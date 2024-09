Warner Bros. Pictures ha reso disponibili nuovi contenuti ufficiali di Joker: Folie À Deux aka Joker 2 tra cui un nuovo trailer che cita molte delle recensioni positive che sono state scritte per il film che doo l’anteprima in concorso a Venezia 81 è risultato molto divisivo.

Mentre ci avviciniamo all’uscita del film, in Italia il prossimo 2 ottobre negli Stati uniti due giorni dopo, le previsioni sul debutto nazionale continuano ad essere inferiori al primo film, con una cifra stimata al momento di 68 milioni di dollari nel primo weekend. E’ improbabile che “Joker: Folie À Deux” possa ambire agli incassi del primo film, che ricordiamo hanno superato il miliardo di dollari nonostante il divieto ai minori di 17 anni. Il film si è anche aggiudicato 2 Oscar su ben 11 candidature: Miglior attore a Joaquin Phoenix e Migliore colonna sonora alla violoncellista e compositrice islandese Hildur Guðnadóttir, che è tornata a musicare anche il sequel.

Joker Folie À Deux – Nuovi trailer ufficiali

Con “Joker 2” il regista Todd Phillips prosegue il racconto di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), che ora è in un manicomio, l’iconico Arkham Asylum, in attesa di processo dopo i crimini perpetrati nell’ultimo film. In questa nuova storia, incontra Lee Quinzel, la versione di Harley Quinn di Lady Gaga, e tra loro sboccia un amore oscuro, contorto e distruttivo che Phillips mette in scena con gli stilemi del musical.

Phillips che ha scritto anche la sceneggiatura con Scott Silver, in una recente intervista con Variety parla di come Phoenix e Gaga siano state importanti collaboratori nel processo di riscrittura che si è consumato durate la produzione. il regista ha detto che il suo obiettivo nel realizzare questo sequel era “dare l’impressione che fosse stato fatto da persone fuori di testa. come se fossero gli internati a gestire il manicomio”. Secondo quanto riferito Joaquin Phoenix avrebbe, con l’approvazione e il supporto di Phillips, cambiato intere scene ripartendo da zero in lunghe sessioni di riscrittura, a cui avrebbe dato il suo contributo anche la co-protagonista Lady Gaga.

Joker Folie À Deux – Le nuove clip in lingua originale

Gaga ha recentemente confermato a Vogue di aver partecipato a sessioni di riscrittura sul set:

Ci incontravamo molto spesso nella roulotte di Joaquin e a volte strappavamo la sceneggiatura e ricominciavamo tutto da capo. È stato un processo davvero bello e liberatorio.

Phillips ha confermato la storia di Gaga parlando dell’importante apporto creativo dei suoi protagonisti:

La mia battuta su Joaquin è che lui è il tunnel alla fine della luce. Pensi, ‘Ok, questa scena funziona, andiamo a girarla e basta’. E Joaquin dice, ‘No, no, no, facciamo solo un breve incontro al riguardo’, e sono passate tre ore e la stai riscrivendo su un tovagliolo. Ciò che è fantastico di Lady Gaga è che riesce a tenerti testa anche quando non è davanti alla macchina da presa, anche quando siamo nella roulotte a fare a pezzi le cose, cose che probabilmente ha imparato la notte prima, ma anche davanti alla macchina da presa. Non è stata un’impresa da poco…Si mette a confronto con persone molto potenti. Voglio dire, Bradley Cooper, essere di fronte a lui nel suo primo film. Essere di fronte ad Adam Driver [in House of Gucci], che è una bestia, e Joaquin che è una bestia. Lei si mette i gioco e va fino in fondo.

Joker Folie À Deux – Le nuove featurette in lingua originale

Il nuovo poster IMAX ufficiale