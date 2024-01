Superman: Legacy – Milly Alcock della serie tv “House of the Dragon” scelta come nuova Supergirl

James Gunn ha ufficialmente scelto l’attrice Milly Alcock, nota per il ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen nella serie tv House of the Dragon, per il ruolo di Supergirl nel nuovo “DC Cinematic Universe” dei DC Studios che Gunn sta allestendo con Peter Safran.

Deadline riporta che Supergirl apparirà come “guest” in un progetto DC (Superman: Legacy?), prima di avere il suo grande film solista, Supergirl: La donna del domani basato sull’omonimo fumetto che porterà una nuova incarnazione di Kara Zor-El, come ha spiegato lo stesso Gunn:

SuperGirl: Woman of Tomorrow è basato sulla meravigliosa serie di fumetti di Tom King che è uscita proprio l’anno scorso. È pronto per un sacco di premi. Questo è un tipo molto diverso di Supergirl. Nella nostra serie, vediamo la differenza tra Superman che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli dal momento in cui è un neonato contro una Supegirl che è stata cresciuta su un frammento di roccia al largo di Krypton e ha visto tutti intorno a lei morire ed essere uccisi in modo terribile modi per i primi 14 anni della sua vita, e poi è arrivata sulla terra quando era una ragazzina ed è molto più hardcore. Non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.

Leggi anche: James Gunn annuncia i piani dei DC Studios per il nuovo franchise DCU

Gunn ha annunciato il casting di Milly Alcock sui social media:

Milly è una giovane attrice di talento fantastico e sono incredibilmente entusiasta del fatto che faccia parte del DCU. Sì, l’ho conosciuta per la prima volta in “House of the Dragon”, ma sono rimasto stupefatto dalle sue varie audizioni e provini per Supergirl. Incarna Kara come immaginata da Tom King e Ana Nogueira.

“Superman: Legacy” racconterà la storia del “viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua eredità umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.”

“Superman: Legacy” lancerà la “Parte 1” del nuovo universo cinematografico dei DC Studios noto come Gods and Monsters. L’uscita nelle sale è prevista per l’11 luglio 2025.