Con Jurassic World: Dominion in fase di riprese, il sito Collider riporta un trailer e alcuni dettagli di Jurassic World VelociCoaster, una nuova attrazione del parco divertimenti Universal Orlando Resort in Florida pronta a debuttare l’anno prossimo.

Il COVID-19 ha dato uno stop all’attività dei parchi a tema, in special modo negli Stati Uniti dove la pandemia è in pieno corso, ma questo non ha impedito di proseguire nello sviluppo di nuove attrazioni come nuove montagne russe a tema, con “VelociCoaster” che rappresenta l’ultima aggiunta al parco a tema Universal’s Island of Adventure che toccherà un’altezza di 47 metri raggiungendo un velocità di 112 km/h che si snodano su oltre 1.432 metri di pista.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

A seguire alcuni dettagli sull’attrazione “Jurassic World VelociCoaster”:

Accelera con due lanci da cardiopalma, il più veloce raggiunge i 112 km/h in 2,4 secondi

Incontra un avvitamento unico a 360 gradi proprio sopra la laguna di Islands of Adventure

Sperimenta uno stallo invertito a gravità zero che manderà i riders a testa in giù su 30 metri di pista in una manovra sbalorditiva che rappresneta la prima del suo genere

Vai in volo durante l’imponente “Top Hat”, che spinge i riders per 47 metri a piedi in aria e poi immediatamente in un dislivello di 80 gradi – il dislivello più ripido di Universal mai realizzato

Preparati per un totale di 12 secondi di tempo di volo da cardiopalma – l’emozionante sensazione di assenza di gravità che i riders proveranno quando verranno sollevati dai loro sedili – durante l’intera avventura

La nuova “corsa” Jurassic World VelociCoaster è attualmente in costruzione per un’apertura programmata per l’estate 2021, un lasso di tempo utile per raggiungere un minimo di normalità post-pandemia e per sfruttare l’hype di Jurassic World 3 che arriverà nei cinema l’11 giugno 2021.