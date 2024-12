Johnny Depp ha lasciato un segno evidente nel franchise Pirati dei Caraibi con il suo ormai iconico pirata Jack Sparrow, si potrebbe anche affermare senza timore di smentita che dopo l’uscita di scena di Depp e del suo istrionico filibustiere, la saga campione d’incassi della Disney si è letteralmente “arenata” con vari tentativi di reboot, tra cui un paio al femminile, e diverse false partenze.

Sono trascorsi sette anni dall’ultima avventura di Jack Sparrow con la Disney, e non dimentichiamo che i travagli legali di Depp hanno significato anche il “recasting”, stavolta per Warner Bros., di un altro personaggio molto popolare tra i fan del franchise Animali fantastici e dove trovarli, spinoff/prequel della saga di Harry Potter. Ci riferiamo naturalmente al mago oscuro Gellert Grindelwald, carismatico antagonista ancora tutto da sfruttare, che a partire dal terzo film, Animali fantastici – I segreti di Silente del 2022, ha preso le nuove fattezze dell’attore danese Mads Mikkelsen.

Disney appreso delle accuse mosse dall’ex moglie di Depp, l’attrice Amber Heard, ha comunicato la conclusione della collaborazione con l’attore. Così dopo soli 15 mesi di matrimonio Heard avanza una richiesta di divorzio da Depp sostenendo di aver subito violenze fisiche. La vicenda risulta da subito controversa con la coppia che conclude le pratiche del divorzio nel gennaio 2017. Nel 2019 Depp sporge a sua volta denuncia contro la ex moglie, accusandola di adulterio, diffamazione e violenza domestica e chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari. Il processo tra i due ex coniugi diventa mediatico, tanto che viene narrato nella docuserie “Deep contro Heard” di Netflix, e si conclude con una sentenza a favore di Depp, e la relativa condanna di Heard a risarcirlo con un totale di 10 milioni di dollari.

Ora che l’attore ha riacquistato popolarità, la Disney spera che l’attore riconsideri il ruolo che ha reso il franchise “Pirati dei Caraibi” un successo. A questo proposito il sito Variety si è occupato dell’attuale situazione della Disney rispetto ai film usciti e in uscita, registrando da una parte l’enorme successo del sequel Oceania 2, ma anche le inevitabili preoccupazioni per l’imminente remake live-action di Biancaneve, poiché alcune dichiarazioni della sua protagonista, l’attrice Rachel Zegler, hanno creato alcune polemiche attorno al film, che tra l’altro era già nel mirino della consueta orda di haters pronti ad affondare qualsiasi titolo non sia loro gradito, spesso mossi da motivi futili o semplice voglia di far polemica.

Le polemiche legate alla Zegler sono scaturite da alcune sue dichiarazioni riguardo il “Biancaneve” originale e ad una eccessiva centralità della storia d’amore tra il principe e la protagonista, rispetto allo sviluppo personale di quest’ultima o ancora il cambio nel remake dell’origine del nome Biancaneve rispetto all’originale, altro elemento ad aver creato una immediata reazione negativa da parte dei fan. Reazioni secondo l’attrice esagerate e che si ridurrebbero di base a odio e misoginia.

Un attacco frontale a “Biancaneve” via social media, da parte di questa truppa di denigratori professionisti, magari supportati da un’orda di “facilmente influenzabili” e da taluni giornalisti e certa critica pronti a cavalcare anche la più sterile delle polemiche, potrebbero significare perdite eventuali davvero ragguardevoli per la Disney, visto che il budget del film pare sia lievitato fino a superare i 200 milioni di dollari. Di fronte a questa eventualità, il produttore veterano di “Pirati dei Caraibi” Jerry Bruckheimer sta lavorando al futuro del franchise, e alcune fonti affermano che lo studio spera di incontrare Johnny Depp al fine di convincerlo a tornare ad interpretare il ruolo.

Al momento Bruckheimer sta sviluppando due versioni dei progetti cinematografici di “Pirati dei Caraibi” su binari paralleli e uno di questi potrebbe riportare Johnny Depp “a bordo”, questo se e sottolineiamo il “se” l’attore e la Disney riuscissero a riconciliarsi.

“Pirati dei Caraibi” è uno dei franchise cinematografici più redditizi di tutti i tempi con oltre 4,5 miliardi di dollari incassati con cinque film, con l’ultimo film “La vendetta di Salazar” del 2017, che ha registrato un incasso di 795 milioni, il più basso della saga dopo i 654 milioni incassati dal primo film, “La maledizione della prima luna” del 2003.

