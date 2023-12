È stato pubblicato via “X” un nuovo post a conferma che Sonic – Il Film 3 (Sonic the Hedgehog 3) è ancora in lavorazione e ha una data di uscita fissata al 20 dicembre 2024. Il post anticipa anche l’introduzione del personaggio noto come Shadow, che abbiamo visto per la prima volta alla fine di “Sonic Il Film 2”.

Shadow è una versione oscura di Sonic creata come “Ultimate Life Form” dal Dr. Robotnik utilizzando il DNA di Black Doom ed è il risultato finale del Project Shadow. Secondo la tradizione, il suo scopo era quello di fornire modi per sviluppare una cura per malattie mortali incurabili, più specificamente per la nipote di Gerald, Maria Robotnik. È stato anche usato come arma progettata per conquistare il mondo.

Off and RUNNING. #SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024 pic.twitter.com/BUIlurNIC0 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) November 29, 2023

Jeff Fowler tornerà alla regia per il terzo film, con Ben Schwartz ancora nei panni di Sonic, Colleen O’Shaughnessey nei panni di Miles “Tails” Prower, Idris Elba nei panni di Knuckles l’Echidna, James Marsden nei panni di Tom Wachowski e Tika Sumpter nei panni di Maddie Wachowski, tutti pronti a riprendere i rispettivi ruoli interpretati nei primi due film.

Il futuro di Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik resta incerto poiché se il sequel ha lasciato il destino del personaggio in qualche modo aperto, l’attore dal canto suo ha precedentemente parlato di un suo imminente ritiro dalle scene.

Knucles – Trama e cast della serie tv spinoff

Ambientata tra gli eventi di Sonic – Il Film 2 e l’annunciato Sonic Il Film 3 ci sarà la serie spinoff Knuckles di Paramount+. Idris Elba riprende il ruolo di Knuckles dal secondo film di Sonic e sarà affiancato da Adam Pally (Happy Endings, The Mindy Project) che tornerà nei panni di Wade Whipple, vice-sceriffo di Green Hills.

Il cast comprende anche Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don’t Look Up) ed Ellie Taylor (Ted Lasso).Le guest star includono Rory McCann (Il Trono di Spade) e Tika Sumpter, che riprenderà il ruolo di Maddie dai film.

Altri membri del cast confermati includono Cary Elwes (La storia fantastica, Saw), Stockard Channing (Grease, Practical Magic), Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), Paul Scheer (Veep, The Good Place) e Rob Huebel (La ragazza di San Diego, Bob’s Burgers – Il film). Non ci sono dettagli sui personaggi che andranno ad interpretare.

Per quanto riguarda la storia, Knuckles “accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna”. Jeff Fowler, che ha diretto entrambi i film di Sonic ha diretto l’episodio pilota e sarà il produttore esecutivo della serie. Lo scrittore di “Sonic Il Film 2”, John Whittington, ha scritto il pilot di Knuckles ed è capo sceneggiatore e produttore esecutivo della serie. Anche Brian Schacter e James Madejski sono a bodo come autori.

Parlando in precedenza della serie Knuckles, Fowler ha dichiarato: “È un personaggio così meraviglioso che ci sono così tante direzioni diverse in cui puoi andare [nella serie] che i fan potranno davvero entusiasmarsi”. La produzione della serie, in uscita in un momento non ancora precisato del 2024, si è svolta a Londra.