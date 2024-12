Superman: cosa ci ha rivelato il trailer e tutto quello che c’è da sapere sul reboot di James Gunn

Il 10 luglio 2025 debutterà nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Superman, il reboot di DC Studios diretto da James Gunn (trilogia dei Guardiani della galassia) e interpretato dal nuovo Clark Kent David Corenswet e dal nuovo Lex Luthor del lanciatissimo Nicholas Hoult (Giurato Numero 2, Nosferatu).

Il primo trailer del nuovo “Superman” di Gunn ha mostrato un’interpretazione del personaggio molto vicina ai fumetti, strizzatine d’occhio al “Superman” con Christopher Reeve, ma anche a quello di Henry Cavill (per il sottoscritto miglior Superman di sempre, anche a livello fisico, dopo quello classico di Christopher Reeve) e con qualche sorpresa come il supercane Krypto con tanto di mantello.

James Gunn descrive quello che voleva trasmettere con il trailer: “Penso che volessi che il trailer cogliesse davvero l’essenza del film. Sai, il film è ottimista, ma non privo di momenti più cupi. È un grande film di fantascienza, ma allo stesso tempo, incredibilmente radicato nel modo in cui trattiamo i personaggi e tutto il resto. Quindi volevo che fosse qualcosa che fosse l’essenza di Superman, che fosse il Superman con cui sono cresciuto, che amo, ma anche qualcosa di nuovo allo stesso tempo…. Gli aspetti tradizionali di Superman, la speranza, l’onestà e la bontà nelle qualità entusiaste di Superman, al giorno d’oggi finiscono per essere quasi azzardate e piuttosto alternative. Quindi penso che questo sia davvero il cuore di ciò che è il film. E ottenere, sai, dare una parvenza dei grandi momenti di fantascienza, essere in grado di intravedere Krypto, chi è questo o quel personaggio importante. E, naturalmente, vedere la relazione tra Clark e Lois, che penso sia diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai visto in qualsiasi media, per Lois e Superman, essere in grado di vedere questo, intravedere quello e quanto è incredibile Rachel.”

A seguire vi proponiamo un’ampia panoramica sul reboot di Gunn con tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere sul ritorno di Superman sul grande schermo e il lancio del nuovo universo condiviso dei DC Studios.

Superman – 8 curiosità sul trailer

KRYPTO – Spalla e migliore amico canino di Superman, il nuovo Krypto è ispirato a Ozu, il cane adottato dal regista James Gunn. “Ricordo di aver pensato, ‘Cavolo, quanto sarebbe difficile la vita se Ozu avesse dei superpoteri?’ – e così Krypto è entrato nella sceneggiatura e ha cambiato la forma della storia mentre Ozu stava cambiando la mia vita”, ha scritto Gunn.

– Spalla e migliore amico canino di Superman, il nuovo Krypto è ispirato a Ozu, il cane adottato dal regista James Gunn. “Ricordo di aver pensato, ‘Cavolo, quanto sarebbe difficile la vita se Ozu avesse dei superpoteri?’ – e così Krypto è entrato nella sceneggiatura e ha cambiato la forma della storia mentre Ozu stava cambiando la mia vita”, ha scritto Gunn. GUY GARDNER – Nathan Fillion (“Castle”, “Firefly”) sfoggia il taglio a scodella dell’arrogante membro del Corpo delle Lanterne Verdi Guy Gardner. Fillion dovrebbe riprendere il ruolo nella serie HBO “Lanterns”, che vede protagonisti Aaron Pierce e Kyle Chandler nei panni di due storiche Lanterne verid, John Stewart e Hal Jordan.

– Nathan Fillion (“Castle”, “Firefly”) sfoggia il taglio a scodella dell’arrogante membro del Corpo delle Lanterne Verdi Guy Gardner. Fillion dovrebbe riprendere il ruolo nella serie HBO “Lanterns”, che vede protagonisti Aaron Pierce e Kyle Chandler nei panni di due storiche Lanterne verid, John Stewart e Hal Jordan. HAWKGIRL – Isabela Merced (“Alien: Romulus”, “Madame Web”) interpreta l’eroina alata Hawkgirl. Tra le donne hanno che hanno interpretato Hawkgirl, Sahar Biniaz in Smallville e Ciara Renée nell’Arrowerse. Aldis Hodge ha precedentemente interpretato Hawkman in “Black Adam”.

