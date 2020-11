Jurassic World: Dominion ha concluso le riprese

Jurassic World: Dominion aka Jurassic World 3 ha ufficialmente terminato le riprese dopo 18 mesi e una serie di stop e ripartenze causa COVID-19. la notizia del fine riprese arriva dal regista Colin Trevorrow e da Universal Pictures riportata da sito Deadline che riporta anche nel dettaglio quello che lo studio ha investito nei protocolli di sicurezza.

Deadline riferisce che sono stati effettuati sul set oltre 40.000 test COVID-19 su cast e troupe su base giornaliera con un numero di positivi intorno ai 100 (inclusi alcuni falsi positivi) e un investimento tra i 6 e gli 8 milioni di dollari investiti nei protocolli di sicurezza, di cui 3 milioni solo per i test. Per rendere efficienti e rapidi i test quotidiani la produzione ha reclutato una struttura medica privata per monitorare le riprese. Lo studio è intervenuto anche per supportare i Pinewood Studios nella parte della sanificazione con 1.800 cartelli con indicazioni anti-COVID, 150 stazioni di disinfettante per le mani e 60 lavandini extra presso l’impianto di ripresa.

Non sono sicuro di poterlo esprimere a parole. È stato straordinario. La nostra troupe e il nostro cast sono stati così resilienti. Tutti i produttori hanno lavorato 24 ore su 24 per renderlo il migliore possibile. È stato stimolante.

Colin Trevorrow che ha rilanciato il franchise di Jurassic Park e diretto l’originale Jurassic World torna a dirigere “Jurassic World: Dominion” dopo Jurassic World: Il regno distrutto, affidato al regista J.A. Bayona, che ha portato i dinosauri sulla terraferma. “Jurassic World 3” riporterà anche diversi volti familiari del franchise tra cui Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Chris Pratt (Owen Grady), Justice Smith (Franklin Webb), Omar Sy (Barry Sembène), Daniella Pineda (Zia Rodriguez) e B.D. Wong (Dr. Henry Wu). Il cast è completato da Jake Johnson, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman, Kristoffer Polaha, Campbell Scott, Isabella Sermon, Scott Haze, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Bernardo Santos, John Flanagan, Enzo Squillino Jr. e Luigi Boccanfuso. Per quanto riguarda la data di uscita, Universal ha fatto slittare “Jurassic World 3” al 10 giugno 2022.