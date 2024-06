Donnie Darko torna al cinema: nuovo trailer per la versione restaurata Director’s Cut in 4k (solo il 3,4 e 5 giugno)

A vent’anni dal suo debutto italiano, Donnie Darko ritorna al cinema in una nuova e imperdibile versione Director’s Cut restaurata in 4K.

Distribuito da Notorious Pictures, il restauro del film scritto e diretto dall’allora esordiente Richard Kelly, uscirà il 3, 4 e 5 giugno, regalando agli amanti del genere un’occasione imperdibile per immergersi nella sua dimensione unica ed enigmatica.

Donnie Darko – Trama e cast

“Donnie Darko” ha segnato intere generazioni di spettatori ed è diventato un autentico oggetto di culto nel corso degli anni. Il film ha rappresentato a tutti gli effetti un precursore del cinema e della serialità che negli ultimi due decenni si sono mossi tra scienza e metafisica e continua ancora oggi a suscitare diverse interpretazioni e dibattiti. Mescolando elementi di thriller psicologico, fantascienza e dramma adolescenziale, il film trasporta il pubblico alla fine degli anni ’80 e segue le vicende di Donnie, giovane problematico che inizia a essere tormentato da strane visioni e che, scampato per miracolo ad un incidente misterioso, in preda ad un attacco di sonnambulismo incontra il coniglio Frank, il quale gli predice la fine del mondo.

Il cast: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Noah Wyle.

Donnie Darko – Nuovo trailer ufficiale in italiano

Tutto quello che c’è da sapere su Donnie Darko

Alla festa di chiusura del film, Seth Rogen e Jake Gyllenhaal hanno convenuto sul fatto di non avere idea di cosa parlasse il film.

Jake Gyllenhaal usa la strategia di sbattere le palpebre raramente per aumentare la sua inquietudine psicotica (poiché è guidato da Frank).

Lo scrittore e regista Richard Kelly ha avuto l’idea per i futuri blob che fuoriescono dai corpi mentre guardava il calcio. John Madden usava un “telestrator”, dove tracciava un video in pausa per mostrare dove i giocatori stavano per andare pochi istanti prima di far girare il nastro. Kelly lo osservò mentre era sballato e iniziò a pensare a cosa sarebbe successo, ipoteticamente, se “qualcuno al piano di sopra” avesse fatto una cosa del genere agli umani. Abbastanza opportunamente, Donnie nota per la prima volta i blob mentre guarda il calcio.

Girato in un periodo di 28 giorni, che corrisponde al periodo di tempo rappresentato nel film.

Nella scena del cinema, Richard Kelly originariamente intendeva che Donnie e Gretchen andassero a vedere il film horror C.H.U.D.(1984). Si tratta di un horror fantascientifico che segue un agente di polizia di New York e il gestore di un rifugio per senzatetto che si uniscono per indagare su una serie di sparizioni e scoprono che le persone scomparse sono state uccise da mostri umanoidi che vivono nelle fogne. Il titolo del film sta per Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers”. Tuttavia, ci sono stati problemi per scoprire a chi appartenessero i diritti del film. Alla fine, Sam Raimi è venuto in soccorso consentendo a Kelly di utilizzare e travisare gratuitamente le riprese de La casa (1981). Questa scena è stata girata all’Aero Theatre al 1328 Montana Avenue, Santa Monica, California. L’Aero ha chiuso nel 2003, ma ha riaperto all’inizio del 2005.

Il Director’s Cut del film, realizzato in soli nove giorni da Kelly con il montatore Sam Bauer, altera notevolmente il ritmo della pellicola, aggiungendo scene cancellate, nuovi effetti visivi e cambiando la colonna sonora. Richard Kelly considera questa versione non come un “Director’s Cut” (questo titolo è stata un’idea dell’editore), poiché considera la versione cinematografica di per sé valida. Invece, per lui la nuova versione è più una sorta di Edizione Speciale.

Ad un certo punto, sembrava che il film sarebbe stato distribuito direct-to video nei mercati nazionali. Christopher Nolan è stato uno dei fattori influenti nel garantirne l’uscita cinematografica.

Sul set di Charlie’s Angels (2000), Drew Barrymore e Richard Kelly concordarono che la sua società di produzione, Flower Films, avrebbe prodotto questo film per 4,5 milioni di dollari (e che Barrymore avrebbe interpretato Miss Pomeroy). Kelly dice che se Barrymore non fosse intervenuta, il film sarebbe andato direttamente in video o in televisione via cavo tramite Starz.

