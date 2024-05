Kingdom Hearts: Disney sta lavorando ad un film live-action basato sul videogame di Square Enix

Disney sta sviluppando un adattamento cinematografico dell’iconico franchise di giochi di ruolo e d’azione Kingdom Hearts di Square Enix.

A dare la notizia DanielRPK e The DisInsider che aggiungono dettagli, vedi la scelta dello studio di ibridare live-action e CGI sulla scia dei recenti film di Sonic. Una scelta comprensibile visti i molti personaggi di stampo fantasy che popolano il franchise.

Secondo la fonte, l’adattamento cinematografico di “Kingdom Hearts” è già in lavorazione presso la Disney dallo scorso 26 aprile, e nel 2025 arriverà anche un nuovo capitolo del franchise videoludico, Kingdom Hearts 4.

“Kingdom Hearts” in precedenza era stato annunciato come film d’animazione prodotto per il canale streaming Disney+. Successivamente, nel 2003, Disney Channel aveva dato il via libera ad un pilot per un potenziale adattamento televisivo, ma la serie non è stata mai ordinata.

Kingdom hearts – Il franchise originale

“Kingdom Hearts” è un franchise di giochi creati dai game designer giapponesi Tetsuya Nomura e Shinji Hashimoto, sviluppati e pubblicati da Square Enix in partnership con The Walt Disney Company, sotto la guida di Nomura, un dipendente di Square Enix di lunga data.

il videogioco è un crossover di varie proprietà Disney basate su un universo immaginario originale. La serie è incentrata sul personaggio principale, Sora, e sul suo viaggio e sulle sue esperienze con vari personaggi Disney, oltre ad alcuni di proprietà di Square Enix, come Final Fantasy, The World Ends with You e Einhänder, oltre a personaggi e luoghi originali creati appositamente per la serie.

Attualmente la serie è composta da tredici giochi disponibili per più piattaforme. il franchise è un successo commerciale e di critica. A marzo 2022, la serie Kingdom Hearts ha venduto più di 36 milioni di copie in tutto il mondo. Insieme ai giochi è stata rilasciata un’ampia varietà di prodotti correlati, tra cui colonne sonore, action figures, libri di accompagnamento, light novel, un gioco di carte collezionabili e una serie manga.