– Isabela Merced (“Alien: Romulus”, “Madame Web”) interpreta l’eroina alata Hawkgirl. Tra le donne hanno che hanno interpretato Hawkgirl, Sahar Biniaz in Smallville e Ciara Renée nell’Arrowerse. Aldis Hodge ha precedentemente interpretato Hawkman in “Black Adam”. MR. TERRIFIC – Edi Gathegi (“For All Mankind”, “The Blacklist”) interpreta Mister Terrific, una delle persone più intelligenti del pianeta e un maestro inventore. Indossa una maschera a forma di T sul viso e utilizza una varietà di gadget high-tech. Mister Terrific compare nella serie TV Arrow intERpretato da Echo Kellum.

– Edi Gathegi (“For All Mankind”, “The Blacklist”) interpreta Mister Terrific, una delle persone più intelligenti del pianeta e un maestro inventore. Indossa una maschera a forma di T sul viso e utilizza una varietà di gadget high-tech. Mister Terrific compare nella serie TV Arrow intERpretato da Echo Kellum. METAMORPHO – Anthony Carrigan (“Barry”) è Metamorpho, che può trasformare il suo corpo in vari elementi, per questo è noto anche come Element Man. Nei fumetti, Metamorpho può allungarsi come la gomma, trasformarsi in liquidi o gas e acquisire una forza simile a quella della roccia. Carrigan ha precedentemente interpretato il cattivo di Batman, il signor Zsasz, nella serie “Gotham”. Quella di Carrigan è la prima incarnazine live-action del personaggio.

– Anthony Carrigan (“Barry”) è Metamorpho, che può trasformare il suo corpo in vari elementi, per questo è noto anche come Element Man. Nei fumetti, Metamorpho può allungarsi come la gomma, trasformarsi in liquidi o gas e acquisire una forza simile a quella della roccia. Carrigan ha precedentemente interpretato il cattivo di Batman, il signor Zsasz, nella serie “Gotham”. Quella di Carrigan è la prima incarnazine live-action del personaggio. STAGG INDUSTRIES – Altra mega-corporazione presente del Superman di James Gunn che si contrappone alla LuthorCorp del Lex Luthor di Nicholas Hoult (nei fumetti nota come LexCorp e locata nel cuore di Metropolis). Le Stagg Industries sono gestite dal miliardario Simon Stagg. Nei fumetti, la figlia di Simon, Sapphire, si innamora di Rex Mason interpretato da Anthony Carrigan), e Simon è responsabile della trasformazione di Rex nell’eroe sfigurato Metamorpho.

– Altra mega-corporazione presente del Superman di James Gunn che si contrappone alla LuthorCorp del Lex Luthor di Nicholas Hoult (nei fumetti nota come LexCorp e locata nel cuore di Metropolis). Le Stagg Industries sono gestite dal miliardario Simon Stagg. Nei fumetti, la figlia di Simon, Sapphire, si innamora di Rex Mason interpretato da Anthony Carrigan), e Simon è responsabile della trasformazione di Rex nell’eroe sfigurato Metamorpho. JIMMY OLSEN – Skylar Gisondo noto per il ruolo di Shawn Spencer ragazzino nella serie tv Psych e ruoli in The Amazing Spider-Man, Notte al museo – Il segreto del faraone, Come ti rovino le vacanze e La rivincita delle sfigate (Booksmart) interpreta il fotografo Jimmy Olsen, che lavora al Daily Planet. Jimmy è spesso rappresentato come uno stretto collega di Clark e Lois ed è apparso in diversi altri adattamenti di “Superman” ed è stato interpretato da Marc McClure (Superman, Superman II, Superman III, Supergirl – La ragazza d’acciaio e Superman IV), da Sam Huntington in Superman Returns, da Michael Landes e Justin Whalin nella serie tv Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, da Mehcad Brooks nella serie tv Supergirl e da Michael Cassidy in Batman v Superman: Dawn of Justice.

