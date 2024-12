Superman: locandina, motion poster e annuncio primo trailer del reboot di James Gunn

DC Studios ha pubblicato un primo poster per il reboot Superman di James Gunn, insieme ad un motion poster che anticipa il nuovo tema musicale del film ispirato all’iconico tema di John Williams. Inoltre con teaser è stato confermato che il primo trailer del film uscirà giovedì 19 dicembre.

Il poster è accompagnato dallo slogan: “Guarda in alto” mentre il teaser ci mostra uno scorcio della “Fortezza della Solitudine”. Insieme al teaser e al poster c’è anche una nuova sinossi ufficiale che potete leggere a seguire:

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn affronta il supereroe originale nel nuovo universo DC con un mix unico di azione epica, umorismo e cuore, offrendo un Superman guidato dalla compassione e da una fede innata nella bontà del genere umano.

Superman – Il teaser di annuncio del primo trailer

Superman racconterà la storia del “viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come il Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.”

Il motion poster con la musica del film

I’m hearing nothing but great things about the #Superman trailer! Just a few more days. pic.twitter.com/DJqPYigYoD — DC Film News (@DCFilmNews) December 16, 2024

Il film è ambientato in un mondo molto diverso dal nostro e molto lontano dal DCEU. Gli eroi ci sono da secoli e vedremo come hanno influenzato la storia di questo mondo e hanno plasmato il nuovo DCU.

Superman oltre a David Corenswet nel ruolo di Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor includerà anche Nathan Fillion (Lanterna Verde), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Michael Holt / Mr. Terrific), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), María Gabriela de Faría (Angela Spica alias The Engineer), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e Terence Rosemore (Otis).

Gunna ha recentemente parlato della varietà di toni che avranno i suoi film DCU annunciando che il suo Superman sarà “serio” e “adatto alle famiglie”. In un’intervista con MovieZine (via CBM), Gunn ha parlato di come non ci sarà un tono definito per i diversi film e serie tv che comporranno il nuovo universo DCU.

Una delle cose che amo della DC Comics è che sono sempre stati in grado di raccontare storie diverse in modi diversi. Hanno raccontato storie più orientate alla famiglia, storie più orientate agli adulti, storie dark, storie light. Abbiamo qualcosa di relativamente serio come Superman e poi qualcosa di relativamente comico come Peacemaker, tutto nello stesso universo. Qualcosa di molto adulto come Peacemaker [e] qualcosa di abbastanza family friendly come Superman. Penso che essere in grado di raccontare diversi tipi di storie sia in un certo senso ciò che rende le cose divertenti. Una delle cose di cui mi sono un po’ stancato è che tutte queste storie sono relativamente uguali. Sto cercando di uscire da questo. Noi alla DC stiamo cercando di uscire da questo.

“Superman” è prodotto esecutivamente da Gunn, Peter Safran, Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn è affiancato da collaboratori frequenti, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, insieme ai montatori Craig Alpert (Deadpool 2, Blue Beetle), Jason Ballantine (i film di IT, The Flash) e William Hoy (The Batman).

“Superman” lancerà la prima parte del nuovo universo cinematografico Gods and Monsters dei DC Studios. L’uscita nelle sale è prevista per l’11 luglio 2025.

Il primo poster ufficiale del film