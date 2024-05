Stasera in tv: “Ambulance” su Italia 1

Ambulance, su Italia 1 il thriller d’azione diretto e prodotto da Michael Bay e interpretato da Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II. Nell’arco di una giornata sulle strade di Los Angeles, il corso di tre vite cambierà per sempre.

Ambulance – Cast e doppiatori

Jake Gyllenhaal: Danny Sharp

Yahya Abdul-Mateen II: Will Sharp

Eiza González: Cam Thompson

Garret Dillahunt: capitano Monroe

A Martinez: Papi

Keir O’Donnell: agente Anson Clark

Jackson White: agente Zach

Jose Pablo Cantillo: Jesus

Colin Woodell: Scott

Cedric Sanders: agente Mark

Moses Ingram: Amy Sharp

Wale: Castro

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Danny Sharp

Alberto Angrisano: Will Sharp

Martina Felli: Cam Thompson

Riccardo Rossi: capitano Monroe

Ennio Coltorti: Papi

Marco Vivio: agente Anson Clark

Manuel Meli: agente Zach

Emanuele Ruzza: Scott

Carlo Scipioni: agente Mark

ambulance – Trama e trailer

In questo thriller mozzafiato il decorato veterano Will Sharp (il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II, “Candyman”, “Matrix Resurrections”), alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata – suo fratello adottivo Danny (il candidato all’Oscar Jake Gyllenhaal, “Zodiac”, “Spider-Man: Far From Home”). Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l’offerta. Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un’ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperto paramedico Cam Thompson (Eiza González, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, “Baby Driver – Il genio della fuga”). In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell’ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito.

Curiosità sul film

La sceneggiatura di “Ambulance” è di Chris Fedak (Prodigal Son, Chuck), ed è basata su soggetto e sceneggiatura originali del thriller danese “Ambulancen” (2005) di Laurits Munch-Petersen e Lars Andreas Pedersen.

Anche il precedente film di Jake Gyllenhaal, il thriller The Guilty (2021), era un remake americano di un film danese.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta nell’agosto 2015, quando Phillip Noyce è stato designato alla regia. Due anni dopo Noyce è stato

sostituito da Navot Papushado & Aharon Keshales, entrambi sostituiti poi da Bay nel 2020. Le riprese con il direttore della fotografia Roberto De Angelis sono iniziate nel gennaio 2021, a Los Angeles e si sono concluse a marzo.

Il film è stato definito un “progetto incentrato sui personaggi” che avrebbe utilizzato elementi di Speed (1994) e Bad Boys (1995).

In origine il film era stato annunciato con protagonisti Jake Gyllenhaal e Dylan O’Brien nei panni dei due fratelli che rubano un’ambulanza occupata, con Eiza González in trattative per interpretare il paramedico che resta a bordo. L’11 dicembre 2020 Universal Pictures conferma che distribuirà il film e annuncia anche che O’Brien ha forfait a causa di conflitti di programmazione. A quel punto Yahya Abdul-Mateen II è stato scelto come sostituto di O’Brien, quando l’attore è stato in grado di inserire il film nel suo programma, a seguito di un ritardo nella produzione del sequel Aquaman e il regno perduto, in cui Yahya Abdul-Mateen II interpreta Black Manta. Tre giorni dopo, González è stata confermata come co-protagonista.

“Ambulance” è prodotto da Michael Bay, Bradley J. Fischer (Zodiac, Shutter Island) per New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiac, Scream [2022]) e William Sherak (Finché morte non ci separi, Scream [2022]) per Project X, e il nominato all’Oscar Ian Bryce (saga di Transformers, Salvate il Soldato Ryan).

Lo spazio limitato all’interno dell’ambulanza ha richiesto a Jake Gyllenhaal di tenere la macchina da presa per un paio di riprese.

La sequenza dell’inseguimento in elicottero sul fiume Los Angeles non era nella sceneggiatura; Michael Bay ha avuto l’idea durante il fine settimana dopo che due elicotteri sono diventati disponibili per l’uso. La scena è stata girata in 2 ore e mezza con l’aiuto del pilota di elicottero Fred North. Invece di ingaggiare degli stuntman per la sequenza, Jake Gyllenhaal era realmente appeso al lato della porta dell’ambulanza e sparava lui stesso agli elicotteri mentre Yahya Abdul-Mateen II era alla guida. Sorpreso dall’improvvisa e veloce ripresa della scena, Abdul-Mateen ha trasmesso l’evento in live streaming al suo amico mentre guidava e in seguito ha detto a Bay che era “la cosa più assurda che abbia mai fatto”.

Il cane del capitano Monroe, Nitro, appartiene a Michael Bay nella vita reale.

Rimuovere il proiettile a tutti i costi è un mito di Hollywood e non aiuta in caso di ferita da arma da fuoco, oltre a peggiorare potenzialmente l’emorragia se non viene eseguita nella cornice corretta.

Il primo giorno di riprese, mentre girava le scene dell’ambulanza che guidava su un’autostrada, Michael Bay ha notato diversi agenti di pattuglia e tre poliziotti motociclisti. Ha chiesto loro se volevano recitare, cosa che hanno accettato, e ha sfruttato l’opportunità per convincere gli agenti a creare un posto di blocco mobile, consentendo loro di chiudere l’autostrada gratuitamente invece di dover pagare una tassa di 350-400.000$.

Per rendere il film autentico, al cast è stato permesso di improvvisare alcune delle loro battute. Per le riprese la produzione ha anche assunto veri chirurghi traumatologici, vigili del fuoco, squadre SWAT, cecchini, membri del SIS sotto copertura e 52 agenti della polizia di Los Angeles.

Eiza González ha noleggiato un’ambulanza e l’ha usata per esercitarsi per il suo ruolo mentre una sua amica guidava il veicolo.

Il film è stato girato con un budget di 40 milioni di dollari nel centro di Los Angeles. Le riprese si sono concluse dopo 38 giorni.

Durante parte dell’inseguimento nel fiume L.A., si può ascoltare una versione del tema di Terminator. Questo è un riferimento alla scena dell’inseguimento di Terminator 2: il giorno del giudizio (1991) ambientata nell’L.A. River.

Jamie McBride, che interpreta Jay, il detective sotto copertura della SIS, è un detective attivo della polizia di Los Angeles nella vita reale.

Bay ha utilizzato le ambulanze Falck per questo remake americano dell’originale danese. Falck è stata fondata in Danimarca come società di salvataggio nel 1906 ed era uno dei marchi aziendali danesi più rispettati.

I titoli di coda durano circa due minuti, rendendoli uno dei titoli di coda più brevi della recente storia del cinema.

Quando i due fratelli ricordano il passato, la foto di cui parla Will Sharp è in realtà una foto della madre di Michael Bay che lo tiene in braccio da bambino.

Le scene dell’interno dell’ambulanza sono state catturate utilizzando tre ambulanze: una è stata guidata con l’equipaggio a bordo; una seconda poteva essere smantellata; e una terza allestita su un set.

Michael Bay ha girato gran parte del film utilizzando i droni. Bay si è ispirato alla regia di Steven Spielberg ne La guerra dei mondi (2005) per inventare nuovi modi di realizzare film e raccontare storie.

Il film contiene riferimenti a film passati di Michael Bay:

Will Sharp prende il nome dal colonnello Willie Sharp di Armageddon – Giudizio finale (1998).

L’agente Mark consiglia all’agente Zach di chiedere un appuntamento ad una cassiera di banca attraverso una citazione del film The Rock (1996).

Will e Danny discutono di Bad Boys (1995).

Prima di iniziare uno scontro a fuoco, Danny (Jake Gyllenhaal) e Will (Yahya Abdul-Mateen II) discutono dell’idea di girare simultaneamente a sinistra per sparare. Questo è simile a un momento a Pearl Harbor (2001) quando Rafe (Ben Affleck) e Danny (Josh Harnett) discutono di far virare i loro aerei a sinistra per confondere i piloti giapponesi in un gioco del coniglio.

L’ambulanza viene colorata di verde lime, che era la combinazione di colori indossata dal veicolo medico/Autobot Ratchet nei film Transformers.

La musica orchestrale sui titoli alla fine del film proviene da 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016).

Dylan O’Brien era stato originariamente scelto per il ruolo di Will, ma ha dovuto abbandonare il progetto a causa di conflitti di programmazione. È stato invece sostituito da Yahya Abdul-Mateen II che è riuscito a inserire il film nella sua agenda, a seguito di un ritardo nella produzione di Aquaman e il regno perduto (2023).

La sequenza dell’inseguimento in cui Danny e Will si immettono nella strada contromano nel centro sud di Los Angeles, sfidando tutto il traffico e le forze di polizia è un chiaro omaggio alla famosa sequenza di Vivere e morire a Los Angeles (1985), girata nelle stesse identiche posizioni come la 6th Street a Mateo Street e 600 Mesquit Street.

Per gli appassionati di auto, questo film è pieno di auto in edizione speciale: la Ferrari 275 GTB 1966 Chassis 08423 appare nella scena del concessionario quando Will arriva a far visita a Danny, poi appaiono una Lamborghini Murciélago lp640 roadster verde, una Ferrari f50, un’Amphicar e una Chevrolet K5, tutte nella stessa scena in cui Danny parla della rapina. Inoltre, quando l’equipaggio arriva, appare una Dodge Challenger SRT demon red. l’inseguimento nell’L.A. River rispecchia l’inseguimento di Fuori in 60 secondi, ma con un’ambulanza e due elicotteri. Infine ci sono due Dodge Challenger bianche che fanno parte della flotta che insegue l’ambulanza per tutto il film. Una Nissan GTR appare alla partenza, in banca, e poi guida nella direzione sbagliata.

La Fiat 500 verde guidata da Garrett Dillahunt, sfoggia una vecchia targa originale italiana dalla città di Livorno (LI)

Durante alcune delle riprese con il drone nel film (come quella vista al minuto 1:23 nel trailer ufficiale 2), nella sezione in basso a destra dell’HUD appare il seguente numero: 9781693095337. Questo è il numero ISBN di “Artemis Hood“, un fumetto creato dall’artista VFX Chris O’Connell che ha lavorato al film.

