Karate man: trailer e anticipazioni sul dramma sportivo di Claudio Fragasso

Dal 26 maggio nei cinema italiani Karate man di Claudio Fragasso (Palermo Milano solo andata) una parabola basata su eventi reali sulla capacità terapeutica dello sport. Prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica produzioni, il film racconta la vera storia di Claudio Del Falco, un karateka che trova fin da bambino la forza per combattere tramite lo sport la malattia da cui è affetto.

La trama ufficiale: Durante i campionati mondiali di karate Claudio Del Falco, campione di arti marziali, perde il titolo combattendo contro Stefano Maniscalco, pluricampione mondiale e internazionale. Alla fine del combattimento, Claudio cade in coma, ma non per i colpi subiti da Maniscalco, bensì a causa della malattia che lo affligge da quando era bambino, da lui sempre nascosta a tutti. Malattia che, insieme alla passione per le arti marziali e ad un grande centro sportivo, ha ereditato dal padre, il quale gli ha insegnato a conviverci, curandosi senza smettere, al contempo, di sognare in grande. Quando Claudio esce dal coma, accanto a sé ha Laura, sua fisioterapista di sempre, nonché medico sportivo con cui vive una storia d’amore tormentata a causa dell’ex compagno di lei, Maurizio, giovane psicolabile violento e pericoloso, che non accetta la fine del loro rapporto minacciandola continuamente. Drammatiche conseguenze portano Claudio a cadere in una sorta di depressione, ma il suo amico Maniscalco gli è vicino e lo convince ad allenarsi per riprendersi e prepararsi ad affrontare un incontro durissimo di MMA, in quanto scommesse clandestine fatte a sua insaputa rischiano di rovinargli l’esistenza e di privarlo proprio della preziosa palestra. Man mano che cerca di realizzare il sogno di una vita: diventare l’unico vero karate man, campione internazionale d’arti marziali…