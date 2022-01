Johnny Depp sarà Re Luigi XV di Francia, Chris Evans nel film natalizio Red One

Johnny Depp dopo un periodo di battaglie legali con l’ex moglie Amber Heard, che gli sono costate il ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi e quello del mago Gellert Grindelwald nel franchise di Animali Fantastici, torna sul set per recitare in un dramma storico ancora senza titolo. Il sito Deadline riporta che Johnny Depp ha firmato per recitare nei panni di re Luigi XV al fianco dell’attrice e regista francese Maiween che oltre a vestire i panni di Jeanne du Barry, un’amante del re decapitata durante la Rivoluzione francese, dirigerà anche il film. Le riprese prenderanno il via l’8 luglio a Parigi e includeranno alcune scene che saranno girate nella famosa reggia di Versailles.

Luigi XV di Borbone fu re di Francia dal 1715 al 1774 anno della sua morte. Dotato di una vasta cultura e dal carattere mite, all’inizio del regno ottenne grandi consensi da parte del popolo che arrivò a tributargli l’appellativo di “Beneamato”. Con il passare degli anni però la sua debolezza nel prendere decisioni e l’intrigante e costante presenza delle sue amanti ne fecero crollare la popolarità, tanto che alla sua morte per le vie di Parigi impazzarono i festeggiamenti. Sullo schermo il personaggio interpretato da Johnny Depp è stato rappresentato moltissime volte, ricordiamo le interpretazioni di Michel Serrault nel film L’insolente (1996),Didier Bourdon in Il tulipano d’oro (2003), Rip Torn in Marie Antoinette (2006) di Sofia Coppola e Stanley Weber nel film tv Luigi XV – Il sole nero (2009).

Il sito Deadline riporta che l’ex Captain America Chris Evans ha firmato per recitare in Red One, trattasi di un film natalizio prodotto da Amazon che vede Dwayne Johnson protagonista. Il film è descritto come una “commedia d’azione e avventura per tutta la famiglia che immagina un universo completamente nuovo da esplorare all’interno del genere natalizio”. Jake Kasdan che ha già diretto The Rock nei blockbuster Jumanji: Benvenuti Nella Giungla e Jumanji: The Next Level dirige “Red One” da una sceneggiatura scritta da Chris Morgan, scrittore di diversi capitoli della saga Fast & Furious incluso lo spin-off Hobbs and Shaw che ha visto protagonista The Rock al fianco di Jason Statham. Chris Evans oltre a “Red One” ha in ballo altri due film attualmente in fase di post-produzione: ha prestato la voce all’astronauta che ha ispirato il giocattolo di Buzz Lightyear di Toy Story nel film d’animazione Lightyear – La vera storia di Buzz, e lo vedremo nei panni di un agente della CIA sulle tracce di un pericoloso killer evaso, interpretato da Ryan Gosling, nel thriller d’azione The Gray Man diretto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame)

Johnson ha annunciato il film in un video su Instagram lo scorso anno e lo ha descritto come “Hobbs incontra Miracolo nella 34esima strada”.