Patrick Swayze ha indossato i suoi abiti degli anni ’80 per il film.

Durante le conversazioni sul sesso con il suo terapista, la sceneggiatura prevedeva che le fantasie di Donnie riguardassero Alyssa Milano. Ma per motivi legali le fantasie sono state incentrate su Christina Applegate

Il primo montaggio del film è durato due ore e quarantacinque minuti. Il Director’s Cut è molto vicino alla versione presentata in anteprima al Sundance Film Festival nel gennaio 2001.

All’inizio del film, quando Donnie torna in città in bicicletta, subito dopo aver superato le due donne mentre facevano “powerwalking”, Frank passa con la sua Trans Am rossa.

La canzone che viene riprodotta mentre Donnie torna a casa in bicicletta nella versione per le sale è “The Killing Moon” di Echo & The Bunnymen (Eco & gli Uomini Coniglio). Mentre Gretchen aspetta lo scuolabus, una Volkswagen Rabbit le passa velocemente davanti. Quando Elizabeth dorme sulla poltrona reclinabile, accanto a lei c’è un coniglio di peluche. Mentre Donnie prende le chiavi della macchina, sulla scrivania c’è una foto Polaroid di lui e sua sorella in costume di Halloween. Donnie è vestito da coniglio. Quando Donnie sta parlando con sua sorella dopo che sua madre se ne è andata verso la fine, sul tavolo si vede un coniglietto “jack-o’-lantern”. Frank, il coniglio, appare spesso vicino ad una fonte d’acqua (irrigatori, condotte idriche, rubinetti).

La scena in cui Donnie corregge Gretchen è stata improvvisata, perché Jena Malone non riusciva a pronunciare correttamente il nome “Professor Kenneth Monnitoff”.

Il film segna il debutto cinematografico di Seth Rogen. La sua prima battuta è: “Mi piacciono le tue tette”.

Durante le riprese della scena in cui Kitty Farmer parla di come Donnie le ha ordinato di mettere una scheda di esercizi Lifeline in un posto scomodo, lo scrittore e regista Richard Kelly ha riso così forte che ha dovuto lasciare il set.

Il materiale pubblicitario originale mostrava un aereo che precipitava. L’uscita era avvenuta poco prima dell’11 settembre 2001, naturalmente tutto è stato ritirato, con il risultato che il film ha registrato un calo al botteghino a causa della mancanza di pubblicità. Ha conquistato il suo pubblico quando è stato pubblicato su DVD, diventando un successo travolgente e diventando una pellicola di culto.

Durante il casting per il ruolo della sorella di Donnie, venne all’attenzione dello scrittore e regista Richard Kelly che Maggie Gyllenhaal (che all’epoca aveva pochi crediti cinematografici) sarebbe stata disponibile per le riprese. L’agente che le ha proposto il casting ha ricordato a Kelly la scena di A morte Hollywood (2000), dove beveva urina. Sebbene Kelly fosse leggermente titubante verso l’idea, gli piaceva il modo in cui beveva l’urina e sapeva che non avrebbe dovuto lavorare sodo per creare una rivalità tra fratelli tra lei e il fratello Jake.

Inizialmente, Richard Kelly chiese il permesso agli eredi di Peyo di mostrare una bambola dei Puffi, affinché Donnie e i suoi amici potessero spararle. Durante la stessa teleconferenza, a Kelly è stato detto che a Donnie sarebbe stato anche permesso di parlare del sesso dei Puffi, perché ciò che era stato scritto nella sceneggiatura era considerato una descrizione accurata.

Gli spot pubblicitari di “Cunning Visions” di Jim Cunningham (Patrick Swayze) sono stati girati nel ranch di Swayze a Lake View Terrace, in California.

Il poster in bianco e nero nella stanza di Donnie, raffigurante un occhio che riflette un teschio, è la riproduzione di un’acquaforte (Eye, 1946) dell’artista M.C. Escher.

Mary McDonnell era così emozionata per la parte che ha ricevuto la sua prima multa per eccesso di velocità mentre si recava sul set.

