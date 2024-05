Superman: prima immagine ufficiale del reboot di James Gunn con David Corenswet in costume

James Gunn ha condiviso una foto in anteprima del reboot Superman con David Corenswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio. Questa versione del costume, che come potete vedere avrà gli iconici pantaloncini rossi, sembra ispirato al costume di Superman del reboot New 52 della DC Comics del 2011, con alcune piccole varianti. Nella foto Clark Kent si prepara a pattugliare Metropolis mentre in città sta accadendo qualcosa di bizzarro.

Riguardo ai dettagli sul film, durante una recente intervista con Be More Super (via CBM) Justin Howell, la controfigura di David Corenswet ha elogiato l’attore definendolo un “ragazzo semplice e dolce”. Ha continuato aggiungendo che l’attore “incarna così bene il personaggio”, come si è clato nella parte e più in generale il film nel suo insieme, così come la direzione che sta prendendo l’universo DC.

Ha detto che dopo aver fatto da controfigura a Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder e aver vestito i panni di Master Chief nella serie tv di Halo, secondo Howell il costume di Superman “è il più mobile di tutti gli altri abiti che ho indossato”.

Howell è così entusiasta di aver potuto fornire la controfigura di Superman che definisce questo lavoro la “vetta della montagna” della sua carriera, definendo l’intera cosa “un’esperienza molto, molto bella”. Howell ha definito il film “l’inizio di una nuova era”, aggiungendo: “Le cose che James [Gunn sta facendo] sono molto interessanti”.

Nathan Fillion racconta come ha saputo del suo ruolo di Lanterna Verde

Vi riportiamo anche una recente intervista con il sito Collider di Nathan Fillion, in cui l’attore ha raccontato come ha appreso del suo ruolo come Lanterna Verde dallo stesso James Gunn.

In realtà eravamo alla prima festa dopo Suicide Squad, e lui era in mezzo a una folla enorme di persone. Ci siamo visti tra la folla e mi sono congratulato con lui: “Oh mio Dio, è stato grande”. “È fantastico”. E lui: “Ehi, Peter [Safran] ti ha detto cosa abbiamo in serbo per te?” stavo ascoltando. Eravamo in mezzo a una folla di persone, ma lui si è chinato e ha detto: “Sarai Guy Gardner”.

Fillon ha continuato parlando di come è stato attratto dal personaggio complesso e non convenzionale di Gardner che contrasta con il tradizionalmente eroico Uomo d’Acciaio.

La realtà è che le persone hanno dei difetti e delle debolezze. Tutti abbiamo delle stranezze. Tutti abbiamo delle vulnerabilità. Potresti avere una famiglia meravigliosa ma dire: “Oh mio Dio, mio padre mi fa impazzire. Lui ha questa cosa. Tutti hanno qualcosa e adoro appoggiarmi a quei difetti. È ciò che rende le persone reali e ciò che consente al pubblico di relazionarsi perché sappiamo tutti di cosa si tratta. Tutti abbiamo le nostre debolezze. Lo vediamo in altre persone. Guy Gardner è imperfetto al 90% e non gli importa. Questo è uno dei suoi difetti. Penso che ci sia una vera libertà nell’interpretarlo. Quindi, per un ragazzo a cui piace interpretare i difetti e le persone imperfette, Guy Gardner è una miniera d’oro.

David Corenswet è Superman nella prima immagine ufficiale del reboot

Il film la storia del “viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come una cosa antiquata”.

Superman vede protagonisti David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman; Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane; Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor; Nathan Fillion nel ruolo di Lanterna Verde; Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl; Edi Gathegi nel ruolo di Michael Holt/Mr. Terrific; Skyler Gisondo nel ruolo di Jimmy Olsen; María Gabriela de Faría nel ruolo di Angela Spica, alias The Engineer; Sara Sampaio, nel ruolo di Eva Teschmacher; e Terence Rosemore nel ruolo di Otis.

“Superman” lancerà il nuovo universo condiviso “Gods and Monsters: Part 1” dei DC Studios. L’uscita nelle sale è prevista per l’11 luglio 2025.

Fonte: DC