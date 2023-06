Studio Ghibli: Lucky Red porta al cinema altri cinque film del maestro Miyazaki (6 luglio – 30 agosto)

La rassegna “Un mondo di sogni animati” targata Lucky Red e dedicata ai film dello Studio Ghibli torna al cinema con cinque film del maestro Hayao Miyazaki. Dal 6 luglio al 30 agosto arriveranno sul grande schermo Ponyo sulla scogliera, Kiki – Consegne a domicilio, Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e Si alza il vento.

Un appuntamento attesissimo dagli appassionati che la scorsa estate hanno affollato le sale cinematografiche per seguire la prima edizione della rassegna che ha totalizzato oltre 1 milione di Euro di incasso.

L’estate Studio Ghibli non può che iniziare con la più amata pesciolina rossa: Ponyo sulla scogliera, al cinema dal 6 al 12 luglio, che proprio quest’anno compie 15 anni!

Si continua dal 13 al 19 luglio con una maldestra strega e una gatto di nome Jiji: Kiki – Consegne a domicilio, film tratto dall’omonimo romanzo di Eiko Kadono.

Dal 27 luglio al 2 agosto è la volta de Il castello nel cielo, premiato nel 1986 in Giappone come “Miglior film d’animazione”.

Festeggia il 35° anniversario dall’uscita in Giappone l’immancabile Il mio vicino Totoro, che sarà in sala dal 10 al 16 agosto.

Chiude la rassegna il candidato al Premio Oscar Miglior Film d’Animazione Si alza il vento, al cinema dal 24 al 30 agosto.

Ponyo sulla scogliera (6 – 12 luglio)

La trama ufficiale: Una mattina vicino alla sua casa al mare, Sosuke un bambino di cinque anni scopre un pesce rosso di nome Ponyo, con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. La salva e, affascinati l’uno dall’altra, promettono di rimanere buoni amici. Quando il padre di Ponyo, un potente stregone sottomarino, la costringe a tornare nelle profondità dell’oceano, Ponyo è determinata a raggiungere Sosuke in superficie e diventare umana. Quella che segue è un’incredibile avventura sottomarina per tutte le età.

CURIOSITA’ SUL FILM

I dodici secondi di apertura, che coinvolgono vasti banchi di pesci e creature sottomarine, hanno richiesto lo sviluppo di 1.613 pagine di schizzi concettuali.

Hayao Miyazaki ha disegnato lui stesso la maggior parte delle immagini del mare e delle onde, sperimentando per renderle il più espressioniste possibile. John Lasseter ha detto che non aveva mai visto l’acqua animata in modo così bello prima.

Sôsuke è basato sul figlio di Hayao Miyazaki, Gorô Miyazaki, quando aveva cinque anni.

Questo è il primo lungometraggio d’animazione dai tempi di Principessa Mononoke (1997) ad essere creato e dipinto su pellicole di animazione tradizionali.

Hayao Miyazaki ha dichiarato al Comic-Con di San Diego del 2009 di essere stato ispirato a creare il film dopo aver visto l’adattamento animato della Disney La sirenetta (1989).

Il disegno delle onde dell’oceano, durante il tifone causato da Ponyo, è stato ispirato dalle onde della famosa xilografia The Wave Off Kanagawa dell’artista giapponese Hokusai.

Sparsi nel film ci sono molti riferimenti all’opera L’anello del Nibelungo di Richard Wagner. Il vero nome di Ponyo è Brünnhilde, uno dei ruoli principali de “La Valchiria” di Wagner. Brünnhilde è anche un essere “sovrannaturale”, che si innamora di un essere umano (Siegfried), proprio come Ponyo si innamora di Sôsuke. Quando Ponyo sta inseguendo Sôsuke e sua madre durante la scena della gigantesca tempesta, puoi sentire un tributo musicale alla “Cavalcata delle Valchirie” di Wagner.

Il livello di dettaglio dell’animazione ha prodotto 170.000 immagini separate, il massimo che sia mai apparso in un film di Hayao Miyazaki.

Il padre di Sôsuke lavora a bordo di una nave chiamata Koganei maru. “Koganei” è la città nella parte occidentale di Tokyo dove si trova lo Studio Ghibli.