Ben oltre l’adolescenza, Vince Vaughn avrebbe rifiutato la parte di Donnie a causa della sua età. Mark Wahlberg era interessato alla parte, ma a quanto pare era disposto a interpretarla solo con un tono balbettato. Anche Jason Schwartzman era fortemente considerato per Donnie, ma ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione. Tim Robbins è stata la prima scelta per il ruolo di Eddie Darko. Mara Wilson era stata presa in considerazione per il ruolo di Samantha Darko, ma rifiutò.

Frank, il coniglio gigante, è ispirato al film d’animazione La collina dei conigli (1978), le cui clip sono presenti nella Director’s Cut di Donnie Darko.

Secondo Richard Kelly, l’uomo con la tuta rossa da jogging è un agente della FAA, che era così confuso dall’evento del motore a reazione che hanno inviato agenti per monitorare i membri della famiglia. La Mystery Woman, vista durante lo spettacolo del talent show di Sparkle Motion, era una talent scout del programma televisivo Star Search (1983).

Le parole “Cellar Door” sono scritte sulla lavagna nell’aula di Karen Pomeroy. Quando Donnie le chiede il loro significato, lei risponde che “Questo famoso linguista una volta disse che di tutte le frasi in lingua inglese, di tutte le infinite combinazioni di parole in tutta la storia, Cellar Door è la più bella”. Richard Kelly nel commento del DVD attribuisce erroneamente la frase a Edgar Allan Poe, ma in realtà si trattava di J.R.R. Tolkien.

Qualcuno alla festa in casa salta su un trampolino, indossando una maschera di Ronald Reagan. Questo è tratto da una foto del giornalista e scrittore Hunter S. Thompson che fa la stessa cosa. Patrick Swayze indossava una maschera simile in Point Break.

La locandina originale del film utilizzava un carattere in stile arabo, ma questo è stato cambiato nel più comune carattere Trajan per l’uscita del video, dopo gli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti l’11 settembre 2001. Tuttavia, nel film il carattere conserva il suo stile originale.

EASTER-EGG: Il DVD contiene diversi easter-egg o segreti nascosti. Due sono visibili nel libro “Filosofia del viaggio nel tempo” nelle Caratteristiche Speciali. In ciascuna delle pagine dell’appendice, premere la freccia sul telecomando e premere Invio. Per l’Appendice A, lo spettatore riceve una scena cancellata sull’inondazione della scuola, mentre l’Appendice B riceve un trailer diverso del film. Un altro può essere trovato dopo aver selezionato la schermata del menu “Visioni astute”. Nella parte inferiore dello schermo, evidenzia la voce del menu Funzioni speciali, premi la freccia destra sul telecomando per evidenziare l’icona e premi Invio. Ciò ti consentirà di accedere a una galleria del sito Web.

Sono molti i riferimenti ai fumetti che emergono nel film. Gretchen commenta il nome di Donnie come se suonasse come quello di un supereroe, al che lui risponde “Cosa ti fa pensare che non lo sia?” Molti personaggi hanno nomi allitterativi (Donnie Darko, Cherita Chen, Frankie Feedler, Daye Dennis, Joanie James, Sean Smith, Donnie Dickson) come molti eroi dei fumetti (Peter Parker, Bruce Banner, Susan Storm, eccetera). Inoltre, si ritiene che Donnie sia un supereroe, poiché ha dei poteri e li usa per salvare gli altri.

Il professor Kenneth Monnitoff (Noah Wyle) viene visto mangiare caramelle dure in alcune scene, perché Wyle all’epoca decise che il suo personaggio soffrissse di diabete.

Durante il film, Donnie si arrende alle tre tentazioni menzionate da Jim Cunningham: alcol, droga e sesso prematrimoniale. L’altro film che veniva proiettato in sala, dove Donnie e Gretchen guardavano La casa (1981), era L’ultima tentazione di Cristo (1988).

Richard Kelly è cresciuto a Midlothian, in Virginia. Questo nome è stato utilizzato in uno dei copioni originali, ma è stato successivamente cambiato in Middlesex, Virginia.

Jake Gyllenhaal aveva in realtà 19 anni, mentre interpretava uno studente delle superiori di 16 anni. Maggie Gyllenhaal aveva 23 anni e interpretava sua sorella maggiore. Sebbene il film non riveli la sua età, la sceneggiatura delle riprese specifica che Elizabeth Darko dovrebbe avere 19 anni.

