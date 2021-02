Justice League: nuovo trailer dello “Snyder Cut” con il Joker di Jared Leto

HBO Max ha reso disponibile un nuovo full trailer ufficiale di Zack Snyder’s Justice League, noto anche come “The Snyder Cut”. Questa nuova versione include tonnellate di nuovi filmati e scene girate di recente che rendono il film molto diverso dal “Justice League” che Joss Whedon ha completato e montato nel 2017.

Questa versione durerà quasi quattro ore in totale, con un intervallo per replicare l’esperienza nelle sale. Il film sulla “Justice League” è una continuazione dell’ingiustamente vituperato Batman v Superman ed è il quinto film Dell’Universo Esteso DC preceduto da Wonder Woman e Suicide Squad.

“Justice League” riunisce cinque supereroi: Ben Affleck come Batman, Jason Momoa come Aquaman, Ezra Miller come Flash, Gal Gadot come Wonder Woman e Ray Fisher come Cyborg. Oltre a Henry Cavill, Jared Leto, Billy Crudup, Willem Dafoe, Jeremy Irons, Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, J.K. Simmons nel ruolo di Gordon con l’aggiunta di Joe Manganiello come Deathstroke, Ciarán Hinds come Steppenwolf e Ray Porter come Darkseid. Tra le nuove scene di questo trailer c’è anche quella con il Joker di Jared Leto che fa capolino alla fine.

In Zack Snyder’s Justice League, determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con l’intenzione di reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginava, poiché ciascuna delle reclute deve affrontare i demoni del proprio passato per trascendere ciò che le ha trattenute, consentendo loro di unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Nonostante ora siano uniti, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Justice League” è finalmente tornato nelle mani di Zack Snyder che ha diretto anche Batman v Superman, L’uomo d’acciaio, Sucker Punch, Watchmen, 300 e il remake L’alba dei morti viventi. La sceneggiatura è di Chris Terrio (Argo), da una storia di Zack Snyder e Chris Terrio. Warner Bros svelerà questa nuovissima versione di Justice League di Zack Snyder in streaming su HBO Max a partire dal 18 marzo 2021.

Fonte: YouTube