– Skylar Gisondo noto per il ruolo di Shawn Spencer ragazzino nella serie tv Psych e ruoli in The Amazing Spider-Man, Notte al museo – Il segreto del faraone, Come ti rovino le vacanze e La rivincita delle sfigate (Booksmart) interpreta il fotografo Jimmy Olsen, che lavora al Daily Planet. Jimmy è spesso rappresentato come uno stretto collega di Clark e Lois ed è apparso in diversi altri adattamenti di “Superman” ed è stato interpretato da Marc McClure (Superman, Superman II, Superman III, Supergirl – La ragazza d’acciaio e Superman IV), da Sam Huntington in Superman Returns, da Michael Landes e Justin Whalin nella serie tv Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, da Mehcad Brooks nella serie tv Supergirl e da Michael Cassidy in Batman v Superman: Dawn of Justice. KELEX – Nel trailer si vede un Superman piangente su quello che resta di un robot distrutto, che potrebbe o non potrebbe essere il Kelex dei fumetti. Kelex era in precedenza uno dei servitori robotici di Jor-El sul pianeta Krypton, insieme a Kelor. Presumibilmente distrutto insieme a Jor-El e al resto di Krypton, Kelex in seguito appare vivo e diventa il custode della Fortezza della Solitudine. A un certo punto nei fumetti Lex Luthor distrugge Kelex prima che Superman lo ricostruisca per combattere Brainiac 13, che è vulnerabile alla tecnologia kryptoniana. Kelex e Kelor appaiono nei film del DC Extended Universe (DCEU) L’uomo d’acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, rispettivamente doppiati da Rondel Reynoldson e Carla Gugino.

Curiosità sul film

James Gunn in un tweet ha rivelato che la morte del padre ha influenzato la sceneggiatura del film. La data di uscita scelta per il film, l’11 luglio 2025, corrisponde al compleanno del padre.

Il personal trainer Paolo Mascitti ha confermato che David Corenswet ha guadagnato 18 chili di muscoli prima delle riprese. “David si allenava intensamente prima di incontrarlo, ma è un ragazzo naturalmente molto magro. È alto 1,93 m, ma volevamo mettergli più massa. Probabilmente è passato da 90 kg a 108 kg, ma parte di quella massa verrà persa man mano che continuerà a tonificarsi.

L’inclusione di Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner segna la settima volta che Fillion appare in un film diretto da James Gunn, continuando la tradizione dell’attore che fa la sua apparizione in ogni film di Gunn, grazie alla lunga amicizia della coppia.

L’interpretazione di Jimmy Olsen da parte di Skyler Gisondo segna la prima apparizione cinematografica del personaggio da Superman Returns (2006), poiché la sua versione di Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) è apparsa solo nel montaggio esteso.

Nicholas Hoult, Andrew Richardson e Tom Brittney hanno fatto un provino per il ruolo di Clark Kent / Superman prima che David Corenswet venisse scelto. Hoult è stato infine scelto per il ruolo di Lex Luthor.

A luglio 2024, le riprese esterne di questo film si sono svolte nel centro di Cleveland, Ohio. I creatori di Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, erano entrambi di Cleveland.

James Gunn ha annunciato John Murphy come compositore di questo film, segnando la loro terza collaborazione insieme dopo The Suicide Squad – Missione suicida (2021) e Guardiani della Galassia Vol. 3 (2023).

(2021) e (2023). Sara Sampaio interpreta Eve Teschmacher, un personaggio apparso per la prima volta al di fuori dei fumetti in Superman (1978), che precede l’assistente personale di Lex Luthor più comunemente vista, Mercy Graves, apparsa per la prima volta nella serie animata Le avventure di Superman (1996).

