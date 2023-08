How Do You Live?: prime immagini e anticipazioni del nuovo film d’animazione di Hayao Myazaki

Lo Studio Ghibli ha confermato che il prossimo film anime di Hayao Miyazaki, How Do You Live? uscirà simultaneamente in formato IMAX con la sua uscita ufficiale nelle sale in Giappone il 14 luglio. Questo segnerà la prima volta che lo Studio Ghibli distribuirà uno dei suoi film in IMAX. La trama del film segue, attraverso incontri con i suoi amici e lo zio, lo sviluppo psicologico di un adolescente che entra in un mondo magico con un airone cenerino parlante, dopo aver trovato una torre abbandonata nella sua nuova città.

How Do You Live? – La storia

Il film è ambientato in Giappone durante la seconda guerra mondiale e ruota attorno a un ragazzo di nome Mahito la cui madre viene uccisa in un incendio. Poco dopo suo padre, che lavora in una fabbrica che produce aerei da combattimento, sposa la sorella minore della sua defunta moglie, Natsuko, e trasferisce la famiglia nella sua grande casa ancestrale in campagna. Mahito, risentito nei confronti di Natsuko per aver preso il posto di sua madre, inizia a esplorare l’area intorno alla casa e scopre una misteriosa torre in cui gli viene detto di non entrare. Incontra anche un airone cenerino che può parlare (come si vede sul poster del film) che afferma che la madre di Mahito è in realtà viva e nella torre in attesa di essere salvata. Mahito respinge questa affermazione, ma quando la sua nuova matrigna scompare nella torre decide di salvarla. Una volta entrato, viene trasportato in un mondo alternativo pieno di magia dove la sua ricerca lo mette in contatto con nuovi amici e nemici.

Interviste e dichiarazioni

Parlando di “How Do You Live?” Miyazaki ha detto: “Non ho la risposta sul perché facendo questo film”. E’ stato anche spiegato che il film è un regalo per il nipote di Miyazaki.

Il co-fondatore e produttore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, ha aggiunto: “È il suo modo di dire ‘Il nonno sta andando nell’aldilà, ma si lascia alle spalle questo film’”. Suzuki ha anche descritto il film come “fantasy su larga scala.” e descritto l’approccio alla produzione rispetto al passato. “Stiamo ancora disegnando tutto a mano, ma ci vuole più tempo per completare un film perché stiamo disegnando più fotogrammi. Quindi, ci sono più disegni da disegnare rispetto a prima. Quando stavamo girando [1988] Il mio vicino Totoro, avevamo solo otto animatori. Totoro l’abbiamo realizzato in otto mesi. [Per] l’attuale film su cui sta lavorando Hayao Miyazaki, abbiamo 60 animatori, ma siamo in grado di realizzare solo un minuto di animazione in un mese”.

Il romanzo originale

Yūzō Yamamoto ha originariamente scritto il romanzo “E voi come vivrete?” come una delle pubblicazioni finali della serie Nihon Shoukokumin Bunko. Tuttavia, non è stato in grado di completarlo a causa di una grave malattia. Genzaburō Yoshino è subentrato e ha completato “How Do You Live?” in forma di libro pubblicato poi nel 1937. Dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, il libro subì diversi cambiamenti come il vocabolario e fu ripubblicato nel 1945.

La serie “Nihon Shoukokumin Bunko” intendeva trasmettere la conoscenza e le idee della cultura libera e progressista ai bambini delle scuole in Giappone (Shoukokumin significa letteralmente cittadini più giovani). Tuttavia, molti dei lavori furono scoraggiati dall’ascesa del militarismo giapponese negli anni ’30.

La domanda “Come vivrai”, che è anche il titolo del libro, non è solo il problema etico di “Come vivere”, ma anche con quale tipo di consapevolezza scientifico-sociale si andrà a vivere.

Lo scrittore Yoshino Genzaburō originariamente non aveva concepito “E voi come vivrete?” come un’opera letteraria, ma era inteso come un libro sull’etica. Tuttavia, secondo Takada Riko, questo libro è anche una teoria dell’arte liberale scritta per gli studenti delle ex scuole medie durante l’apice del culturalismo.

Il giovane protagonista del libro si occupa delle lotte per crescere come essere umano. Gran parte dell’aspetto della sua crescita comporta il trattare con persone che sono in opposizione alla persona, al bullismo e alla filosofia.

Nel 2017, il libro è stato serializzato in forma manga da Shoichi Haga e ha visto la pubblicazione da Magazine House con il titolo How Do You Live? Cartoon Stories.

