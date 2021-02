Disponibile un nuovo assaggio dell’imminente nuovo trailer dello Justice League di Zack Snyder che dopo la conferma del Joker di Jared Leto con un nuovo look, ripropone Darkseid al centro della trama e come antagonista principale; villain tagliato dalla versione arrivata nelle sale montata dallo studio e Joss Whedon tutta a favore del “collega” Steppenwolf ed è stato confermato anche il Joker di Jared Leto con un nuovo look.

Il nuovo teaser di Justice League di Zack Snyder, è stato condiviso dall’account Twitter ufficiale dello “Snyder Cut”, mostra scorci della battaglia con Darkseid e alcuni filmati nuovissimi, incluso uno sguardo a quello che potrebbe essere il pianeta natale alieno di Darkseid. L’immagine mostra Darkseid affiancato da altri due personaggi, con stendardi sullo sfondo che recano il simbolo dell’Omega. Le due figure ai lati di Darkseid sembrano essere DeSaad e Granny Goodness con Snyder che ha confermato che il personaggio con i capelli bianchi è “Granny” Goodness, personaggio creato da Jack Kirby nel 1971 e membro dei Nuovi Dei (vedi immagine in coda all’articolo). Goodness fa parte della corte di Darkseid e gestisce con il supporto delle Furie l’orfanotrofio del pianeta attraverso brutale disciplina, lavaggio del cervello e tortura, al fine di creare un’élite di spietati e fedeli guerrieri agli ordini di Darkseid.

Nei fumetti Darkseid del pianeta Apokolips nasce come Uxas, principe guerriero e figlio secondogenito del Re Yuga Khan e della Regina Heggra. Uxas divorato dalla sete di potere ucciderà il fratello maggiore Drax per usurpargli il trono ed ereditare la Forza Omega che però lo trasformerà in quell’essere mostruoso che oggi conosciamo come Darkseid.

La reazione divisiva del taglio finale di Justice League, con Zack Snyder che ha lasciato regia e taglio finale del film nelle mani di Joss Whedon, ha portato a paragonare la situazione vissuta da Snyder con quella vissuta da Richard Donner con il film Superman II, entrambi i film hanno visto l’arrivo di un secondo regista che ha apportato modifiche sostanziali al tono di ogni film. Come Richard Donner che sarà in grado grado di completare il suo personale taglio di “Superman II” nel 2005, anche Snyder ha ora la possibilità di mostrare la sua visione del film edulcorata per le sale nel vano tentativo di correre dietro ai fan dei film Marvel e ad una critica letteralmente incapace di accettare la visione di Snyder dopo aver stroncato Batman v Superman.

Il nuovo trailer completo del Justice League di Zack Snyder arriverà il 14 febbraio.

Fonte: Twitter