Nonostante interpreti la ​​sua insegnante, Drew Barrymore ha solo cinque anni più di Jake Gyllenhaal.

Prima che Mara Wilson si ritirasse dalla recitazione, ha ricevuto la sceneggiatura del film, da leggere per il ruolo di Samantha Darko, ma ha rifiutato di fare un’audizione per il film, perché era spaventata dalla sceneggiatura. A quel tempo soggiornava in una camera d’albergo in Inghilterra e gli erano stati già diagnosticati diversi disturbi. All’età di 12 anni, a Wilson viene diagnosticato un disturbo ossessivo compulsivo (OCD) e, successivamente, un disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Nel corso degli anni Wilson soffre anche di ansia e depressione. Wilson è nota per i suoi ruoli da attrice bambina negli anni novanta come Natalie Hillard in Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, Susan Walker in Miracolo nella 34ª strada e Matilda Wormwood in Matilda 6 mitica.

Karen Pomeroy prende il nome dal ricercatore sessuale Wardell Pomeroy del Kinsey Institute.

Il film è stato adattato dal regista Marcus Stern in una produzione teatrale dal vivo prodotta nell’ottobre e novembre 2007 dallo Zero Arrow Theatre dell’American Repertory Theatre a Cambridge, Massachusetts.

Quando Donnie torna a casa all’inizio del film, Rose sta leggendo “IT” di Stephen King, in cui è presente in primo piano un clown. Alla fine del film, il passeggero nell’auto di Frank indossa un costume da clown. Richard Kelly inizialmente voleva che Rose leggesse un altro romanzo di King, The Tommyknockers , ma la produzione non riuscì a trovare la copertina adatta al momento, quindi la sostituì.

Quando la madre di Donnie, Rose, chiede a Kitty se ha sentito parlare di Graham Greene, lei risponde di sì, da quando ha visto Bonanza. Tuttavia, Kitty lo sta confondendo con Lorne Greene, che è apparsa in quella serie TV. Sam Raimi, che ha permesso alla produzione di Donnie Darko di utilizzare gratuitamente una clip del suo film La casa, è sposato con Gillian Greene, figlia di Lorne.

Verso la fine del film, quando Donnie e gli altri tre stanno andando in bicicletta a casa di Nonna Morte, solo la luce della bicicletta di Donnie è spenta (non funziona).

Il film segna il debutto cinematografico di Ashley Tisdale, la Maddie della sitcom Zack e Cody al Grand Hotel e la Sharpay Evans dei film di High School Musical.

Come nella commedia Harvey (1950) con James Stewart, il personaggio principale fa amicizia con un gigantesco coniglio senziente che nessun altro può vedere.

Mary McDonnell e Noah Wyle hanno interpretato madre e figlio in E.R. – Medici in prima linea (1994).

La segreteria telefonica vista alla festa è lo stesso modello di quella del film I signori della truffa (1992), altro film interpretato da Mary McDonnell.

Quando Donnie dice a Gretchen di aver bruciato accidentalmente una casa, stanno camminando direttamente davanti alla casa di Jim Cunningham.

All’inizio del film, quando Donnie sta tornando a casa in bicicletta, supera l’auto di Frank, che viaggia nella direzione opposta. Questa macchina in seguito uccide Gretchen, spingendo Donnie a sparare a Frank all’occhio destro (che Donnie aveva anche pugnalato attraverso lo specchio d’acqua). Subito dopo, quando il tempo viene “reimpostato” e tutti si svegliano con la canzone “Mad World”, con Frank che si sta asciugando una lacrima dall’occhio destro.

Frank dice che il mondo finirà tra “ventotto giorni, sei ore, quarantadue minuti e dodici secondi”. Quella cifra si ottiene aggiungendo o sottraendo uno da ciascuna parte della cifra, ventisette giorni, sette ore, quarantatré minuti, undici secondi, che è la durata precisa di un mese lunare (secondo una delle definizioni meno utilizzate, siderale invece del solito sinodico).

Il racconto “The Destructors” (di cui Karen Pomeroy discute nella sua classe, che apparentemente è parallelo agli eventi accaduti in quel momento nel mondo “reale” e venne consderato inappropriato portando alla fine al licenziamento di Pomeroy) è stato scritto di Graham Greene, nato il 2 ottobre 1904. Il 2 ottobre 1988 è il giorno in cui Frank il coniglio dice a Donnie che il mondo finirà tra ventotto giorni, sei ore, quarantadue minuti e dodici secondi.

