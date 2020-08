Jurassic World 3: nuove foto dal set svelano nuovo dinosauro

Di Pietro Ferraro lunedì 31 agosto 2020

La produzione di "Jurassic World: Dominion" ha ripreso in scala ridotta per un'uscita nelle sale fissata all'11 giugno 2021.

Dopo una contenuta ripresa della produzione, ridimensionata a causa dell'emergenza coronavirus, sono ora disponibili su Twitter un paio di nuove foto dal set di Jurassic Park 3 aka di Jurassic World: Dominion.

"Dominion" farà la gioia dei fan riunendo per la prima volta dal Jurassic Park originale gli attori Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum di nuovo nei ruoli di Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm. Il cast riportera anche Chris Pratt come Owen Grady, Bryce Dallas Howard come Claire Dearing e BD Wong come il dottor Henry Wu. Inoltre il regista Colin Trevorrow ha ripescato un personaggio del "Jurassic Park originale", il Dr. Lewis Dogson della Biosyn Genetics, che sarà interpretato da Campbell Scott poiché l'attore originale Cameron Thor nel frattempo è finito in prigione con una condanna per violenza sessuale su minore.

E' stato confermato che "Dominion" come nei film originali utilizzerà più dinosauri animatronici e tra questi ci sarà un nuovo arrivato, come riporta l'account Twitter Jurassic_World_Fandom che in una delle due nuove foto dal set mostra quello che viene chiamato "Dominion's Pyroraptor". Nella foto è in mostra solo la testa, in realtà una maquette non una testa animatronica, che verrà usta sul set come riferimento. Le foto sembrano provenire dai set di Malta dove la produzione lo scorso 19 agosto è stata colpita dal coronavirus, costringendo lo studio ha lavorare sull'isola con solo una seconda unità e senza gli attori principali.

Jurassic World: Dominion avrà una presenza significativa a Malta con una troupe della seconda unità che girerà lì da fine agosto a settembre. Lavorando con molta cautela come abbiamo fatto durante questa produzione, la prima unità non girerà più a Malta per mantenere al minimo la nostra presenza sul campo. Vorremmo ringraziare il governo maltese e la Film Commission per tutto il loro sostegno e non vediamo l'ora di girare con successo in questo bellissimo paese.

Il nuovo Jurassic World sarà una "storia epica, globale e su larga scala" ha dichiarato Trevorrow, poiché il film vedrà finalmente i dinosauri nel mondo esterno, non più bloccati su un'isola. L'uscita di "Jurassic World: Dominion" è attualmente fissata all'11 giugno 2021.







