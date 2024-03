James Gunn ha annunciato che Superman: Legacy arriverà nelle sale con il semplice titolo Superman, insieme all’annuncio il regista ha anche condiviso una foto che mostra un primo sguardo ufficiale al logo che vedremo sul costume del nuovo Uomo d’acciaio.

Gunn ha condiviso questi dettagli in occasione del via alla produzione del film:

Sono felicissimo di annunciare l’inizio delle riprese principali di SUPERMAN oggi, 29 febbraio, che proprio per coincidenza e non pianificato è il compleanno di Superman. Quando ho finito la prima bozza della sceneggiatura, ho intitolato il film Superman: Legacy. Quando ho chiuso la bozza finale, era chiaro che il titolo fosse SUPERMAN. Verremo da voi a luglio 2025.

Qualche giorno fa Gunn ha anche condiviso una foto del cast dopo una sessione di lettura della sceneggiatura. Dai un’occhiata al logo e alla fotodel cast qui sotto.

L’attrice vincitrice dell’Emmy Rachel Brosnahan, nota per il suo ruolo da protagonista nella serie tv The Marvelous Mrs. Maisel, è stata scelta da Gunn per il ruolo di Lois Lane. Quando l’attrice è apparsa sul tappeto rosso dei SAG Awards, Variety le ha chiesto cosa l’ha spinta verso il ruolo.

Sono cresciuta guardando i film di Superman di Donner con Christopher Reeve e Margot Kidder. Ho sempre amato Lois Lane. È intelligente e ambiziosa e sa essere divertente, e sa di essere la persona più intelligente nella stanza il più delle volte. Io Ho sempre amato questo personaggio, quindi quando si è presentata l’opportunità. Sono stata un grande fan di James Gunn da lontano.

“Superman” racconterà la storia del “viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come il Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come una cosa antiquata”.

Nel cast di Superman David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Michael Holt/Mr. Terrific, Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, María Gabriela de Faría nel ruolo della villain Angela Spica, alias Engineer, Sara Sampaio nel ruolo di Eve Teschmacher e Terence Rosemore nel ruolo di Otis.

“Superman” lancerà il nuovo unioverso condiviso Gods and Monsters: Part 1 dei DC Studios. L’uscita nelle sale è prevista per l’11 luglio 2025.

Fonte: