Ticket To Paradise: Kaitlyn Dever nel cast del film con George Clooney e Julia Roberts

Kaitlyn Dever (La rivincita delle sfigate) ha firmato per recitare nella commedia romantica Ticket To Paradise. Il sito Deadline riporta che Dever si unisce alle star George Clooney e Julia Roberts e a Billie Lourd (Star Wars), la figlia della compianta Carrie Fisher è un altro recente casting di questo progetto targato Universal Pictures.

George Clooney e Julia Roberts tornano a recitare insieme dopo aver collaborato per i primi due film della serie Ocean’s Eleven, in Confessioni di una mente pericolosa e Money Monster, i due vestiranno i panni di “una coppia divorziata che fa squadra e si reca a Bali per impedire alla figlia di commettere lo stesso errore che pensano di aver fatto 25 anni fa”.

Ol Parker (Mamma Mia! Ci risiamo, Marigold Hotel, Ritorno al Marigold Hotel) dirigerà “Ticket To Paradise” da una sua sceneggiatura scritta con l’esordiente Daniel Pipski. Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title produrranno insieme a Sarah Harvey e Deborah Balderstone. Clooney e Grant Heslov produrranno per la loro Smokehouse Pictures.

Billie Lourd oltre aver affiancato la madre nella trilogia sequel di Star Wars che ha concluso la “Saga Skywalker” ha recitato anche nella commedia La rivincita delle sfigate, nelle serie tv Scream Queens e American Horror Story e sta attualmente lavorando ad una miniserie tv di cui al momento non si conoscono dettagli e che la vedrà protagonista.

Kaitlyn Dever dopo ruoli nelle serie tv Mosterland e L’uomo di casa sta attualmente girando la miniserie tv Dopesick con Michael Keaton, Peter Sarsgaard e Will Poulter che segue un compassionevole medico scolastico che si ritrova coinvolto in un sinistro piano aziendale che perpetua la crisi della dipendenza da oppioidi in America. Dever sarà anche protagonista di No One Will Save You, misterioso progetto scritto e diretto da Brian Duffield, sceneggiatore dell’avventura post-apocalittica Love and Monsters, della commedia horror La babysitter – Killer queen e dell’horror fantascientifico Underwater.