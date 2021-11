Stasera in tv: “Joker” con Joaquin Phoenix su Canale 5

Casy e personaggi

Joaquin Phoenix: Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro: Murray Franklin

Zazie Beetz: Sophie Dumond

Frances Conroy: Penny Fleck

Brett Cullen: Thomas Wayne

Glenn Fleshler: Randall

Bill Camp: ispettore Garrity

Shea Whigham: ispettore Burke

Marc Maron: Gene Ufland

Douglas Hodge: Alfred Pennyworth

Leigh Gill: Gary

Josh Pais: Hoyt Vaughn

Brian Tyree Henry: Carl

Dante Pereira-Olson: Bruce Wayne

Doppiatori italiani

Adriano Giannini: Arthur Fleck / Joker

Stefano De Sando: Murray Franklin

Erica Necci: Sophie Dumond

Stefanella Marrama: Penny Fleck

Antonio Sanna: Thomas Wayne

Gianluca Tusco: Randall

Pierluigi Astore: ispettore Garrity

Pasquale Anselmo: ispettore Burke

Paolo Triestino: Gene Ufland

Antonio Palumbo: Alfred Pennyworth

Gabriele Patriarca: Gary

Francesco Meoni: Hoyt Vaughn

Dodo Versino: Carl

Adrian Alto: Bruce Wayne

Trama e recensione

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret…ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

Curiosità

“Joker” ha vinto due Golden Globe (Miglior attore in un film drammatico a Joaquin Phoenix

e Miglior colonna sonora originale), e due Premi Oscar su ben undici candidature con due statuette vinte: Miglior attore a Joaquin Phoenix e Migliore colonna sonora.

e Miglior colonna sonora originale), e due Premi Oscar su ben undici candidature con due statuette vinte: Miglior attore a Joaquin Phoenix e Migliore colonna sonora. Il candidato all’Oscar Rodd Phillips (“Borat”, la trilogia di “Una notte da leoni”) dirige il film da una sceneggiatura che ha scritto insieme all’autore candidato all’Oscar Scott Silver (“The Fighter”), basato sui personaggi di DC. Il film è prodotto da Phillips e dal candidato all’Oscar Bradley Cooper (“A Star Is Born”, “American Sniper”) con la loro Joint Effort, e dalla nominata all’Oscar Emma Tillinger Koskoff (“The Wolf of Wall Street”). I produttori esecutivi sono Michael E. Uslan, Walter Hamada, Aaron L. Gilbert, Joseph Garner, Richard Baratta e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è stato affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (“Godzilla II King of the Monsters”, la trilogia di “Una notte da leoni”), lo scenografo Mark Friedberg (“Se la strada potesse parlare”, Selma – La strada per la libertà”), il montatore Jeff Groth (“Trafficanti”, “Una notte da leoni III”) e il costumista premio Oscar Mark Bridges (“Il filo nascosto”, “The Artist”).

Joaquin Phoenix ha definito il perfezionamento della risata del Joker la parte più difficile dell’interpretazione del personaggio.

Joaquin Phoenix ha basato la sua risata su “video di persone che soffrono di risate patologiche”. Ha anche cercato di ritrarre un personaggio con cui il pubblico non poteva identificarsi. La risata patologica è un disturbo reale che fa sì che il paziente soffra di attacchi di risate incontrollabili come risposta a situazioni di tensione o stress. Sebbene non sia normale, questi attacchi possono interrompere il normale flusso di ossigeno al cervello o ai polmoni, causando ipossia o addirittura asfissia nel paziente. Parlando dell’iconica risata, Joaquin Phoenix l’ha definita “Qualcosa di quasi doloroso. Penso che per Joker sia una parte di lui che vuole emergere. Penso che tutti diamo per scontato che cosa sia una risata di Joker e sembrava una nuova, nuovo modo di vederlo. Non pensavo di poterlo fare”, ha aggiunto. “Mi sono esercitato da solo, ma ho chiesto a Todd di venire per ascoltare la mia risata. Mi sentivo come se dovessi essere in grado di farlo sul posto e di fronte a qualcun altro. È stato davvero disagevole. Mi ci è voluto molto tempo”.

