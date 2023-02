Kandahar: trailer e anticipazioni del thriller d’azione con Gerard Butler

Dal 26 maggio nei cinema americani con Open Road Films arriva Kandahar, thriller d’azione che come si evince dal titolo è ambientato Afghanistan e vede protagonista Gerard Butler nei panni di un agente sotto copertura della CIA che si ritrova bloccato in profondità in un territorio ostile.

Kandahar – Trama e cast

La trama ufficiale: Tom Harris (Gerard Butler), un agente della CIA sotto copertura, è bloccato in un territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere, insieme al suo traduttore afghano (Bahador Foladi), fino a un punto di estrazione a Kandahar, evitando nel contempo le forze nemiche d’élite e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia.

Il cast del film include anche Olivia-Mai Barrett, Nina Toussaint-White, Rebecca Calder, Ross Berkeley Simpson, Vassilis Koukalani, Hakeem Jomah, Tom Rhys Harries, Ray Haratian, Farhad Bagheri, Fahim Fazli, Lee Comley, Navid Negahban, Corey Johnson, Ali Fazal, Elnaaz Norouzi, Alex Caspian, Najia Khaan e Darius Radac.

Kandahar – Trailer e video

Curiosità sul film

“Kandahar” è diretto dal regista e stuntman americano Ric Roman Waugh (Felon – Il colpevole, La fratellanza, Snitch – L’infiltrato). Waugh ha già diretto Gerard Butler in Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen e Greenland.

La sceneggiatura del film è scritta da Mitchell LaFortune (Last Breath).

Il film è prodotto da Brendon Boyea, Gerard Butler, Basil Iwanyk, Scott LaStaiti, Christian Mercuri, Alan Siegel.

Il film è stato girato principalmente in Arabia Saudita, che ha rappresentato sullo schermo l’Afghanistan, si tratta del secondo film americano girato interamente in Arabia Saudita.

Anche se nel film ci sono riprese che mostrano l’aeroporto di Dubai e l’aeroporto del Regno Unito. Tutto è stato ripreso nell’aeroporto di Jeddah, in Arabia Saudita.

Kandahar – La colonna sonora