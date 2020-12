Potenziale nuovo casting per Borderlands, l’adattamento live-action di Eli Roth basato sul popolare videogioco sparatutto in prima persona di Gearbox Software. Il sito The Illuminerdi riferisce che Keven Hart è in trattative per unirsi al cast di Borderlands nei panni di Roland il soldato.

Se la notizia verrà ufficializzata e le trattative andranno a buon fine Hart sarà il secondo attore reclutato dopo il film dopo il casting, questa volta ufficializzato, dell’attrice Cate Blanchett (Il Signore degli Anelli, Thor: Ragnarok), che interpreterà il ruolo di Lilith. Nel gioco Lilith è una Sirena (donne dai mistici poteri) che possiede l’abilità di diventare invisibile e muoversi velocissima per un tempo limitato.

La sinossi ufficiale del gioco:

In un lontano futuro, i pianeti ai margini esterni della galassia sono diventati un faro per i cercatori di fortuna e per coloro che desiderano una vita migliore fuori dal mondo. Ma non ci sono garanzie nello spazio profondo. Si diceva che Pandora, uno di questi pianeti lontani, fosse ricco di ricchezze minerali non sfruttate, e così attirò molti nella speranza di arricchirsi rapidamente, ma alla fine si trovò poco oltre le rovine sparse di una passata civiltà aliena. Senza nulla da guadagnare, chiunque ne fosse in grado abbandonò in breve tempo Pandora, lasciando coloro che erano rimasti ad affrontare l’illegalità di un mondo andato in rovina e il mistero della civiltà aliena morta da tempo. Ma per quanto caotici fossero questi tempi, dovevano ancora venire giorni peggiori. Dopo diversi anni l’enorme orbita del pianeta lo avvicinò lentamente al suo sole e creature un tempo sconosciute e orribili uscirono dal loro lungo letargo per terrorizzare i coloni bloccati. L’unica speranza dei coloni sembra essere un caveau scoperto sul fianco di una montagna, che si dice contenga tecnologia aliena e segreti su Pandora.

Roland originario del pianeta Promethea ed è un ex-soldato dei Crimson Lance, l’esercito privato della Atlas corporation. Sa utilizzare qualunque tipo di arma, ma predilige fucili a pompa e d’assalto. La sua fidata compagna di battaglia e una Torretta Scorpio capace di fornire un valido fuoco di copertura.

Avi e Ari Arad sono produttori del film tramite la Arad Prods con Craig Mazin (Il cacciatore e la regina di ghiaccio, Chernobyl) reclutato per la sceneggiatura.