La sinossi ufficiale del romanzo: Junichi Honda è uno studente di seconda media orfano di padre. Soprannominato “Coper” – dopo essere stato paragonato a Niccolò Copernico per la sua capacità di guardarsi attorno senza considerarsi al centro dell’universo -, il ragazzo impara a pensare con la propria testa grazie ai consigli dello zio. Assieme agli amici Mizutani (suo compagno fin dalle elementari), Kitami (dal cuore d’oro, ma dal carattere irruento) e Urakawa (deriso dai compagni per le sue modeste estrazioni sociali) decide di tenere testa ai bulli della scuola. Ma mantenere l’impegno può rivelarsi più difficile del previsto, quando a mancare è il coraggio… Età di lettura: da 10 anni.

Il romanzo “E voi come vivrete?” di Yoshino Genzaburo è disponibile su Amazon.

Lo Studio Ghibli

Fu lo straordinario successo di pubblico e critica di Nausicaä della Valle del Vento a dare l’impulso per la creazione dello Studio Ghibli, nel 1985. Tokuma Shoten (Tokuma Shoten Publishing Co., Ltd, la società che aveva prodotto Nausicaä) fonda lo Studio insieme ai registi Hayao Miyazaki e Isao Takahata.In quello stesso anno, Ghibli produce Laputa, il castello nel cielo.

La storia dello Studio Ghibli, però, è iniziata probabilmente più di trent’anni fa, quando Takahata e Miyazaki si incontrano per la prima volta: entrambi lavorano alla Toei Animation, uno studio di produzione che all’epoca si occupava solo di film di animazione per il cinema. Per varie ragioni, lo studio aveva iniziato poi a produrre soltanto cartoni animati per la tv (tra cui la serie Heidi, in onda nel 1974, animata da Miyazaki e diretta da Takahata).

Miyazaki e Takahata, insoddisfatti dei limiti del piccolo schermo, desideravano fare qualcosa di più: creare un’animazione di altissima qualità, che esplorasse la profondità della mente umana e illustrasse le gioie e i dolori della vita e delle emozioni. Quando si rendono conto che gli studi esistenti non permettono loro di realizzare questo tipo di film, capiscono di non avere altra scelta che avviare un proprio studio.

L’idea iniziale di uno studio non è necessariamente quella di una struttura di lunga durata. Quando iniziano a lavorare al loro primo film, Nausicaä della Valle del Vento, il loro scopo è concentrare su questo lavoro tutti gli sforzi e le energie, assicurandosi che il budget e il tempo siano sufficienti per non dover compromettere la qualità del film. Miyazaki e Takahata vogliono essere i responsabili del progetto, non dei semplici finanziatori dello studio o dirigenti d’azienda.

All’inizio, forse, nessuno dei fondatori e dello staff pensa veramente che lo Studio esisterà a lungo. “Facciamo un film. Se viene bene, ne facciamo un altro. Se è un flop, allora finisce lì…”: è questa la filosofia. Così, per mantenere i rischi al minimo, non si assume personale a tempo indeterminato, ma circa 70 persone a tempo determinato per portare a compimento il progetto. Al termine del film, la squadra viene sciolta.

In questa prima fase la sede dello Studio, in affitto, si trova in uno stabile a Kichijoji, nella periferia di Tokyo. È Takahata a mettere in atto le politiche del nuovo Studio, è lui a produrre Nausicaä della Valle del Vento ed è la sua abilità di dirigente aziendale a dare un forte contributo all’avvio di Ghibli. Nausicaä esce nel 1984 e porta al cinema quasi un milione di persone. Il successivo Laputa arriva in sala nel 1986 e vende 775.000 biglietti. Entrambi i film sono ben accolti dalla critica e dal pubblico.

Che cosa significa “ghibli” e come si pronuncia?

“Ghibli” è il nome che, durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti italiani in Nord Africa diedero ad un vento caldo del deserto proveniente dal Deserto del Sahara, ed è anche il nome usato per indicare i loro aeroplani da ricognizione. Hayao Miyazaki, che ha da sempre una passione per i vecchi velivoli, ne era a conoscenza, e ha deciso di usare questa parola come nome per il nuovo studio: “Facciamo soffiare un vento caldo nel mondo dell’animazione giapponese!”.

Anche se “Ghibli” è una parola italiana, la giusta pronuncia è jee-blee (ji-bu-ri in giapponese).