Il primo ruolo cinematografico di Jenn Proske in 12 anni, essendo apparso l’ultima volta in Mordimi (2010).

Eiza Gonzalez e Jesse Garcia sono apparsi entrambi nella serie tv vampire “Dal tramonto all’alba”.

Amber Heard è stata presa in considerazione per il ruolo di Cam Thompson.

Michael Bay: un poliziotto sullo sfondo in due scene all’inizio e alla fine.

La pistola del partner di Zach è letteralmente una “pistola di Cechov” (un principio drammatico che afferma che ogni elemento in una storia deve essere necessario e che gli elementi irrilevanti dovrebbero essere rimossi) come si vede chiaramente posata sulla barella prima che Zach venga trasferito su di essa.

Il film tenta di indurre il pubblico a credere che il rapinatore di banche sopravvissuto potrebbe farla franca con una sentenza leggera. Viene fatto un grande punto della trama su quanto tempo i personaggi principali avrebbero impiegato per prendere ostaggi (30 anni) e sull’importanza del fatto che il rapinatore di banche sopravvissuto abbia sparato o meno al poliziotto che è sopravvissuto all’inseguimento in ambulanza. Tuttavia, questi punti sono secondari sia rispetto allo statuto della California che a quello federale sugli omicidi penali, secondo i quali chiunque partecipi a una rapina a mano armata è legalmente responsabile per QUALSIASI morte avvenuta a seguito del crimine, indipendentemente dal fatto che intendesse ferire qualcuno e anche se le morti sono state causate dalla polizia. Dal momento che le morti includono diversi poliziotti, un criminale che ha aiutato nella fuga, molte probabili morti per veicoli sia di poliziotti che di automobilisti civili, così come gli stessi rapinatori di banche, il rapinatore di banche sopravvissuto verrebbe probabilmente accusato di diversi reati di omicidio e dovrebbe scontare l’ergastolo.

Il film originale

“Ambulance” aka “Ambulancen” è un thriller danese del 2005 diretto dal regista Laurits Munch-Petersen (Shadow of a Hero). Munch-Petersen (nato il 19 luglio 1973 a Copenhagen) si è diplomato alla National Film School of Denmark nel 2004 con il suo corto “Between Us” (Mellem Os), film che ha vinto 13 premi cinematografici internazionali ed è diventato il film più premiato nella storia della National Film School of Denmark.

Nel tentativo di pagare un’operazione per salvare la vita della madre, i fratelli Tim (Paw Henriksen, Riunione di famiglia) e Frank (Thomas Bo Larsen, Un altro giro) dirottano un’ambulanza quando un tentativo di rapina va in malora. Ma mentre sono in fuga scoprono che un malato di cuore in fin di vita e un paramedico donna (Helle Fagralid) si trovano nella parte posteriore del veicolo e sono spinti ad affrontare il dilemma della loro vita: salvare la madre o il paziente?

Il film è stato girato in una vera ambulanza. Il giorno prima delle riprese era in strada a salvare vite.

La vera ambulanza utilizzata nel film ha rotto due volta la trasmissione durante le scene di stunt.

Sebbene il film sia stato girato in una vera ambulanza, la maggior parte delle volte si è girato in una location di uno studio di fronte a uno

schermo verde. Più di 450 inquadrature erano in green screen e altre 100 inquadrature avevano altri effetti visivi.

Ambulance – La colonna sonora

Le musiche originali di “Ambulance” registrate presso Abbey Road Studios di Londra sono del compositore scozzese Lorne Balfe (La guerra di domani, Bad Boys for Life, Black Widow, Mission: Impossible – Fallout). Balfe e il regista Michael Bay hanno collaborato anche per 6 Underground e Songbird.

(La guerra di domani, Bad Boys for Life, Black Widow, Mission: Impossible – Fallout). Balfe e il regista Michael Bay hanno collaborato anche per 6 Underground e Songbird. Il trailer di “Ambulance” è accompagnato dal brano “California Dreaming”, una cover di Bobby Womack del classico Mamas and Papas.

del classico Mamas and Papas. La colonna sonora include i brani: Sailing di Christopher Cross / La Sonidera di Los de Abajo / Shenandoah (Traditional) di Muzak Orchestra.

1. Just Our Tuesday Afternoon (3:22)

2. Brothers (5:03)

3. Surgery (2:28)

4. You’re Gonna Hurt Someone (2:27)

5. Heroic Deeds (4:02)

6. Ambushed (2:27)

7. Cut to the Chase (4:03)

8. Rescue Me (4:18)

9. Let’s Go (1:52)

10. Don’t Shoot a Cop (3:54)

11. Hell Bound (4:23)

12. Little Houses (2:30)

13. Sunset Drive (4:52)

14. Go Left (2:45)

15. The Rescuers (4:15)

La colonna sonora di “Ambulance” è disponibile su Amazon.