Joker: Folie à Deux – la colonna sonora del film “Joker 2” e l’album “Harlequin” di Lady Gaga

Joker: Folie à Deux (Joker 2) ha debuttato nei cinema italiani con la classica corsa alla stroncatura della critica italiana in cerca di titoli “acchiappaclick”, mentre negli Stati Uniti il film è risultato particolarmente divisivo tra i critici (non come riportato da alcuni titoli fuorvianti italiani).

Purtroppo gli spettatori sono andati nei cinema sperando di vedere il film che avevano nelle loro teste e non quello che gli ha proposto il regista Todd Phillips, che per la cronaca non è un musical come qualcuno continua ad affermare, come se il genere stesso fosse qualcosa di denigratorio. Questa ondata di negatività, cavalcata da molti, ha portato ad un senso di frustrazione che ha poi inevitabilmente influito in negativo sugli incassi trasformando “Joker: Folie à Deux” in un flop.

Fatta questa doverosa premessa, dovuta agli “strilli” imbarazzanti che circolano in rete, è giunto il momento di proporvi la colonna sonora di “Joker: Folie à Deux” che conta tre diversi album: uno con le canzoni del film, uno con la parte strumentale composta dalla violoncellista e compositrice islandese già premio Oscar, Golden Globe e BAFTA per le musiche del film “Joker” e un terzo album dal titolo “Harlequin” con canzoni di Lady Gaga ispirate al film e al suo ruolo di “Harley Quinn”.

Joker Folie à Deux – Le canzoni del film

Questo primo album contiene le canzoni del film interpretate dagli attori principali Lady Gaga e Joaquin Phoenix, tra cui cover di classici quali “For Once in My Life”, “If My Friends Could See Me Now”, “That’s Entertainment”, “That’s Life”, “When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You)” e la canzone originale “Folie à Deux” scritta, prodotta ed eseguita da Gaga, per un totale di 16 tracce, oltre alla canzone originale Folie à Deux scritta, prodotta ed eseguita da Gaga.

La colonna sonora, prodotta da Phoenix, Gaga (che è anche accreditata come consulente musicale del progetto), dal produttore musicale esecutivo Jason Ruder e prodotta esecutivamente dal regista Todd Phillips, Joaquin Phoenix e dai supervisori musicali Randall Poster e George Drakoulias.

1. Slap That Bass | Get Happy | What the World Needs Now Is Love – Nick Cave (3:16)

2. For Once in My Life – Joaquin Phoenix (2:49)

3. If My Friends Could See Me Now – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (3:12)

4. Folie à Deux – Lady Gaga (1:44)

5. Bewitched – Joaquin Phoenix & Lady Gaga (2:59)

6. That’s Entertainment – Lady Gaga (1:41)

7. When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You) – Joaquin Phoenix (1:46)

8. To Love Somebody – Joaquin Phoenix & Lady Gaga (1:50)

9. (They Long to Be) Close to You – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (2:49)

10. The Joker – Joaquin Phoenix (3:41)

11. Gonna Build a Mountain – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (3:18)

12. I’ve Got the World on a String – Lady Gaga (2:06)

13. If You Go Away – Joaquin Phoenix (3:19)

14. Gonna Build a Mountain (Reprise) – Joaquin Phoenix (1:53)

15. That’s Life – Lady Gaga (3:03)

16. True Love Will Find You in the End – Joaquin Phoenix (2:02)

L'album con le canzoni di "Joker: Folie à Deux"

Joker Folie à Deux – Le musiche originali del film

Questo secondo album contiene la musica originale del film composta da Hildur Guðnadóttir (Chernobyl, Women Talking, Soldado, Tar, Assassinio a Venezia), che ha ricevuto il suo primo Oscar per il film originale “Joker” del 2019.

1. It’s Showtime (2:50)

2. That Dumb Laugh (1:59)

3. Same Ol’ Joker (1:40)

4. The Real You (2:32)

5. Back on TV (1:24)

6. Buy Me a Drink First? (1:13)

7. Trial of the Century (1:42)

8. My Mother Had Me Committed (1:32)

9. The Saints (1:17)

10. The Other Half (1:43)

11. Social Services (1:41)

12. Knock Knock (1:39)

13. Doppelgänger (2:23)

14. That’s All, Folks (0:54)

15. Old Neighborhood (1:14)

16. Uh Oh, I’m in Trouble (1:34)

17. Voices (2:25)

18. There Is No Joker (1:50)

19. It’s All Theater (2:03)

La colonna sonora strumentale di "Joker: Folie à Deux"

Joker Folie à Deux – L’album di Lady Gaga

Il terzo album è “Harlequin“, un album “companion” al film “Joker: Folie à Deux”. L’album contiene tredici canzoni eseguite dalla cantautrice Lady Gaga che nel film interpreta Harley Quinn. Il titolo dell’album è un riferimento a come suona in inglese il nome “Harley Quinn”, harlequin che richiama la maschera di Arlecchino.

1. Good Morning (2:46)

2. Get Happy (2024) (3:12)

3. Oh, When the Saints (3:43)

4. World on a String (2:38)

5. If My Friends Could See Me Now (2:42)

6. That’s Entertainment (4:09)

7. Smile (3:39)

8. The Joker (2:55)

9. Folie à Deux (2:59)

10. Gonna Build a Mountain (2:52)

11. Close to You (2:44)

12. Happy Mistake (4:05)

13. That’s Life (3:05)

L'album "Harlequin" di Lady Gaga