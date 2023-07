How Do You Live?: Hayao Miyazaki commenta la scelta dello Studio Ghibli di non pubblicizzare il suo film

Hayao Miyazaki ha recentemente commentato la notizia di qualche settimana fa che lo Studio Ghibli non intende pubblicizzare ne creare alcuna campagna di marketing per il nuovo film di Miyazaki How Do You Live?.

A confermare questa bizzarra e spiazzante strategia il presidente e produttore dello studio d’animazione Suzuki Toshio che ha dichiarato:

Ho sentito che il fatto che ci fossero troppe informazioni lo rendesse un po’ meno interessante. Dovranno vedere di persona di cosa tratta il film. E per farlo, dovranno andare al cinema…la mancanza di informazioni può essere intrattenimento. Non so se funzionerà. Ci credo. Ecco perché lo sto facendo.

In una recente intervista rilasciata durante l’evento Ghibli Exhibit di Tokyo, Miyazaki ha affrontato la questione: “Mi chiedo se andrà bene senza pubblicità, comincio a preoccuparmi […] Sono preoccupato, tutto qui, ma credo nel signor Suzuki”.

Il nuovo film è un adattamento del romanzo del 1937 “E voi come vivrete?” di Yoshino Genzaburo, e la storia è incentrata su un ragazzo di 15 anni di nome Honda Junichi, che è “piccolo per la sua età, è un monello e il cui padre è morto di recente”. Honda va a vivere con lo zio dopo la morte del padre e “subisce un cambiamento spirituale”. Il ragazzo vive “una vita tranquilla e impara a conoscere meglio l’adolescenza scambiando lettere con suo zio. La coppia matura imparando l’uno dall’altro mentre Honda si annoia della sua vita tropo tranquilla. Tuttavia, le sagge parole dello zio riescono a sfidare Honda a fare di più nella sua vita di quanto ci si aspettasse”.

La sinossi ufficiale del romanzo: Junichi Honda è uno studente di seconda media orfano di padre. Soprannominato “Coper” – dopo essere stato paragonato a Niccolò Copernico per la sua capacità di guardarsi attorno senza considerarsi al centro dell’universo -, il ragazzo impara a pensare con la propria testa grazie ai consigli dello zio. Assieme agli amici Mizutani (suo compagno fin dalle elementari), Kitami (dal cuore d’oro, ma dal carattere irruento) e Urakawa (deriso dai compagni per le sue modeste estrazioni sociali) decide di tenere testa ai bulli della scuola. Ma mantenere l’impegno può rivelarsi più difficile del previsto, quando a mancare è il coraggio… Età di lettura: da 10 anni.

Il romanzo “E voi come vivrete?” di Yoshino Genzaburo è disponibile su Amazon.

Parlando in precedenza di “How Do You Live?” Miyazaki ha detto: “Non ho la risposta sul perché facendo questo film”. E’ stato anche spiegato che il film è un regalo per il nipote di Miyazaki. Il co-fondatore e produttore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, ha aggiunto: “È il suo modo di dire ‘Il nonno sta andando nell’aldilà, ma si lascia alle spalle questo film'”. Suzuki ha anche descritto il film come “fantasy su larga scala.” e descritto l’approccio alla produzione rispetto al passato.

Stiamo ancora disegnando tutto a mano, ma ci vuole più tempo per completare un film perché stiamo disegnando più fotogrammi. Quindi, ci sono più disegni da disegnare rispetto a prima. Quando stavamo girando [1988] Il mio vicino Totoro, avevamo solo otto animatori. Totoro l’abbiamo realizzato in otto mesi. [Per] l’attuale film su cui sta lavorando Hayao Miyazaki, abbiamo 60 animatori, ma siamo in grado di realizzare solo un minuto di animazione in un mese”.

Questo è il primo lungometraggio di Miyazaki in 10 anni e lo Studio Ghibli lo sta sviluppando dal 2017. Il film uscirà nelle sale giapponesi il 14 luglio 2023.

Fonte: Oricon.co.jp