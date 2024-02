Sonic 3: primo teaser trailer, Jim Carrey torna e Hayden Christensen sarà l’antieroe Shadow?

Sonic 3 ha un primo teaser trailer che rivela il logo ufficiale del film che vedrà anche il ritorno di Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik.

Il secondo film si concludeva con il Dr. Robotnik apparentemente morto a seguito dello scontro finale, ma nella scena dopo i titoli di coda scopriamo che il corpo dello scienziato pazzo non è stato trovato, lasciando aperto ad un suo potenziale ritorno per un terzo film.

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a #shadow of things to come… pic.twitter.com/3W9Rh728Tt

Questo ritorno di Carrey sembra confermato anche dal teaser che si chiude con risata che in molti credono sia la voce di Carrey, ma potrebbe essere anche quella di Hayden Christensen. Infatti si vocifera che l’attore, noto per il ruolo di Anakin Skywalker nella saga di Star Wars, sarebbe stato reclutato per il ruolo di Shadow, il condizionale è d’obbligo visto che questo casting non è stato confermato.

Per il ruolo di Shadow sono stati considerati anche Keanu Reeves, Jared Leto, Jason Momoa, Robert Pattinson e Johnny Depp. Momoa era stato precedentemente considerato per la voce di Knuckles in Sonic 2 – Il film.

Parlando di Shadow in una predente intervista (via Gizmodo), Pat Casey co-sceneggiatrice del film, ha spiegato che è stato portato nel franchise principalmente per la sua popolarità, ma anche per ciò che potrebbe portare al franchise in futuro.

Casey ha descritto Shadow come “spinto dalla rabbia e dalla vendetta”, simile a Knuckles, ma con una differenza fondamentale: non viene frainteso come lo è stato Knuckles nel sequel. Shadow è stato creato con l’obiettivo principale di proteggere il mondo dal pericolo, ma è il modo in cui lo fa che lo metterà in contrasto con Sonic e i suoi amici.

Casey continua spiegando che Knuckles e Shadow appaiono simili, ma in realtà sono fondamentalmente diversi:

Sonic non ha mai avuto a che fare con qualcuno emotivamente traumatizzato come Shadow…quando vede Shadow, dice, ‘Beh, gli insegnerò semplicemente il potere dell’amicizia, come con Knuckles!’ Ma questo non funzionerà con Shadow.

La data di uscita di Sonic 3 è fissata al 20 dicembre 2024.

Shadow è stato creato da Takashi Iizuka e Shiro Maekawa ed è apparso per la prima volta nel videogioco Sonic Adventure 2 (2001). Anche se questa doveva essere la sua unica apparizione, Shadow si è rivelato così popolare tra i fan che lo sviluppatore Sonic Team ha deciso di includerlo anche in Sonic Heroes (2003). Da allora Shadow è apparso in numerosi giochi di Sonic, incluso lo spin-off Shadow the Hedgehog (2005). Appare anche negli adattamenti cinematografici e televisivi, nei fumetti e nel merchandise di Sonic.

Shadow è un riccio nero artificiale e antropomorfo creato 50 anni prima degli eventi di Sonic Adventure 2 dal Professor Gerald Robotnik, il nonno dell’antagonista della serie Dr. Ivo “Eggman” Robotnik. Dopo aver assistito alla morte della sua migliore amica Maria Robotnik, Shadow ha fatto modificare i suoi ricordi da Gerald Robotnik nel tentativo di mettere in atto il suo piano per distruggere il mondo, prima di ricordare la sua promessa finale a Maria che avrebbe protetto il mondo dal pericolo. In quanto antieroe, Shadow ha spesso buone intenzioni ma farà tutto il necessario per raggiungere i suoi obiettivi, mettendolo in contrasto con il protagonista della serie Sonic. Shadow condivide molti attributi con Sonic e si controlla in modo simile nei giochi, ma si distingue per l’uso di veicoli e armi da fuoco.

L’idea per Shadow è nata durante lo sviluppo dell’originale Sonic Adventure, con Iizuka e Maekawa che si assicuravano che sarebbe stato un personaggio sottile e “cool” a cui i giocatori avrebbero potuto interessarsi. Sebbene Shadow sia uno dei personaggi più popolari della serie e sia stato nominato uno dei più grandi personaggi dei videogiochi dal Guinness World Records nel 2011, si è rivelato controverso per la stampa specializzata. Alcuni hanno elogiato il suo ruolo in Sonic Adventure 2 e la preservazione del tema Sonic da parte dei suoi livelli, ma altri hanno criticato la sua caratterizzazione oscura e minacciosa, in particolare nei giochi successivi. Nonostante il videogioco omonimo del personaggio abbia venduto bene, ha ricevuto recensioni generalmente sfavorevoli.