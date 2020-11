Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen sostituisce Johnny Depp, è ufficiale

Dopo un prima smentita di trattative in corso da parte di Mads Mikkelsen per il ruolo di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3, il sito Indiewire riporta che Warner Bros. ha ufficialmente annunciato l’attore danese come rimpiazzo dell’uscente Johnny Depp.

“Animali fantastici 3” è attualmente in produzione in Inghilterra presso i Warner Bros. Studios di Leavesden nei pressi di Londra, con David Yates tornato alla regia dopo aver diretto i primi due film con J.K. Rowling che ha scritto la sceneggiatura. Gran parte del cast de “I Crimini di Grindelwald” tornerà, inclusi Eddie Redmayne come il magizoologo Newt Scamandro, Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Ezra Miller (Credence Barebone) e Jude Law nei panni di un giovane Albus Silente.

Dopo l’uscita di scena di Depp, Mads Mikkelsen è diventato la prima scelta del regista David Yates che è un grande fan del lavoro dell’attore noto al grande pubblico per i suoi ruoli da antagonista, vedi lo stregone Kaecilius in Doctor Strange, il gelido Le Chiffre, antagonista di James Bond in Casinò Royale, e il serial-killer cannibale Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal.

Nonostante chi scrive l’abbia trovato particolarmente godibile, “I Crimini di Grindelwald” ha ricevuto recensioni negative e deluso al botteghino, ma questo non ha fermato il franchise con la scrittrice J.K. Rowling che ha pianificato cinque film in totale, ognuno dei quali come accennato andrà ad introdurre l’evento clou, il duello Grindelwald vs Silente. E’ stato inoltre confermato che con il terzo fiolm il franchise Animali fantastici si trasferirà in una location completamente diversa, con un cambio di ambientazione da New York e Parigi a Rio de Janeiro in Brasile. L’uscita di “Animali Fantastici 3” è attualmente fissata al 15 luglio 2022.