James Gunn inizialmente scelse di dirigere “The Suicide Squad – Missione suicida (2021)” invece di un film di Superman.

James Gunn come fonte d’ipirazione per il film ha menzionato i famosi fumetti di Superman: Stagioni (“Superman for All Seasons”) del 1998, l’evento crossover “Superman: Ending Battle” del 2002, “Superman: Birthright” (2003-04), “All-Star Superman” (2005-08) adattato nel film d’animazione All-Star Superman (2011) e “Superman: Brainiac” del 2008 adattato nel film d’animazioe Superman: Unbound (2013).

Il costume di Superman riporta i famosi boxer rossi nel live-action, resi definitivi per la prima volta da Superman Returns del 2006 (hanno fatto una breve apparizione nella serie tv Superman & Lois del 2021). Allo stesso tempo, sfoggia un colletto alto simile al restyling della serie New 52, ​​che ha notoriamente abbandonato i boxer rossi.

Emma Mackey, Phoebe Dynevor e Samara Weaving hanno fatto tutte un provino per il ruolo di Lois Lane prima che Rachel Brosnahan venisse finalmente scelta.

Il cameo di Will Reeve nel film è stato segnalato per la prima volta nel luglio 2024 dal quotidiano locale di Cleveland, The Plain Dealer, e girato durante le riprese esterne in corso nella Public Square di Cleveland. Reeve, il figlio più piccolo di Christopher Reeve, aveva solo tre anni quando suo padre è rimasto ferito nell’incidente che lo ha lasciato paralizzato. Nella sua apparizione in questo film, Will Reeve interpreta un giornalista televisivo; nella vita reale, Reeve è un corrispondente televisivo per ABC News.

James Gunn ha annunciato il 29 febbraio 2024 che le riprese principali (le riprese) erano iniziate. La data è anche il compleanno di Clark Kent, che James Gunn, tuttavia, ha attribuito a una coincidenza.

Durante la produzione del film, è stato annunciato che la serie televisiva della CW Superman & Lois sarebbe stata cancellata, con la sua quarta stagione come ultima, nonostante fosse prevista per sette stagioni. Brad Schwartz, presidente dell’intrattenimento alla CW, ha affermato che era dovuto al nuovo film e al fatto che la Warner Bros. non “voleva un progetto concorrente di Superman sul mercato”. Elizabeth Tulloch, che ha interpretato Lois Lane nella serie, avrebbe difeso il film, incolpando invece la cancellazione della serie per i cambiamenti manageriali, con la Nexstar che aveva acquistato la CW e la Warner Bros. che aveva cambiato CEO durante la messa in onda della serie.

Nicholas Hoult aveva già fatto un provino per il ruolo di Bruce Wayne/Batman in The Batman (2022) e per il ruolo di Superman in questo film, prima di essere scelto per il ruolo di Lex Luthor. Il tentativo di Hoult di interpretare l’eroe di un film tratto da un fumetto solo per essere scelto come cattivo è stato paragonato a Tom Hiddleston, che avrebbe poi interpretato l’antagonista Loki dopo aver perso contro Chris Hemsworth per il ruolo di Thor nel film Thor del 2011.

(2022) e per il ruolo di Superman in questo film, prima di essere scelto per il ruolo di Lex Luthor. Il tentativo di Hoult di interpretare l’eroe di un film tratto da un fumetto solo per essere scelto come cattivo è stato paragonato a Tom Hiddleston, che avrebbe poi interpretato l’antagonista Loki dopo aver perso contro Chris Hemsworth per il ruolo di Thor nel film Thor del 2011. Lo stemma di Superman è basato sul design originale di Alex Ross della miniserie “Kingdom Come”, ma riempito di giallo anziché di nero. Questo design era già apparso nel crossover “Crisis on Infinite Earths”, con Brandon Routh che riprendeva il suo ruolo da Superman Returns (2006). Il nuovo glifo cinematografico sfoggia anche un bordo giallo, che ricorda le apparizioni di Superman negli anni ’30 e ’40. Secondo James Gunn, il costume è fatto di vera consistenza anziché di inchiostro.