Verso la fine del film, quando Donnie viene tenuto fermo con un coltello alla gola da Seth Devlin mentre Frank sfreccia lungo la strada, Seth gli chiede se ha chiamato la polizia. Donnie risponde dicendo “Deus Ex Machina”, che significa “Dio scende da una macchina/marchingegno”, e di solito si riferisce a un espediente narrativo in una storia che risolve un problema o una situazione apparentemente irrisolvibile. In questa scena Donnie si riferisce al fatto che non può cambiare ciò che sta accadendo nella linea temporale attuale, che porta alla morte di Gretchen, ma che ora capisce come viaggiare nel tempo e cambiare il risultato sacrificando se stesso. Il viaggio nel tempo è il Deus Ex Machina che risolve la situazione apparentemente irrisolvibile.

Quando l’intera scuola è allagata, puoi vedere l’inquadratura di un messaggio sotto la statua della mascotte. Dice: “Me l’hanno fatto fare”. Più tardi nella scena della festa di Halloween, poco prima della fine, si può vedere l’inquadratura di un messaggio sul frigorifero che dice: “Frank era qui, è andato a prendere la birra”. I due testi hanno la stessa grafia, il che suggerisce il fatto che il Frank che è uscito a prendere la birra è lo stesso Frank del coniglio immaginario di Donnie.

Jim Cunningham conclude “Cunning Visions” con la sua vita: 1944 – 1988. “La filosofia del viaggio nel tempo” di Roberta Sparrow è stato pubblicato nel 1944.

Durante la scena del cinema, Donnie vede Frank e gli chiede perché indossa la maschera. Al che Frank rivela il suo volto e ha una ferita all’occhio destro. Nelle scene finali, Donnie spara a Frank all’occhio destro.

La colonna sonora del film

Le musiche originasli del film sono di Michael Peter Andrews , compositore, musicista e produttore discografico specializzato in colonne sonore. Tra i suoi pezzi più noti proprio la sua cover di “Mad World” dei Tears for Fears, tema musicale di “Donnie Darko” registrato assieme a Gary Jules, che arrivò primo posto delle classifiche britanniche.

Alcune canzoni presenti nel film erano rimpiazzi di canzoni che i produttori volevano, ma di cui gli sono stati negati i diritti. Lo spettacolo di danza si svolgeva sullo sfondo di “West End Girls” dei Pet Shop Boys, sostituto in post-produzione con “Notorious” dei Duran Duran. “MLK” degli U2 era stato utilizzato nella scena finale e poi sostituito con la cover di Gary Jules della canzone “Mad World” dei Tears for Fears.

Altri brani inclusi nella colonna sonora: Lucid Memory di Sam Bauer & Gerard Bauer / Head Over Heels dei Tears for Fears /Lucid Assembly di Mike Bauer / Ave Maria di Giulio Caccino & Paul Pritchard / For Whom the Bell Tolls di Steve Baker & Carmen Daye / Show Me di Colayco & Tony Hertz / Proud to be Loud dei Pantera (The Dead Green Mummies) / Love Will Tear Us Apart dei Joy Division / Under the Milky Way di The Church / Stay degli Oingo Boingo / Never Tear Us Apart di Andrew Farriss & Michael Hutchence / Voices Carry di ‘Til Tuesday.

1. Carpathian Ridge 1:34

2. The Tangent Universe 1:48

3. The Artifact & Living 2:27

4. Middlesex Times 1:39

5. Manipulated Living 2:06

6. Philosophy of Time Travel 2:00

7. Liquid Spear Waltz 1:32

8. Gretchen Ross 0:51

9. Burn It to the Ground 1:57

10. Slipping Away 1:15

11. Rosie Darko 1:23

12. Cellar Door 1:03

13. Ensurance Trap 3:09

14. Waltz in the 4th Dimension 2:44

15. Time Travel 2:59

16. Did You Know Him? 1:50

17. Mad World (feat. Gary Jules) 3:04

18. Mad World (Alternate Version) [feat. Gary Jules] 3:38

La colonna sonora di “Donnie Darko” è disponibile su Amazon.

Il poster ufficiale per il ritorno al cinema