“Joker” è il primo film vietato ai minori nella storia a guadagnare 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Joaquin Phoenix ha detto della perdita di 20 chili di peso: “Una volta raggiunto il peso target, tutto cambia. Ciò che è difficile è svegliarsi ogni giorno ed essere ossessionati dai grammi. Alla fine sviluppi davvero una sorta di disturbo. Voglio dire, è folle. Ma penso che la cosa interessante per me è che ciò che mi aspettavo e avevo previsto con la perdita di peso erano questi sentimenti di insoddisfazione, fame, un certo tipo di vulnerabilità e debolezza. Ma quello che non mi aspettavo era questa sensazione di tipo di fluidità che sentivo fisicamente. Mi sentivo come se potessi muovere il mio corpo in modi che non ero stato in grado di fare prima. E penso che questo si sia davvero prestato ad alcuni dei movimenti fisici che hanno iniziato a emergere come un parte importante del personaggio”.

Todd Phillips ha descritto l’interpretazione di Arthur di Joaquin Phoenix come “un ragazzo alla ricerca di un’identità che diventa per errore un simbolo. Il suo obiettivo è davvero quello di far ridere le persone e portare gioia al mondo”.

Joaquin Phoenix ha rivelato che Ray Bolger ha fortemente influenzato le eccentriche mosse di danza del Joker nel film. “C’era una canzone particolare chiamata ‘The Old Soft Shoe’ che ha eseguito e ne ho visto un video e c’è questa strana arroganza quasi nei suoi movimenti e, davvero, gliel’ho rubata”, spiega la star. “Fa questa cosa di alzare il mento. Questo coreografo, Michael Arnold, me lo ha mostrato e ci sono anche un sacco di video e io mi sono concentrato su quello. ‘Era Joker, giusto?’ C’è arroganza in lui. Quella è stata probabilmente la più grande influenza. Ma anche la disco music”.

Todd Phillips ha vinto il Leone d’oro al miglior film al Festival del cinema di Venezia. Durante il suo discorso di accettazione, Phillips ha ringraziato “Warner Bros. e DC per essere usciti dalla loro zona di comfort e rischiato un colpo così audace su di me e su questo film”. Phillips ha anche ringraziato Joaquin Phoenix, che si è unito a lui sul palco. “Non c’è film senza Joaquin Phoenix. Joaquin è il leone più feroce, brillante e di mentalità aperta che io conosca. Grazie per avermi affidato il tuo folle talento”, ha detto Phillips.

I realizzatori citano il fumetto di Alan Moore “The Killing Joke”, che racconta l’origine e la discesa nella follia del Joker, e i film di Martin Scorsese Taxi Driver (1976), Toro scatenato (1980) e Re per una notte (1982) come influenza sul film.

Nel settembre 2019, il regista Todd Phillips ha voluto far sapere ai fan dei fumetti che non c’è alcuna possibilità che il cattivo di Joaquin Phoenix e il Batman di Robert Pattinson si incrocino sul grande schermo. Ha aggiunto che ciò non significa che Pattinson non affronterà mai Joker, semplicemente non sarà la sua versione.

Arthur Fleck si esibisce come comico al “Pogo’s Comedy Club” di Gotham. Pogo il Clown era il nome d’arte del clown professionista e serial killer John Wayne Gacy.

La prima del film al Festival di Venezia ha generato una standing ovation di otto minuti.

