Stasera in tv: “Kill Switch” su Rai 4

Kill Switch, su Rai 4 il frenetico thriller d’azione fantascientifico ispirato ai videogiochi in prima persona diretto dall’esordiente Tim Smit e interpretato da Dan Stevens, Bérénice Marlohe, Tygo Gernandt e Charity Wakefield.

Kill Switch – Cast e personaggi

Dan Stevens: Will Porter

Bérénice Marlohe: Abigail Vos

Tygo Gernandt: Michael

Charity Wakefield: Mia Porter

Gijs Scholten van Aschat: Reynard

Bas Keijzer: Bektman

Mike Libanon: Hugo

Mike Reus: Dr. Klintsen

Kill Switch – Trama e trailer

“Kill Switch” racconta la storia di un pilota che combatte per salvare la sua famiglia e il pianeta. Ambientato in una futura versione del mondo, la trama in stile videogame segue un esperimento per creare energia illimitata sfruttando universi paralleli, che va terribilmente storto. Braccati da droni e soldati, il pilota e il fisico Will Porter devono correre attraverso un mondo che sta per implodere per ottenere la scatola “Redivider” in una torre che risparmierà l’umanità, inclusa la sua famiglia, nel mondo reale.

Curiosità

Il film è una co-produzione Olanda/Stati Uniti diretta dall’esordiente Tim Smit e scritta da Charles Kindinger (Moriarty: The Silent Order) & Omid Nooshin (Last Passenger).

Il film è basato sul cortometraggio del regista Tim Smit “What’s in the Box?”, che ha registrato oltre 2,7 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il video di 9 minuti è diventato virale nel 2009 dopo che diverse riviste di videogiochi ne hanno parlato, credendo che fosse collegato alla serie di videogiochi Half-Life.

Dan Stevens è noto al grande pubblico per il ruolo di Matthew Crawley nella serie televisiva britannica Downton Abbey, mentre sul grande schermo ha interpretato il Principe/la Bestia nel remake live-action La Bella e la Bestia, Charles Dickens in Dickens – L’uomo che inventò il Natale e più recentemente lo abbiamo visto in Godzilla e Kong – Il nuovo impero e nel vampire-horror Abigail.

e nel vampire-horror Abigail. “Kill Switch” è il terzo film a portare la prospettiva in prima persona ispirata ai videogiochi sul grande schermo. Il primo è stato l’adattamento live-action di Doom con protagonista The Rock, in quel caso vi era un’intera sequenza all’interno del film girata completamente in soggettiva che replicava / omaggiava il gameplay in prima persona del videogame originale. il secondo film, Hardcore! (Hardcore Henry), ha ampliato la cosa portando il gameplay in prima persona utilizzato nei videogiochi sparatutto in un action frenetico e coinvolgente girato al 100% dal punto di vista dell’eroe. Il film diretto dall’esordiente Ilya Naishuller, prodotto da Timur Bekmambetov (I guardiani della notte, Wanted) è interpretato da Sharlto Copley (District 9, Elysium).

La società "Alterplex Energy" prende il nome da un aggettivo latino che significa "diviso" o "doppio o duplice".

Circa 40 minuti dopo, quando Abigail spiega per la prima volta lo scopo di Wills ad Alterplex, le immagini sul monitor del computer sono di Nikola Tesla, che per primo (plausibilmente) ha proposto il trasferimento wireless di energia.

Kill Switch – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del duo olandese di compositori/produttori Rob Peters & Dries Bijlsma meglio noti come Seven League Beats. All’attivo per il duo musiche per il documentario Typhoon, Blues & Blessings (2016) e il film per la tv Just Friends (2018).

1. The Tower (3:49)

2. Drone Chase (1:53)

3. Almost There (3:56)

4. Too Close To Home (6:01)

5. Alterplex Commercial (1:08)

6. The Plane (1:37)

7. Kill Switch (4:12)

8. Pure Energy (1:23)

9. Drone Down (2:29)

10. Reynard (3:27)

11. Redivider (2:29)

La colonna sonora di “Kill Switch” è disponibile su Amazon.