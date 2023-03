Pirati dei Caraibi: Jerry Bruckheimer sta lavorando per riavere Johnny Depp nel franchise

Pirati dei Caraibi potrebbe riavere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, al momento dei due progetti “in lavorazione” alla Disney, quello al femminile con Margot Robbie protagonista è stato cancellato mentre il secondo, un reboot della saga principale scritto da Craig Mazin (Chernobyl) e Ted Elliott, che ha co-sceneggiato i primi quattro film del franchise, è ancora in ballo, ma non ci sono aggiornamenti.

A volere un ritorno di Johnny Depp come Jack Sparrow è il produttore Jerry Bruckheimer che ha più volte ribadito la sua intenzione di riportare Jack Sparrow a bordo, ma Depp ha più volte dichiarato, persino in tribunale, che non ha alcuna intenzione di tornare nel ruolo.

In una recente intervista rilasciata sul red carpet degli Oscar, a Bruckheimer è stato chiesto da ET quale fosse lo status del franchise in questo momento: “Ci stiamo lavorando tutti. Vedremo come uscirà. Ma siamo molto eccitati. Penso che avremo una sceneggiatura fantastica. E ci stiamo avvicinando”.

Quando gli è stato chiesto di Depp ha risposto: “Vedremo. Mi piacerebbe. Lo amerei nel film. Questo è tutto quello che posso dirti.”

Come si suol dire mai dire mai poiché i fan hanno più volte mostrato entusiasmo in un eventuale ritorno di Depp in un nuovo film dei “Pirati dei Caraibi” tanto che sono state lanciate diverse petizioni che ne chiedevano il reintegro da parte di Disney.

“Pirati dei Caraibi” è uno dei franchise cinematografici più redditizi di tutti i tempi con oltre 4,5 miliardi di dollari incassati con cinque film, con l’ultimo film “La vendetta di Salazar” del 2017, che ha registrato un incasso di 795 milioni, il più basso della saga dopo i 654 milioni incassati dal primo film, La maledizione della prima luna del 2003.

Johnny Depp dopo un periodo di battaglie legali con l’ex moglie Amber Heard, che gli sono costate il ruolo di Jack Sparrow in “Pirati dei Caraibi” e quello del mago Gellert Grindelwald nel franchise di Animali Fantastici, torna sul set per recitare in un biopic storico dal titolo Jeanne du Barry e attualmente in post-produzione. Johnny Depp ha firmato per recitare nei panni di re Luigi XV al fianco dell’attrice e regista francese Maiween che oltre a vestire i panni di Jeanne du Barry, che nacque come figlia illegittima di una sarta povera nel 1743 per diventare un’amante ufficiale del re decapitata durante la Rivoluzione francese, ha diretto il film che ha anche scritto con Teddy Lussi-Modeste (Jimmy Rivière, Un’estate con Sofia).

Luigi XV di Borbone fu re di Francia dal 1715 al 1774 anno della sua morte. Dotato di una vasta cultura e dal carattere mite, all’inizio del regno ottenne grandi consensi da parte del popolo che arrivò a tributargli l’appellativo di “Beneamato”. Con il passare degli anni però la sua debolezza nel prendere decisioni e l’intrigante e costante presenza delle sue amanti ne fecero crollare la popolarità, tanto che alla sua morte per le vie di Parigi impazzarono i festeggiamenti. Sullo schermo il personaggio interpretato da Johnny Depp è stato rappresentato moltissime volte, ricordiamo le interpretazioni di Michel Serrault nel film L’insolente (1996),Didier Bourdon in Il tulipano d’oro (2003), Rip Torn in Marie Antoinette (2006) di Sofia Coppola e Stanley Weber nel film tv Luigi XV – Il sole nero (2009).