In origine Warner Bros. voleva che Martin Scorsese realizzasse “Joker” con Leonardo DiCaprio nei panni di Arthur e Robert De Niro per il ruolo di Murray Franklin. Tuttavia, alla fine, ciò si è rivelato logisticamente impossibile poiché DiCaprio aveva già firmato per fare C’era una volta…a Hollywood di Quentin Tarantino. Scorsese invece era impegnato con The Irishman, film interpretato da De Niro, che però avendo appena finito di girare le sue scene per Scorsese è stato in grado di partecipare al film “Joker”

In un’intervista a Vanity Fair, il famoso neurocriminologo Adrian Raine si è detto sbalordito da come il film descrivesse in modo autentico la psicologia della mente criminale. “Per 42 anni ho studiato la causa del crimine e della violenza. E mentre guardavo questo film, ho pensato: WOW, che rivelazione è stata. È un ottimo strumento educativo sulla creazione dell’assassino”, ha detto. Nell’articolo, Raine ha continuato diagnosticando al personaggio di Arthur Fleck un disturbo schizotipico di personalità. “Coloro che ne soffrono hanno convinzioni bizzarre, comportamenti strani, aspetto strano, discorsi strani, nessun amico intimo se non i membri della famiglia e problemi emotivi – o essere completamente chiusi o esagerati”, ha detto Raine. Ora usa il film come parte di un corso che tiene all’Università della Pennsylvania.

Con un costo di 55 milioni di dollari, questo è in assoluto il film meno costoso ad aver incassato oltre un miliardo di dollari.

I due film proiettati al cinema da cui esce la famiglia Wayne sono Blow Out (1981) e Zorro (1981) che, ovviamente, è tradizionalmente il film che la famiglia Wayne ha visto nella fatidica e tragica notte che ha dato origine a Batman.

Joaquin Phoenix è stato preso in considerazione per il ruolo di Batman nel film cancellato “Batman: Year One” di Darren Aronofsky.

Le prime riprese mostrano Arthur che cammina vicino ad un cartello per Amusement Mile, la versione di Coney Island di Gotham City, che ha un ruolo di primo piano nella graphic novel originale di Killing Joke. Il co-creatore di Joker, Bill Finger, è stato in parte ispirato da un cartello per Steeplechase Park nella vera Coney Island che presentava un grottesco volto sorridente.

Il segmento dei “super-ratti” nello show di Murray Franklin e nelle notizie fa riferimento a Ratcatcher, un criminale dei fumetti poco conosciuto che può controllare telepaticamente i topi. Una versione del personaggio al femminile è apparsa in The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn.

Joaquin Phoenix ha citato la performance di Tim Curry in The Rocky Horror Picture Show (1975) come una delle sue ispirazioni per la sua interpretazione in questo film.

Nella casa di Arthur, c’è un dipinto sopra la tv, “The Blue Boy” di Thomas Gainsborough, che è stato visto anche nel museo d’arte del film Batman (1989).

Dall’uscita del film, alla fine del 2019, il personaggio di Arthur Fleck/Joker è diventato un simbolo di protesta in paesi di tutto il mondo come Libano, Cile, Iraq e Cina per le proteste contro la corruzione del governo. A giugno e luglio 2020, le immagini di Arthur Fleck/Joker sono emerse nelle proteste di George Floyd.

Il personaggio di Sharon Washington si chiama Debra Kane come tributo al co-creatore di Batman, Bob Kane.

Questo è il quinto film a fumetti nominato per l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, dopo Ghost World (2001), American Splendor (2003), A History of Violence (2005) e Logan – The Wolverine (2017).

Anche il Joker di Jack Nicholson dice: “Fai una faccia felice!” in Batman (1989).

Quando Arthur sta parlando con Hoyte nel suo ufficio, c’è un’inquadratura costante di un clown direttamente a sinistra della sua spalla. Questo è uno scatto che enfatizza la dualità. Il proverbiale diavolo sulla sua spalla mentre Arthur scende nella follia dall’essere sminuito.

