Kevin Hart ha firmato per il film Borderlands di Eli Roth

Trattative andate a buon fine con l’attore Kevin Hart che ha firmato ufficialmente come protagonista maschile dell’adattamento di Eli Roth del popolare videogioco Borderlands. Il sito The Hollywood Reporter conferma che Hart interpreterà il Soldato Roland, nel videogioco un ex soldato dei Crimson Lance specializzato nell’utilizzo di fucili nonché fidanzato di Lilith che nel film sarà interpretata da Cate Blanchett.

Secondo quanto riferito l’adattamento di Roth (Cabin Fever, Hostel, The Green Inferno) sarà approcciato con un rating R-rated (vietato ai minori di 17 anni) con Craig Mazin (Chernobyl) che ha scritto la sceneggiatura che trarrà ispirazione dalla serie di giochi, ma non ne sarà una copia.

L’originale “Borderlands” ha debuttato nel 2009 generando altri tre giochi sparatutto in prima persona ed uno spin-off, l’avventura grafica interattiva grafico Tales from the Borderlands. Roland dopo aver debuttato come personaggio giocabile nell’originale “Borderlands” tornerà come personaggio non giocante (PNG) prima in Borderlands 2 dove decide di formare i Crimson Raider per fermare la tirannia di Jack il Bello, principale antagonista del primo sequel, e poi in Borderlands: The Pre-Sequel ambientato cinque mesi dopo la fine del gioco originale. In Borderlands 3 Roland non appare poiché deceduto.

Roth ha confermato il casting di Hart in una dichiarazione, dichiarando che il personaggio più serio sarà un ruolo “diverso” per il comico. Nathan Kahane presidente di Lionsgate, la società di produzione di “Borderlands”, ha aggiunto che il curriculum di Kevin in film di successo è stato uno dei principali motivi per cui lo hanno voluto.

Eli Roth: Sono entusiasta di lavorare con Kevin. Borderlands è un tipo diverso di ruolo per lui e siamo entusiasti di emozionare il pubblico con un lato di Kevin che non hanno mai visto prima. Diventerà un fantastico Roland. Nathan Kahane: Kevin è stato dietro ad alcuni dei più grandi successi del mondo e il nostro materiale di partenza è ispirato a uno dei videogiochi più venduti al mondo. Adoriamo il modo in cui il nostro team di registi ha adattato questa storia e non potremmo essere in mani creative migliori.

I ruoli più recenti di Kevin Hart lo hanno visto proprio nei panni di avatar in un videogioco nelle commedie d’azione Jumanji – Benvenuti nella giungla e Jumanji 2 – The Next Level interpretate al fianco del collega e amico Dwayne Johnson. Hart ha attualmente due film in post-produzione, il dramma Fatherhood e al commedia d’azione The Man from Toronto; inoltre il suo nome è legato anche a tre commedie in pre-produzione (My Own Worst Enemy, Uptown Saturday Night, The Great Outdoors) e al terzo capitolo della serie Un poliziotto in prova.