David Corenswet è alto 1,93 m, il che lo rende l’attore più alto ad aver interpretato Superman, a pari merito con Christopher Reeve.

James Gunn ha confermato che uno dei costumi di Henry Cavill da L’uomo d’acciaio (2013) è stato utilizzato dagli attori durante i provini per Superman. Ha aggiunto: “Tom Brittney lo ha rovinato e poi è arrivato Corenswet ed era troppo alto, quindi è stato fatto a pezzi. A proposito, Tom è davvero uno dei miei attori preferiti. Un ragazzo incredibilmente talentuoso.”

Camila Mendes e Mary Mouser sono state prese in considerazione per il ruolo di Lois Lane.

Il regista (James Gunn), ha pubblicato la prima foto di David Corenswet nei panni di Superman il 6 maggio 2024, tramite il suo account Instagram personale. Gunn ha scritto nella didascalia della foto: “Preparatevi. Superman 7.11.25”.

Harris Dickinson, Wolfgang Novogratz, Andrew Richardson e Pierson Fode sono stati tutti presi in considerazione per il ruolo di Clark Kent/Superman, mentre Jacob Elordi ha affermato di averlo rifiutato, considerandolo “troppo dark”.

James Gunn ha invitato sul set diversi creatori di fumetti, tra cui Frank Quitely, Jim Lee, Kevin Maguire, Scott Snyder, John Ostrander, Jerry Ordway, Dan Jurgens e Jason Aaron.

Prima di ottenere il ruolo, Nicholas Hoult era in lizza sia con Alexander Skarsgård che con Bill Skarsgård per interpretare Lex Luthor. Prima che Hoult venisse scelto, pare che Bradley Cooper sia stato contattato per il ruolo, ma abbia rifiutato.

La presenza di Krypto nel film è stata rivelata per la prima volta nell’ottobre 2024 da Gunn tramite i social media a commemorare il mese dell’adozione di un cane da rifugio. Per la sua prima apparizione live-action in un film, Krypto è stato basato sul cane da salvataggio di Gunn, Ozu. Krypto è tradizionalmente raffigurato come un Labrador bianco o un pastore nei fumetti, mentre Ozu è di una razza di cane trasandata e più piccola. Krypto è stato precedentemente visto nel film DC League of Super-Pets (2022), doppiato da Dwayne Johnson. Al contrario, Krypto in questo film non parla.

Questo è il quarto ruolo DC dell’attore Sean Gunn, fratello del rtegista James Gunn. In precedenza ha interpretato Weasel in” The Suicide Squad” (2021) e Creature Commandos (2024), Calendar Man in “The Suicide Squad” (2021) e G.I. Robot in “Creature Commandos” (2024).

Incluse come parte della location di Metropolis, le mappe del centro della città sono state presentate sul set, con i nomi delle strade e una panoramica generale della zona. Come parte dei nomi delle strade, molte di esse fanno riferimento a persone del passato associate al personaggio e al franchise di Superman, tra cui George Reeves, Christopher Reeve, Margot Kidder, Richard Donner, David S. Goyer, Mark Waid, Grant Morrison, Alan Moore, John Byrne, Curt Swan, Geoff Johns, Gary Frank, tra molti altri.

Per quanto riguarda il cast ci sono anche: Frank Grillo riprenderà il ruolo del leader dell’A.R.G.U.S. Rick Flag Sr. interpretato nella serie animata DCU Creature Commandos; Sean Gunn interpreterà un nuovo Maxwell Lord doo la versione DCEU di Pedro Pascal in Wonder Woman 1984; Milly Alcock sarà la nuova Kara Zor-El / Supergirl e il figlio dell’ex attore di Superman Christopher Reeve ha girato un cameo come reporter.

Dichiarazioni & interviste

In un’intervista con il podcast Happy Sad Confused, Gunn spiega che il film offrirà una versione “fantascientifica” legata alla Silver Age” dell’Uomo d’Acciaio.