David Fincher, regista di Fight Club, non ha apprezzato il film, criticandolo come un altro film in franchising aziendale di Hollywood che ruba da altre opere. Nel film, Fincher ha detto: “Non credo che qualcuno avrebbe guardato quel materiale e pensato, ‘Sì, prendiamo Travis Bickle e Rupert Pupkin e li confondiamo, poi lo intrappoliamo in un tradimento del malato di mente, e tiriamone fuori un miliardo di dollari.” Fincher ha ulteriormente elaborato il suo pensiero: “La realtà della nostra situazione attuale è che i cinque [grandi studi] non vogliono fare nulla che non possa far guadagnare loro un miliardo di dollari…Nessuno di loro vuole essere nel business dei contenuti impegnativi di medio incasso. E questo si discosta esattamente dal tipo di film che realizzo”.

Grazie al successo del film il regista Todd Phillips sta lavorando al sequel.

Questo è il sesto film che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari nominati per l’Oscar come miglior film dopo Titanic (1997), Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003), Avatar (2009), Toy Story 3 – La grande fuga ( 2010) e Black Panther (2018).

L’indirizzo delle scale su cui il Joker balla è “1165 Shakespeare Ave, The Bronx, NY 10452, USA”. Dopo l’uscita nelle sale del film, le scale si sono trasformate in un’attrazione turistica.

Quando Arthur entra nell’appartamento di Sophie (Zazie Beetz), le dice “Ho avuto una brutta giornata”. Questo è un riferimento all’iconico fumetto “The Killing Joke”.

In un deliberato tentativo di contenere il budget, in questo film non ci sono quasi inquadrature con effetti CGI. Una delle pochissime è la scena in cui Arthur Fleck cammina verso l’edificio chiamato Arkham Asylum nel tentativo di guardare le cartelle cliniche di sua madre. Questa scena è stata migliorata in CGI, ma per il resto la maggior parte degli effetti di questo film erano pratici o creati davanti alla macchina da presa.

Mentre la madre di Arthur è legittimamente delirante, un fermo immagine nel suo file psichiatrico rivela che è stata lobotomizzata.

Sui documenti di adozione di Arthur, è scritto che è stato abbandonato e non ha un vero nome di nascita. Forse alludendo ai fumetti in cui Joker non ha un nome ufficiale parte del canone.

Il regista Todd Phillips ha affermato di aver intenzionalmente lasciato nell’ambiguità se Arthur diventa il vero Joker come si vede nelle storie tradizionali di Batman o se le sue gesta ispirino un personaggio diverso a diventare il Joker. Joaquin Phoenix ha affermato di credere che sia Arthur il vero Joker.

Un finale alternativo previsto per il film vedeva Arthur rivelare al suo terapista di Arkham che la cosa a cui stava pensando e che lo faceva ridere era che lui aveva ucciso Thomas e Martha Wayne lasciando un Bruce Wayne in lacrime prima di tornare indietro e uccidere anche il ragazzo. Questo finale è stato tagliato perché la morte di Bruce avrebbe significato che Batman non sarebbe mai esistito nell’universo del film.

Questo film mostra Thomas Wayne come un uomo dal cuore freddo probabilmente un adultero. A seconda delle possibilità e delle interpretazioni, è implicito che Wayne abbia avuto una relazione con Penny Fleck decenni prima. Anche nella miniserie a fumetti di tre numeri DC Black Label del 2018, “Batman: Damned”, Thomas Wayne è ritratto come un uomo freddo e un adultero. Durante un flashback nel primo numero, il giovane Bruce vede suo padre con un’altra donna che non è sua madre, e sembra che Wayne abbia portato suo figlio con sé durante il suo appuntamento con la sua amante, senza preoccuparsi di come influenzerà il ragazzo.

Un chiaro indizio che la relazione tra Arthur e Sophie è tutta nella testa di Arthur è quando Sophie appare alla sua porta e si riferisce a lui per nome. Quando si sono incontrati per la prima volta non si sono mai presentati.

