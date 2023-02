The Covenant: trailer e anticipazioni del thriller d’azione di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal

Dal 21 aprile 2023 nei cinema americani con MGM Studios The Covenant, un thriller d’azione e guerra del regista britannico Guy Ritchie. Il film ambientato durante la guerra in Afghanistan segue il sergente John Kinley (Jake Gyllenhaal), che nel suo ultimo turno di servizio in Afghanistan è affiancato dall’interprete locale Ahmed (Dar Salim), che rischia la propria vita per portare in salvo John, gravemente ferito, attraverso chilometri di terreno estenuante.

The Covenant – Trama e cast

La trama ufficiale: Il thriller d’azione di Guy Ritchie “The Covenant” segue il sergente dell’esercito americano John Kinley (Jake Gyllenhaal) e l’interprete afghano Ahmed (Dar Salim) durante la guerra in Afghanistan. Dopo un’imboscata, Ahmed fa di tutto per salvare la vita di Kinley. Quando Kinley viene a sapere che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato concesso un passaggio sicuro per l’America come promesso, deve ripagare il suo debito tornando a recuperarli prima che i talebani attuino la loro brutale ritorsione.

Il cast include anche Alexander Ludwig, Antony Starr, Jonny Lee Miller, Emily Beecham, Dar Salim, Bobby Schofield, Jason Wong, Swen Temmel, Fahim Fazli, Fariba Sheikhan, Christian Ochoa Lavernia, Sean Sagar, Rhys Yates.

The Covenant – Trailer e video

Curiosità sul film

Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Operazione U.N.C.L.E., Aladdin, The Gentlemen) dirige The Covenant da una sua sceneggiatura scritta con Ivan Atkinson e Marn Davies.

Jake Gyllenhaal e Jason Wong hanno entrambi recitato in un film del franchise “Jarhead”: Gyllenhaal in Jarhead (2005) e Wong in Jarhead 2: Field of Fire (2014).

Jason Wong ha già recitato sia in The Gentlemen (2019) che in La furia di un uomo – Wrath of Man (2021) di Guy Ritchie

Il film è prodotto da Guy Ritchie, Ivan Atkinson, John Friedberg e Josh Berger.

The Covenant – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Christopher Benstead (Rupture, Jericho Ridge, Not without us – Nicht ohne uns). Benstead e Guy Ritchie sono alla terza collaborazione The Gentlemen e La furia di un uomo – Wrath of Man.

Foto e poster