Non credo che abbiamo mai visto i grandi aspetti fantascientifici della Silver Age di Superman che abbiamo nel nostro film. Non abbiamo mai visto questa parte specifica della vita di Superman, ma la vedrete quando uscirà il film.

Gunn sull’interpretazione di Nicolas Hoult di Lex Luthor: “Non credo che abbiamo mai visto un Lex come quello di [Nicolas Hoult]. Nic è imponente. Dici, ‘Oh, ca**o, povero Superman.’ Questa è la cosa che non vediamo mai, non nei film. A volte nei fumetti dici, ‘Oh, Superman è fottuto perché Lex è così intelligente e così bravo in quello che fa’, ma nei film dici, ‘Lex sta per essere fottuto’. Abbiamo un imponente Superman e anche un Lex piuttosto alto. Ora vedi dove si trova Lex, non è la persona chye ti vuoi inimicare”.

Durante un’intervista con CB sul set, Gunn ha parlato del suo processo creativo e delle influenze che hanno guidato la sua interpretazione dell’Uomo d’Acciaio. Gunn oltre a citare registi come Richard Donner e Zack Snyder, ha sottolineato che il suo Superman è unicamente suo, e affonda le sue radici nell’eredità dei fumetti del personaggio, in particolare nel fumetto “All-Star Superman” di Grant Morrison.

Penso che tutti i precedenti media DC mi abbiano influenzato, anche il film originale di Donner mi ha influenzato, ma ci sono anche molte cose che… non è che sto solo realizzando un film in stile Donner. È molto diverso da quello che sto facendo…Zack ha fatto delle cose eccellenti, ma ci sono molte cose dai fumetti al di sopra e al di là di qualsiasi altra cosa, vedi All-Star Superman, che mi hanno influenzato più di ogni altra cosa…Volevo prendere quel tipo di sensazione da Silver Age, quel tipo di approccio fantascientifico con i gadget, Questa atmosfera retro-futuristica non si applica solo a Superman, ma si estende a uno dei suoi più grandi avversari, Lex Luthor. Gunn ha lasciato intendere che la rappresentazione di Luthor rifletterà questa miscela di narrazione moderna e influenza vintage, reimmaginando il cattivo in un modo che sembra fresco ma che onora comunque le radici del personaggio. Tutto [mi ha influenzato], e poi alla fine è solo qualcosa che ci rispecchia completamente.

Gunn in un ‘intervista con CB ha rivelato come l’azione aerea viscerale e incisiva di “Top Gun: Maverick”, e l’uso immersivo di effetti pratici del film con Tom Cruise, abbia giocato un ruolo chiave nel dare forma al suo approccio visivo al volo di Superman:

Ho scritto questo grande documento sull’azione e su quale sia la nostra filosofia dell’azione e su come la giriamo… mantenendola viva in aria, così come a terra…Abbiamo preso molto da film come Top Gun: Maverick, Stiamo girando cose volanti… giriamo molta della nostra azione con veri droni che volano dentro e intorno a Superman e alle persone con cui vola… e lo abbiamo fatto in un teatro di posa.

Gunn promette voli iconici di Superman rappresentato in una modalità senza precedenti. Grazie a “droni davvero piccoli e pazzi” e a un team di alcuni dei migliori piloti di droni al mondo:

Tutto è pianificato con me, come sempre, ma allo stesso tempo, mi sono dedicato ancora di più a trovare cose nuove sul set… a trovare la magia ovunque sia.

Parlando con The Wrap, James Gunn ha confermato che non ci sarà una storia di origine delkl’iconico kryptoniano e che tutto avrà inizio con le vite dei personaggi già in essere rispetto al loro destino:

Cominciamo semplicemente nel bel mezzo dell’azione. Superman esiste già. Lois e Clark si conoscono già…Lex odia Superman fin dall’inizio, anche se non si conoscono personalmente. Quindi iniziamo proprio nel bel mezzo dell’azione. Si svolge in un breve lasso di tempo. La relazione tra i [personaggi] di David e Rachel sullo schermo è qualcosa che non credo abbiamo mai visto in – odio dire cose del genere – ma non credo che sia qualcosa che abbiamo mai visto in nessun film di supereroi. È una relazione complicata e ci entriamo davvero dentro e ci sono lunghe scene che riguardano la loro relazione e il modo in cui si relazionano e come sarebbe per una persona che è questa giornalista incredibilmente intelligente, testarda, scettica, avere una relazione con qualcuno che può sollevare un grattacielo.