L’abito rosso di Joker visto nel film rende omaggio a Re per una notte (1982), dove Rupert Pupkin, interpretato da Robert De Niro, è un comico senza successo e mentalmente instabile che perseguita e rapisce il suo conduttore di talk show preferito, Jerry Langford, interpretato da Jerry Lewis.

Durante la scena in cui Arthur uccide sua madre soffocandola con un cuscino nella sua stanza d’ospedale, dice: “Pensavo che la mia vita fosse una tragedia. Ma ora mi rendo conto che è una fottuta commedia”. Questa affermazione che parafrasa la citazione di Charles Chaplin che una volta disse: “La vita è una tragedia se vista in primo piano, ma una commedia in campo lungo”.

Penny e Arthur Fleck vivono nell’appartamento 8J. “J” è l’abbreviazione di Joker, mentre 8 sta per l’ottava apparizione di Batman dopo Batman (serie tv – 1966), Batman (1989), Batman – Il ritorno (1992), Batman (serie animata – 1992), Batman Forever (1995), Batman & Robin ( 1997), Batman Begins (2005) e Il cavaliere oscuro (2008), dove Joker è stato interpretato dall’amico intimo di Joaquin Phoenix, Heath Ledger.

“Joker ha incassato un totale globale 1 miliardo e 74 milioni di di dollari da un budget di 55 milioni.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Joker” premiate con un Oscar e un Golden Globe sono della compositrice islandese Hildur Guðnadóttir .

. La colonna sonora del film di Hildur Guðnadóttir è diventata la dodicesima colonna sonora a vincere il Grammy, il Golden Globe e l’Oscar per la “Migliore colonna sonora originale”. Gli altri precedenti vincitori sono Butch Cassidy (1969), Lo squalo (1975), Star Wars (1977), E.T. – L’extra-terrestre (1982), La mia Africa (1985), La bella e la bestia (1991), Aladdin (1992), Il paziente inglese (1996), e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003 ), Up (2009) e La La Land (2016).

La colonna sonora include classici come “That’s Life” di Frank Sinatra e “Send in the Clowns” di Stephen Sondheim , quest’ultima tratta dal musical del 1973 “A Little Night Music”.

e “Send in the Clowns” di , quest’ultima tratta dal musical del 1973 “A Little Night Music”. Hildur Guðnadóttir è una compositrice islandese nominata all’Emmy, violoncellista e cantante, che si è imposta nella musica sperimentale e pop contemporanea. Nelle sue opere da solista, estrae un ampio spettro di suoni dai suoi strumenti, che vanno dalla semplicità intima ai grandi e maestosi paesaggi sonori. Gudnadóttir ha composto musica per teatro, spettacoli, balletti e film. Tra i suoi crediti per il cinema ricordiamo i lungometraggi Soldado e Maria Maddalena mentre sul piccolo schermo Gudnadóttir ha musicato l’acclamata serie tv Chernobyl, per la quale ha ottenuto la nomination al Primetime Emmy Award e 20 episodi della serie tv islandese Trapped, attualmente disponibile su Amazon Prime.

