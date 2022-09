Paul Greengrass regista di The Bourne Supremacy, Captain Phillips e Jason Bourne è stato reclutato per scrivere e dirigere l’adattamento cinematografico del recente bestseller Fairy Tale di Stephen King edito in Italia da Sperling & Kupfer. King che è un grande fan dei film di Greengrass, ha concesso i diritti per l’adattamento cinematografico al prezzo simbolico di un dollaro, un’opportunità che lo scrittore concede ad alcuni fortunati fin dagli anni Settanta.

La storia epica segue un ragazzo di 17 anni che eredita le chiavi di un mondo terrificante in cui il bene e il male sono in guerra. La posta in gioco non potrebbe essere più alta, per quel mondo e per il nostro, mentre viaggia nelle radici mitiche della narrazione umana.”

King parlando della nuova collaborazione ha dichiarato: “Inutile dire che sono un fan di Paul Greengrass e penso che sia una scelta meravigliosa per questo film”. Il regista Greengrass ha aggiunto: “Fairy Tale è un’opera geniale. Una classica storia d’avventura e anche un’inquietante allegoria contemporanea”.

La trama ufficiale del romanzo: Un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro. Benvenuti nel lato oscuro del «c’era una volta». Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all’alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un giorno, si imbatte in un vecchio – Howard Bowditch – che vive recluso con il suo cane Radar in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho». C’è un capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta d’accesso a un altro mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. Una lotta epica che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel ruolo di eroi. Dal genio di Stephen King, una nuova avventura straordinaria e agghiacciante, una corsa a perdifiato nel territorio sconfinato della sua immaginazione.

Fonte: Deadline

Un film basato sul controverso processo per diffamazione al centro delle cronache che ha visto contrapposti gli attori Johnny Depp e Amber Heard, sarà raccontato in un film prodotto per Tubi, il servizio streaming di Tubi.

Il film intitolato Hot Take: The Depp/Heard Trial è interpretato da Mark Hapka (Ghost Whisperer, Il tempo della nostra vita ) nei panni di Depp e Megan Davis (Grazie di cuore, Alone in the Dark) nei panni di Heard. il cast include anche Melissa Marty (Station 19) nel ruolo dell’avvocatessa di Depp, Camille Vasquez e Mary Carrig (Law & Order True Crime) sarà invece Elaine Bredehoft, la rappresentante legale di Heard, Elaine Bredehoft.

Il film seguirà “la relazione tumultuosa – dentro e fuori il tribunale – di Depp e Heard, drammatizzando il processo per diffamazione di due mesi che si è concluso il 1° giugno, con la giuria che ha ritenuto che Heard avesse diffamato Depp alludendo alle accuse di violenza domestica contro di lui in un editoriale del dicembre 2018. La giuria ha anche ritenuto Depp responsabile per una dichiarazione diffamatoria fatta su Heard dalla sua rappresentante legale.”

Il film scritto da Guy Nicolucci (Il passato non dimentica) e diretto da Sara Lohman (Segreti nel bosco) sarà presentato in anteprima venerdì 30 settembre su Tubi di Fox.

Fonte: Variety