Gunn ha anche fatto cenno al modo in cui Superman bilancia le sue due identità:

La gente ha detto ogni sorta di cose diverse. Hanno detto, ‘Clark è quello vero’. Hanno detto, ‘Superman è quello vero e Clark è l’identità segreta’. Ma io non credo a nessuna di queste cose. Non penso che nessuno conosca Superman a meno che non conosca entrambi. E quando li conoscono entrambi, conoscono la vera persona. E questo significa non troppe persone.

Gunn ha anche parlato del tono del film: “È umoristico, ma certamente non è così comico o una commedia come Suicide Squad o Guardiani. Ma c’è molto umorismo nel film. Persone come Rachel Brosnahan sono così divertenti e anche David Corenswet è molto divertente, quindi c’è umorismo nel film, ma sta cercando di creare qualcosa di concreto, ma è anche un mondo incredibilmente fantasioso, è fantasy, sta prendendo spunto da altre cose come “Game of Thrones”, dove è questo universo in cui i supereroi esistono davvero.”

Gunn parlando con il sito Gizmondo dei “pantalocini” di Superman ha rivelato che inizialmente era riluttante a riproporli nel nuovo costume. Ma le cose sono cambiate grazie ad un suggerimento del protagoista David Corenswet.

Sono stato a lungo nel team senza pantalocini aderenti. Poi David ha detto qualcosa che mi ha davvero colpito. Ha detto che Superman vuole che i bambini non abbiano paura di lui. È un alieno con questi poteri incredibili: spara raggi dagli occhi e può fare cose che potrebbero terrorizzare le persone. Ma non vuole essere spaventoso. Vuole essere un simbolo di speranza e positività. Quindi si veste come un wrestler professionista, in un modo che fa sì che le persone non abbiano paura di lui. Per me ha funzionato. L’interpretazione di Corenswet dei pantaloncini ha evidenziato una filosofia divertente e interessante sul personaggio. Affinché Superman incarnasse la speranza, il suo costume doveva abbracciare le sue origini colorate e vivaci. Cercare di fingere che il costume di Superman non abbia un po’ di frivolezza alla base è sciocco. È il primo supereroe, dai colori vivaci, ed è questo che è.

Durante un’intervista con CB, Gunn ha spiegato che la sua rivisitazione di Lex è stata influenzata dalla Silver Age dei fumetti DC:

Lex è davvero una specie di stregone in un certo senso. È uno scienziato, ma è così bravo in scienza che lo considero uno stregone.

Hoult ha invece parlato con The Hollywood Reporter del lavorare con james Gunn e del suo Lex Luthor:

[Gunn] scrive sceneggiature così meravigliose e ha una così grande comprensione della narrazione e della regia. Adoro guardare i suoi film e ho completa fiducia in lui…Abbiamo discusso a lungo sull’energia dietro certe scene e sul Lex in questo film, quando lo incontri e dove va. Quindi è stato davvero divertente creare con lui perché è un regista che mi ha spinto in modi entusiasmanti. Ogni giorno lasciavo il set con la voglia di tornarci, quindi mi è piaciuto molto il processo con James. Ero tipo, “Oh, è emozionante dove immagina che sia questo personaggio, e spero di poter portare l’energia che vuole a ciò che ha scritto sulla pagina.”

Hoult ha anche confermato che la sua interpretazione di Lex Luthor sarà “imponente e pericolosa”, affermando, “È qualcosa di quel personaggio. Ogni volta che interpreti il ​​cattivo, suppongo che tu voglia che le persone sentano che sono pericolose”.