Per interpretare i molti temi esplorati nel film, Phillips si è da subito rivolto a Guðnadóttir. “Hildur ha scritto le musiche fin dalla pre-produzione”, ricorda Phillips. “Le inviavo delle pagine della sceneggiatura e lei scriveva musica prima ancora che girassimo, e quello che ha fatto per il film è unico”. Guðnadóttir dice: “Todd mi ha chiesto di scrivere un po’ di musica basandomi sulle sensazioni derivate dalla lettura della sceneggiatura, che mi ha davvero ispirato dato che ho trovato molta risonanza”. Dopo avergli inviato una prova, ricorda: “Pensava che avessi davvero catturato l’atmosfera del film”. Ciò che ha più colpito la musicista, dice: “è stato Arthur, questo personaggio con una specie di semplicità multidimensionale, così generoso e infantile, che sta solo cercando di adattarsi. Ma le sue circostanze e il modo in cui le persone reagiscono di fronte a lui, non gli permettono di farlo. Musicalmente, ciò si traduce in melodie molto semplici e monotoniche, perché è un po’ così che vede le cose. Quindi ho cercato di espandere con quella semplicità l’orchestrazione,non con accordi o musica complicata, ma con una trama che fosse in sintonia con la malinconia del protagonista”. La sua composizione presenta il violoncello come il fulcro della musica, che portaa melodie basate suglia rchi. La Guðnadóttir rivela: “C’è spesso un’intera orchestra sinfonica di 90 musicisti che suonano la stessa cosa, ma è nascosta dietro il violoncello. Ho sentito che si adattava bene al personaggio, viene visto in questo modo,e ci sono molte situazioni complicate dietro di lui, ma non se ne accorge. Ho pensato di orchestrarlo così, in modo che gli strumenti non fossero sempre udibili, pensando di ascoltare solo un violoncello mentre invece, come Arthur, c’è molto altro dietro”.

Guðnadóttir ha iniziato a lavorare così presto che Phillips ha potuto introdurre le musiche già durante la produzione,e ha portato un pezzo a Phoenix dopo poche settimane in fase di riprese,come fonte di ispirazione del suo lavoro in una scena fondamentale in cui il pubblico vedrà il primo accenno di ciò che accadrà. “Joaquin ed io eravamo sul set ad un punto fermo”, racconta il regista. “Non avevamo capito appieno la scena, ma poi mi sono ricordato di aver ricevuto questo fantastico brano musicale di Hildur che avevo ascoltato la sera prima. Gliel’ho fatto sentire, gli è piaciuto moltissimo e da lì ha iniziato un ballo lento,e dal nulla da Arthur è scaturita questa grazia, l’emergere della sua ombra. Abbiamo iniziato a girare la scena, e da lì è cominciatala sua trasformazione”. Phoenix attesta: “Todd ha messo questa musica per violoncello,ed è stata davvero efficace. Gli ho chiesto ‘qui dovrei fare un movimento’, e mi ha risposto: ‘Beh, inizierei dal tuo piede, fai la tua mossa’. Questo è tutto ciò che ha detto e tutto ciò che avevamo. La preparazione è stata nello studio del movimento e della danza durante le prove, ma quello che è venuto fuori da quel pezzo musicale è stato un punto di svolta per il personaggio, e per me e Todd lavorando insieme…e comprendendo Arthur”.

Le musiche originali:

1. Hoyt’s Office

2. Defeated Clown

3. Following Sophie

4. Penny in the Hospital

5. Young Penny

6. Meeting Bruce Wayne

7. Hiding in the Fridge

8. A Bad Comedian

9. Arthur Comes to Sophie

10. Looking for Answers

11. Penny Taken to the Hospital

12. Subway

13. Bathroom Dance

14. Learning How to Act Normal

15. Confession

16. Escape from the Train

17. Call Me Joker

La compilation ispirata al film:

1. That’s Life (From “Joker”) – The Starlite Singers

2. Send in the Clowns (From “Joker”) – The Starlite Singers

3. Bohemian Rhapsody – KnightsBridge

4. While My Guitar Gently Weeps – The New Merseysiders

5. People Are Strange – Graham Blvd

6. Waterloo Sunset – Graham Blvd

7. It’s All over Now Baby Blue – The New Merseysiders

8. Psycho Killer – Chateau Pop

9. A Day in the Life – The New Merseysiders

10. Hallelujah – Graham Blvd

11. The Man Who Sold the World – The Swinging Peppermints

12. Come Sail Away – Graham Blvd

13. Everybody Wants to Rule the World – Blue Fashion

14. I Started a Joke (From “Suicide Squad”) – The Comptones

15. My Way – The Starlite Singers