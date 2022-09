Keanu Reeves in Constantine 2 e Barbara Hershey nel thriller Eugene the Marine

Keanu Reeves ha firmato con Warner Bros. e DC Entertainment come protagonista di Constantine 2, sequel del notevole horror del 2005 basato sulla serie di fumetti Hellblazer di Vertigo diretto da Francis Lawrence che è confermato tornerà al timone di questo sequel

JJ Abrams produrrà il film e Akiva Goldsman (A Beautiful Mind, I Am Legend, Star Trek: Strange New Words) scriverà la sceneggiatura. Reeves riprenderà i panni dell’esorcista, demonologo ed esperto di occulto John Constantine che nell’originale stava morendo ed era condannato all’inferno dopo un tentativo di suicidio risalente alla sua gioventù. Seguiamo Constantine nel suo tentativo di redimersi e salvare la sua anima impedendo nel frattempo ai demoni dell’inferno di sconfinare sulla Terra e all’arcangelo Gabriele e Lucifero pronti a darsi battaglia di scatenare l’inferno in Terra.

Il regista Francis Lawrence in precedenza aveva parlato di un potenziale sequel di Constantine:

Penso che tutti volevamo farlo. Ha avuto abbastanza successo. Volevamo fare un film responsabile e per adulti. Per responsabile, intendo che avremmo fatto un film che non sarebbe costato tanto quanto l’originale, che pensavamo sarebbe stato classificato con un divieto ai 13 anni (PG 13). Abbiamo lavorato al sequel per un po’. Ne abbiamo parlato di recente. È sempre rimasto qualcosa che avremmo voluto fare perché tutti amiamo il film, e soprattutto ci rendiamo conto che c’è un vero seguito di culto per questo film, sarebbe divertente da fare…

In seguito alla cancellazione della serie tv con Matt Ryan, anche se il personaggio proseguirà come “jolly” nelle serie tv Arrow e Legends of Tomorrow e sarà protagonista di due film d’animazione, e la successiva nascita dell’Universo Esteso DC, l’etichetta Vertigo è di proprietà di DC Comics, il regista Francis Lawrence aveva un po’ perso le speranze di poter riportare la sua versione al cinema.

Keanu ed io ne abbiamo effettivamente parlato. Sfortunatamente, non ricordo nemmeno chi ce l’ha, ma con tutti questi universi condivisi che esistono ora, con Constantine che fa parte di Vertigo, che fa parte della DC, le persone hanno dei piani per questi universi condivisi. Sai, forse un Constantine diverso e cose del genere. In questo momento, non abbiamo quel personaggio a nostra disposizione per la TV o i film, il che è un peccato.

Dopo una lunga attesa però, ora sembra che tutti i tasselli siano andati al posto giusto e dopo il recente ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo in Matrix Resurrection sembra davvero il momento giusto affinché l’attore torni a combattere il male, esorcizzando demoni e sventando apocalissi.

Vedremo Keanu Reeves anche nei sequel John Wick: Capitolo 4 e 5, in uscita rispettivamente nel 2023 e 2024, in BRZRKR, thriller fantascientifico basato su un fumetto creato dallo stesso Reeves, e nella miniserie tv The Devil in the White City, un thriller a sfondo storico ambientato a Chicago nel 1893, che intreccia le storie vere di Daniel Burnham, l’architetto dietro la Columbian World Exposition di Chicago del 1893, e H. H. Holmes, un serial killer che attirava le sue vittime in quello che aveva chiamato il suo “Castello dell’Omicidio”, un enorme edificio a tre piani che gli serviva da abitazione, farmacia, negozio e hotel. La polizia dell’epoca perquisendo l’edificio affermò di aver trovato all’interno resti di almeno 150 persone.

La candidata all’Oscar Barbara Hershey (Entity, Il cigno nero, la trilogia Insidious) ha firmato per recitare con il tre volte candidato all’Oscar Nick Nolte nel thriller psicologico Eugene The Marine, diretto da regista Hank Bedford al suo secondo lungometraggio dopo il dramma crime Dixieland del 2017.

Nolte interpreterà Gene, un ex marine vedovo che scopre che la sua vita altamente irreggimentata sta andando in malora dopo che suo figlio ha iniziato a fare pressioni su di lui per vendere la sua casa in cui abita da una vita. Hershey interpreterà Frances, descritta come “una donna misteriosamente familiare che apre un nuovo capitolo nella vita di Gene”.

Bedford dirigerà “Eugene the Marine” da una sua sceneggiatura che ha scritto insieme a Cesare Gagliardoni, un montatore e supervisore alla post-produzione qui alla sua prima prova da scrittore.

Hank Bedford è anche produttore con Stephen Vincent. Matthew Shreder di Concourse Media è produttore esecutivo del progetto.

Vedremo Nick Nolte prossimamente anche in Blackout, un thriller d’azione con Abbie Cornish e Josh Duhamel che segue un uomo che si sveglia senza memoria in un ospedale in cui è braccato dagli uomini di un cartello e da cui sembra non esserci via di uscita. L’uomo in fuga dovrà trovare il modo di sopravvivere, recuperare la memoria e scoprire perché si trova recluso in quel luogo.