aspettative su te stesso quando sei potente come L’Uomo d’Acciaio? Segui Clark mentre viaggia per il mondo, imparando cosa significa essere un eroe. Navigherà la sua vita sul pianeta quotidiano incontrando amici per la vita e stringendo legami precoci con il suo più grande avversario. Clark scoprirà il suo mondo natale di Krypton e imparerà a bilanciare la sua eredità con la sua famiglia adottiva a Smallville.

Il fumetto “Birthright” è disponibile su Amazon.

All Star Superman (2005-2008)

All-Star Superman è una serie in 12 numeri scritta da Grant Morrison, disegnata da Frank Quitely e inchiostrata digitalmente da Jamie Grant. La serie ruota attorno a Superman, che sta morendo a causa della sovraesposizione al sole, mentre compie molte imprese eroiche (Le dodici fatiche di Superman) e tenta di fare pace con il mondo prima della sua morte imminente.

Luthor, il Parassita, Bizarro, Lois Lane, Jimmy Olsen e tutti i protagonisti del mondo di Superman in una versione nuova e allo stesso tempo familiare.

L’origine della serie è iniziata con il desiderio di Morrison di raccontare una storia di Superman “senza tempo” che non fosse una storia di origine. Morrison aveva originariamente pianificato un rinnovamento del personaggio di Superman, intitolato “Superman Now”, ma questo approccio viene respinto dalla DC, anche se alcune delle idee pianificate per “Superman Now” sono state successivamente riutilizzate per All-Star Superman.

Dopo il rifiuto per “Superman Now”, Morrison riprese in mano la storia, la modificò e la presentò di nuovo alla DC nel 1998 con Mark Millar, Mark Waid e Tom Peyer: “Il rilancio di Superman sta vendendo soldi alla tendenza di spazzare via il lavoro svolto da coloro che sono venuti immediatamente prima. A differenza dei rinnovamenti del “reset cosmico” fin troppo diffusi nei fumetti attuali, il nostro nuovo approccio a Superman è un onesto tentativo di sintetizzare il meglio di tutte le ere precedenti. La nostra intenzione è di onorare ciascuna delle varie interpretazioni di Superman e di usare la logica della storia interna come rampa di lancio per un Uomo d’acciaio del 21° secolo ripensato e semplificato. La nozione di “reset cosmico” è stata sostituita da una politica di “includi e trascendi” per quanto riguarda la continuità passata. La nostra intenzione è quella di riportare Superman al suo posto preminente come il più grande di tutti i supereroi.”

Dal fumetto “All Star Superman” è stato tratto un film d’animazione della serie DC Universe Animated Original Movies, scritto da Dwayne McDuffie e diretto da Sam Liu.

Il crossover televisivo Arrowverse del 2017 “Crisi su Terra X” incorpora liberamente diversi elementi di All-Star Superman; la Supergirl nazista viene mostrata soffrire della stessa condizione di Superman nel fumetto e le sue cellule vengono menzionate come sovraccariche di radiazioni solari. Quando le viene chiesto di questo, lei dice “come Icaro, ho volato troppo vicino al sole”, un ulteriore riferimento agli eventi del fumetto.

Un mondo in cui regnano i Bizarro! Un Cronovoro divora-tempo! Un Jimmy Olsen…supereroe? Nulla è impossibile in All-Star Superman. Peccato che l’Azzurrone stia morendo! E con Luthor condannato a morte per i suoi crimini, sembra che il mondo stia per perdere il suo più grande eroe e il suo più terribile criminale in un colpo solo! L’inarrestabile team creativo composto da Grant Morrison e Frank Quitely si riunisce per riscrivere la leggenda dell’Uomo d’Acciaio. Una storia classica e al tempo stesso innovativa che riporta Supes alle sue origini. Contiene: All Star Superman (2006) include numeri dall’1 al 12.

Il fumetto “All Star Superman” è disponibile su Amazon e sul sito Panini.

Superman: Brainiac (2008)

Superman: Brainiac è una serie a fumetti in 5 numeri, scritta da Geoff Johns con illustrazioni di Gary Frank, pubblicata in Action Comics n.866-8708. La storia include diversi sviluppi importanti della trama riguardanti Superman: la morte del padre adottivo di Superman Jonathan Kent, il ritorno della città imbottigliata pre-Crisi di Kandor e il ritorno dell’incarnazione originale della Silver Age del supercriminale Brainiac. La trama serve anche come preludio all’arco narrativo “Superman: New Krypton”.

“Brainiac” ha anche costituito la base per il film d’animazione del 2013 Superman: Unbound, diretto James Tucker and scripted by Bob Goodmane parte del DC Universe Animated Original Movies.

Il penultimo numero della serie, Action Comics n.869, è stato ritirato dalla DC Comics per il contenuto della copertina che raffigurava Clark e il suo padre adottivo fuori dalla fattoria del Kent, apparentemente con in mano quella che poteva essere birra. La DC ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che il numero era stato ritirato e che tutte le copie con la copertina originale dovevano essere distrutte. La settimana successiva, la DC ha ristampato il numero con una copertina in cui l’etichetta sulla bottiglia era stata modificata per indicare “soda pop”.

Molti anni fa, Brainiac giunse su Krypton e, malgrado la resistenza dei nativi, riuscì a impossessarsi della città di Kandor per inserirla nella sua collezione privata di città in bottiglia. Un simile crimine rese il personaggio il nemico naturale di Superman e, non a caso, da quella volta il coluano e l’Uomo d’Acciaio si sono scontrati in ripetute occasioni. In questo volume, i due storici rivali tornano ad affrontarsi (nel loro primo scontro faccia a faccia) all’interno della saga Brainiac: un’avventura di capitale importanza dalla quale dipende il futuro della Terra e quello di una razza quasi estinta.

Il fumetto “Brainiac” è disponibile su Amazon.

Fonte: Wikipedia / DC Comics / DC Database