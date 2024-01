Road House: trailer italiano del remake de “Il duro del Road House” con Jake Gyllenhaal (Dal 21 marzo su Prime Video)

Dal 21 marzo 2024 su Prime Video sarà disponibile Road House, il remake con protagonista Jake Gyllenhaal del film d’azione Il duro del Road House del 1989 con il compianto Patrick Swayze.

La trama ufficiale: In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ‘80, un ex combattente UFC (Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.