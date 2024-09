Venezia 81, Joker: Folie à Deux – nuovo teaser trailer di Joker 2 (Al cinema dal 2 ottobre)

Nuovo teaser trailer per il sequel di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga in concorso a Venezia 81 e al cinema dal 2 ottobre 2024 con Warner Bros. Pictures Italia.

Warner Bros. ha reso disponibile via social un nuovo teaser trailer per il film DC Joker: Folie à Deux aka Joker 2. Il teaser include nuove riprese di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck e Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

Il regista Todd Phillips riflette sulla genesi di “Joker: Folie à Deux”:

Quando lavoravamo a Joker nel 2018 non avremmo mai immaginato che avrebbe toccato corde così profonde nel pubblico di tutto il mondo. Con Joaquin avevamo parlato di un sequel, ma mai seriamente, finché non abbiamo assistito alle reazioni che la storia di Arthur stava provocando. Sapevamo che per farne un seguito dovevamo superare noi stessi: volevamo creare qualcosa di folle e temerario come lo stesso Joker. Con Scott Silver abbiamo quindi scritto una sceneggiatura che approfondiva ulteriormente l’idea di identità. Chi è Arthur Fleck? E da dove viene la sua musica interiore?

La direttrice del casting per il film in precedenza aveva parlato di quanto il pubblico sarebbe rimasto sorpreso dalla performance di Gaga.

È così brava, ragazzi. Vi lascerà a bocca aperta. Non ho suggerito Lady Gaga. Non è stata una mia idea. È stato Todd Phillps prima di me. Ma vi dirò, è davvero sorprendente, e davvero brava. L’ho visto e sono rimasta davvero sorpresa. Voglio dire, sapevamo tutti cosa avrebbe potuto fare in A Star is Born, ma ho pensato, ‘Oh, beh, è ​​un po’ nelle sue corde.’ Qualcosa che poteva fare ed essere semplicemente reale. Ma questa… Cavolo, è brava. Joaquin ti fa impazzire, ma il fatto che lei sia riuscita a stargli dietro ed essere reale, e non solo cancellata dallo schermo da quel ruolo e da quella performance, dimostra che è brava.

“Joker: Folie” à deux vede Arthur Fleck internato ad Arkham, in attesa di processo per i suoi crimini nelle vesti del Joker. Alle prese con la sua doppia identità Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

Joker Folie à Deux – Il nuovo trailer in lingua originale

Who do you think they see? Joker: Folie à Deux – only in theaters and @imax, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/R4S58GofuO — Joker Movie (@jokermovie) August 31, 2024

Parlando dell’aspetto musicale del film, Phillips ha detto che la maggior parte dell’azione musicale nel film avviene nella mente di Arthur Fleck.

Non voglio che la gente pensi che sia come In The Heights, dove la signora della Bodega inizia a cantare e poi esce per strada, e la polizia balla. Senza mancare di rispetto, perché ho amato In The Heights.

Lady Gaga a tal proposito ha aggiunto:

Ci siamo chiesti cosa dovrebbe essere vero perché due persone inizino a cantare nel bel mezzo di una conversazione? Da dove viene la musica quando nessuno può sentirla tranne i personaggi? Né Arthur né Lee sono cantanti professionisti e non dovrebbero sembrare tali.

Se l’originale Joker traeva ispirazione dal classico Re per una notte di Martin Scorsese questo sequel pare sia ispirato al famigerato flop cinematografico del 1982 di Francis Ford Coppola Un sogno lungo un giorno (One from the Heart).

I ruoli confermati oltre Joaquin Phoenix come Arthur Fleck aka Joker e Lady Gaga nel ruolo di Harleen “Lee” Quinzel aka Harley Quinn, vedono il ritorno di Zazie Beet nei panni di Sophie Dumond we i nuovi arrivati Catherine Keener, Jacob Lofland e Brendan Gleeson.

Il film dopo l’anteprima in concorso a “Venezia 81” uscirà nei cinema italiani il 2 ottobre.

Joker Folie à Deux – Nuovi poster ufficiali del film