Casting confermato per il ruolo di “Spugna” nel remake live-action Peter Pan & Wendy di Disney. Il sito The Wrap riporta che il rifacimento con attori in carne e ossa dell’amato classico animato Peter Pan del 1953 (a sua volta basato su “Peter e Wendy” di J.M. Barrie) vedrà Jim Gaffigan nei panni del fidato assistente e confidente del pirata Capitan Uncino, interpretato in questa versione da Jude Law.

Gaffigan si unirà ad un cast che già include Alexander Molony (nei panni di Peter Pan) e Ever Anderson (nei panni di Wendy), insieme ad Alyssa Wapanatâhk (nei panni di Tiger Lily) e Yara Shahidi (Trilli). Galligan è la quarta incarnazione di “Spugna” dopo Edward Kipling nel Peter Pan del 1924; Bill Thompson che ha prestato la voce al personaggio nel classico animato Le avventure di Peter Pan del 1953; Bob Hoskins che ha impersonato la versione live-action vista nel fantasy Hook – Capitan Uncino (1991) di Steven Spielberg; Richard Briers che lo ha impersonato nel nuovo adattamento live-action del 2003 diretto da P. J. Hogan e Adeel Akhtar nella recente rivisitazione Pan – Viaggio sull’isola che non c’è del 2015 con Hugh Jackman nei panni di Capitan Uncino. La versione più recente è quella di Chris Gauthier nella serie tv C’era una volta.

Per quanto riguarda i crediti di Gaffigan, l’attore ha recentemente interpretato George Westinghouse nel film Tesla, è apparso nel crime-thriller Target Number One con Josh Hartnett e lo vedremo quest’anno nella commedia fantascientifica Linoleum attualmente in post-produzione. Il nome di Gaffigan è anche legato a Jesus Revolution, pellicola con Joel Courtney attualmente in pre-produzione, che racconta la vera storia del risveglio spirituale nazionale dei primi anni ’70 e le sue origini all’interno di una comunità di adolescenti hippy nel sud della California.

Disney prosegue con la fortunata serie di rifacimenti live-action per il grande schermo dei suoi amati classici animati con Mulan che è stato l’ultimo film uscito direttamente su Disney+ a causa della pandemia di Covid-19. Questa nuova interpretazione di Peter Pan che ricalcherà, vedremo quanto, il classico animato del 1953 sarà diretta da David Lowery, regista di Storia di un fantasma e del remake Il drago invisibile.