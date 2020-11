Zack Snyder ha utilizzato il suo account Twitter per pubblicare un nuovo trailer di Justice League nella versione “Snyder Cut” che include più immagini di Darkseid e Superman, il primo completamente rimosso dalla versione arrivata nelle sale a cui avevano messo mano lo studio e Joss Whedon quando Snyder abbandonò il set per gravi problemi in famiglia.

Questo nuovo trailer dello “Snyder Cut” arriva dopo quello rilasciato lo scorso agosto in occasione dell’evento virtuale DC FanDome. Purtroppo quel primo trailer è stato rimosso da YouTube per un problema di diritti musicali, ma Snyder aveva promesso un nuovo trailer nel terzo anniversario della Justice League e così è stato.



Lo “Snyder Cut” oltre a reintrodurre Darkseid e fornire un nuovo look a Steppenwolf , che potete guardare nel dettaglio in una nuova immagine a seguire condivisa da Snyder su Vero, amplierà l’arco narrativo di Superman e quello di Cyborg, quest’ultimo il più sacrificato nei tagli e nelle modifiche apportate per la versione teatrale. E’ stato inoltre confermato che circa quattro minuti di nuovi filmati verranno aggiunti al taglio del film, che sono frutto di nuove riprese effettuate con alcuni membri del cast.

Il cast originale di Justice League – Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Momoa e Fisher – tornerà per lo Snyder Cut. Idem pe ril cast di supporto con il ritorno Amy Adams, Jeremy Irons e Diane Lane. Le nuove aggiunte al cast dello “Snyder Cut” includono Jared Leto nei panni di Joker.

Purtroppo al momento non c’è ancora una data di uscita per il Justice League di Zack Snyder, il trailer annuncia e conferma un generico “2021” data di uscita su HBO Max in formato miniserie in quattro parti.