Gunn ha condiviso in un’intervista con IGN, l’accresciuta polarizzazione della società odierna, spesso amplificata da Internet:

Ascolta, penso che le cose siano diventate davvero polarizzanti, e la mia vita non lo è. Internet è diventato polarizzante, ed è molto più polarizzante della vita. Vivo nella Georgia rurale e ho amici di tutte le diverse convinzioni politiche. Non sono una persona che crede nell’escludere qualcuno perché le sue idee politiche sono diverse dalle mie. La maggior parte di noi sta cercando di fare del proprio meglio r penso che alla fine della giornata, la maggior parte di noi stia facendo le scelte migliori che può per se stessa e cercando di fare le cose con compassione. Spero che Superman ci unisca un po’ perché rappresenta proprio quei valori fondamentali in cui penso che tutti credano. Non tutti, ma in quasi tutti credono. Spero che questo sia al di fuori di quel regno del discorso politico in tal senso. Se possiamo concentrarci sulla nostra umanità, che è ciò che Superman rappresenta come personaggio e come film, e concentrarci sul fare del nostro meglio giorno per giorno, allora è un po’ curativo, ma non molto. All’inizio del trailer Superman vuole che Krypto lo porti a casa. E penso che questo sia un posto dove possiamo tutti tornare a casa, a un personaggio che amiamo, alla semplicità della morale, della bontà e dell’amore che Superman incarna come personaggio.

Durante un evento stampa per il film, James Gunn ha parlato di Krypto e del suo coinvolgimento nella storia.

Penso che lo stiamo vedendo dall’inizio, stiamo vedendo un lato di Superman un po’ diverso da quello che abbiamo visto finora. Questo film alla fine non parla di potere. Questo film parla di un termine generico della parola essere umano e di chi è come persona e di come lotta virtualmente nella sua vita quotidiana, e all’inizio vediamo un aspetto diverso di lui…La sua relazione con Krypto è complicata. Non è affatto il miglior cane. C’è molto di più in Krypto di quanto vedi in questo trailer. Era un modo per dire che stiamo abbracciando tutta la mitologia di Superman. Questi film sui supereroi hanno preso i personaggi e hanno detto “Ok, sì, è Batman, ma non è nessuna delle altre cose. È Superman, ma non è niente del genere. Vive in un mondo di supereroi. Questo è un mondo di storia alternativa in cui i supereroi esistono ma è anche incredibilmente concreto. Riguarda persone vere che hanno vite vere, capita solo che ci siano dei metaumani lì. Superman ha degli amici che sono altri supereroi. Ha un cane volante, ha una fortezza gigante. Ha molte delle cose che amiamo dei fumetti e della mitologia di Superman che non siamo stati in grado di vedere tanto in un film e sicuramente non siamo stati in grado di vedere in modo concreto.

Superman – Anteprima della colonna sonora

Nel dicembre 2023, Gunn ha affermato che la maggior parte della colonna sonora e dei temi principali del film erano stati scritti, ma il compositore non era stato annunciato perché il loro accordo per il film non era ancora stato finalizzato.

Nel febbraio 2024, Gunn ha annunciato che John Murphy (28 giorni dopo, Kick-Ass, Miami Vice) era il compositore designato alla colonna sonora del film.

(28 giorni dopo, Kick-Ass, Miami Vice) era il compositore designato alla colonna sonora del film. John Murphy e James Gunn hanno collaborato anch eper le musiche di The Suicide Squad – Missione suicida, The Guardians of the Galaxy Holiday Special e Guardiani della galassia Vol. 3.

e Guardiani della galassia Vol. 3. Nel dicembre 2024, James Gunn ha confermato che il tema di Superman di John Williams dal film del 1978 di Richard Donner sarebbe stato incluso nella colonna sonora di John Murphy, e che il comositore lo avrebbe rivisittao per “creare qualcosa di nuovo”. Gunn ha anche confermato che il film non avrebbe avuto tante canzoni con licenza come era accaduto con i suoi precedenti progetti con supereroi.