Il villaggio sul mare in cui si svolge la storia è ispirato alla città di Tomonoura nel Parco Nazionale di Setonaikai in Giappone, dove Hayao Miyazaki soggiornò nel 2005.

Hayao Miyazaki era interessato a fare un sequel del film, ma il produttore Toshio Suzuki ha suggerito a Miyazaki di adattare invece Si alza il vento (2013).

Questo è stato il primo film d’animazione ad essere nominato e a vincere il premio per la migliore colonna sonora ai Japanese Academy Awards.

Nel 2009, l’incasso negli Stati Uniti del film (quindici milioni di dollari) ha stabilito un record per una produzione Disney/Ghibli. Solo altri cinque film animati hanno incassato di più negli Stati Uniti, tre dei quali sono film dei Pokémon, il quarto è Yu-Gi-Oh! The Movie (2004), e il quinto Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento (2010) (altra produzione Disney/Ghibli).

Sôsuke è un riferimento alle opere del famoso romanziere giapponese ‘Sôseki Natsume’ (1867-1916). In “La Porta”, il personaggio maschile centrale Sôsuke vive in una casa che sorge su una collina.

L’immagine di Granmamare che galleggia nell’acqua sulla schiena è stata ispirata dal dipinto di Ofelia di John Everett Millais dall’Amleto di Shakespeare.

Il disegno delle onde dell’oceano durante il tifone causato da Ponyo è stato ispirato dalle onde della famosa xilografia “Una grande onda al largo di Kanagawa” dell’artista giapponese Hokusai.

Un giocattolo che assomiglia allo spirito dell’anatra di La città incantata (2001) viene mostrato nel negozio in cui lavora Lisa.

La sequenza in cui Ponyo offre del cibo al bambino è stata inclusa per mostrare che Ponyo poteva essere altruista e vivere nel mondo umano. Hayao Miyazaki ha sviluppato la scena verso la fine della produzione, quando era bloccato su come concludere il film.

I DOPPIATORI ITALIANI

Agnese Marteddu: Ponyo

Ruggero Valli: Sōsuke

Massimo Corvo: Fujimoto

Laura Romano: Risa

Sabrina Duranti: Granmamare

Carlo Scipioni: Koichi

Franca Lumachi: Toki

Ludovica Modugno: Yoshie

LA COLONNA SONORA

La colonna sonora del film è stata composta ed eseguita da Joe Hisaishi , il compositore delle musiche di quasi tutte le produzioni di Miyazaki.

, il compositore delle musiche di quasi tutte le produzioni di Miyazaki. La sigla finale, intitolata “Gake no Ue no Ponyo” è cantata da Fujioka Fujimaki (il famoso duo composto da Takaaki Fujioka e Naoya Fujimaki) e da Nozomi Ōhashi, una bambina di otto anni. La versione italiana della canzone è invece cantata da Fabio Liberatori e sua figlia Sara Liberatori.

La colonna sonora include il brano “Umi no okâsan” (Mother Sea) di Hayao Miyazaki (testi) e Joe Hisaishi (musica), interpretato da Masako Hayashi

1. Deep Sea Pastures 4:18

2. Mother Sea 2:21

3. The First Meeting 0:31

4. Town by a Cove 2:36

5. Kumiko 2:06

6. Ponyo and Sosuke 2:17

7. The Empty Bucket 1:30

8. Night Signals 2:37

9. I Want to Be a Girl! 1:30

10. Fujimoto 1:34

11. Ponyo’s Sisters 1:32

12. Ponyo Flies 1:43

13. The Sunflower House Caught in the Storm 2:20

14. Ponyo Rides a Sea of Fish 3:36

15. Ponyo and Sosuke II 2:01

16. Lisa’s House 3:20

17. A New Family Member 1:09

18. Ponyo’s Lullaby 1:29

19. Lisa’s Resolve 1:33

20. Gran Mamare 2:14

21. A Night of Shooting stars 2:40

22. The Toy Boat 1:55

23. Towards the Sea of the Dipnorhynchus 1:41

24. March of the Boats 2:26

25. The Baby and Ponyo 0:33

26. March of the Boats II 1:14

27. Sosuke’s Voyage 2:08

28. Sosuke’s Tears 1:02

29. Underwater Town 2:02

30. A Mother’s Love 0:49

31. The Tunnel 1:26

32. Toki 0:48

33. Ponyo’s Sisters Lend a Hand 1:40

34. A Song for Mothers and the Sea 2:15

35. The Grand Finale 0:44

36. Ponyo on the Cliff by the Sea (Movie Version) 1:36

Lo Studio Ghibli

Fu lo straordinario successo di pubblico e critica di Nausicaä della Valle del Vento a dare l’impulso per la creazione dello Studio Ghibli, nel 1985. Tokuma Shoten (Tokuma Shoten Publishing Co., Ltd, la società che aveva prodotto Nausicaä) fonda lo Studio insieme ai registi Hayao Miyazaki e Isao Takahata.In quello stesso anno, Ghibli produce Laputa, il castello nel cielo.

La storia dello Studio Ghibli, però, è iniziata probabilmente più di trent’anni fa, quando Takahata e Miyazaki si incontrano per la prima volta: entrambi lavorano alla Toei Animation, uno studio di produzione che all’epoca si occupava solo di film di animazione per il cinema. Per varie ragioni, lo studio aveva iniziato poi a produrre soltanto cartoni animati per la tv (tra cui la serie Heidi, in onda nel 1974, animata da Miyazaki e diretta da Takahata).

Miyazaki e Takahata, insoddisfatti dei limiti del piccolo schermo, desideravano fare qualcosa di più: creare un’animazione di altissima qualità, che esplorasse la profondità della mente umana e illustrasse le gioie e i dolori della vita e delle emozioni. Quando si rendono conto che gli studi esistenti non permettono loro di realizzare questo tipo di film, capiscono di non avere altra scelta che avviare un proprio studio.

L’idea iniziale di uno studio non è necessariamente quella di una struttura di lunga durata. Quando iniziano a lavorare al loro primo film, Nausicaä della Valle del Vento, il loro scopo è concentrare su questo lavoro tutti gli sforzi e le energie, assicurandosi che il budget e il tempo siano sufficienti per non dover compromettere la qualità del film. Miyazaki e Takahata vogliono essere i responsabili del progetto, non dei semplici finanziatori dello studio o dirigenti d’azienda.

All’inizio, forse, nessuno dei fondatori e dello staff pensa veramente che lo Studio esisterà a lungo. “Facciamo un film. Se viene bene, ne facciamo un altro. Se è un flop, allora finisce lì…”: è questa la filosofia. Così, per mantenere i rischi al minimo, non si assume personale a tempo indeterminato, ma circa 70 persone a tempo determinato per portare a compimento il progetto. Al termine del film, la squadra viene sciolta.

In questa prima fase la sede dello Studio, in affitto, si trova in uno stabile a Kichijoji, nella periferia di Tokyo. È Takahata a mettere in atto le politiche del nuovo Studio, è lui a produrre Nausicaä della Valle del Vento ed è la sua abilità di dirigente aziendale a dare un forte contributo all’avvio di Ghibli. Nausicaä esce nel 1984 e porta al cinema quasi un milione di persone. Il successivo Laputa arriva in sala nel 1986 e vende 775.000 biglietti. Entrambi i film sono ben accolti dalla critica e dal pubblico.

Che cosa significa “ghibli” e come si pronuncia?

“Ghibli” è il nome che, durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti italiani in Nord Africa diedero ad un vento caldo del deserto proveniente dal Deserto del Sahara, ed è anche il nome usato per indicare i loro aeroplani da ricognizione. Hayao Miyazaki, che ha da sempre una passione per i vecchi velivoli, ne era a conoscenza, e ha deciso di usare questa parola come nome per il nuovo studio: “Facciamo soffiare un vento caldo nel mondo dell’animazione giapponese!”.

Anche se “Ghibli” è una parola italiana, la giusta pronuncia è jee-blee (ji-bu-ri in giapponese).

[Fonte: Lucky Red]