Paramount Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Sonic 3 – Il film (Sonic the Hedgehog 3) che presenta Shadow, uno dei nemici più iconici di Sonic, doppiato per l’occasione da Keanu Reeves.

Sonic ritorna al cinema, con una avventura ancora più sorprendente. Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovra cercare un’alleanza inaspettata con il malvagio Dr. Robotnik di Jim Carrey per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Sonic 3 – Il primo trailer sottotitolato in italiano

Ben Schwartz è tornato a doppiare Sonic e il resto del cast include anche James Marsden come Tom Wachowski, Tika Sumpter come Maddie Wachowski, Lee Majdoub come Agente Stone, Colleen O’Shaughnessey doppia Miles “Tails” Prower e Idris Elba torna a prestare la voce a Knuckles the Echidna, l’attore ha doppiato il personaggio nel sequel Sonic 2 – Il film e nella miniserie tv Knuckles.

Jeff Fowler gia regista dei due precedenti due capitoli e del pilot della serie tv “Knuckles” dirige “Sonic 3 – Il film” da una sceneggiatura di Pat Casey (Sonic – Il film, Sonic 2 – Il film, Una notte violenta e silenziosa), Josh Miller (Sonic – Il film, Sonic 2 – Il film, Una notte violenta e silenziosa) e John Whittington (Sonic 2 – Il film, Lego Batman – Il film, DC League of Super-Pets).

“Sonic 3 – Il film” uscirà nei cinema italiani il 1° gennaio 2025.

Curiosità

I realizzatori dei film precedenti hanno menzionato i giochi “Sonic Adventure 2” e “Shadow The Hedgehog” come fonte d’ispirazione. Il film è anche ispirato agli elementi narrativi della serie televisiva animata “Sonic” (1993-1994) nota anche come “Sonic the Hedgehog SatAM”.

Dopo l’uscita del film Sonic 2 – Il film (2022), Jim Carrey ha annunciato che stava prendendo in considerazione il ritiro dalla recitazione. I produttori Neal H. Moritz e Toby Ascher hanno dichiarato che il ruolo di Carrey come Dr. Robotnik non sarebbe stato rielaborato se avesse portato a termine i suoi piani, ma hanno continuato a sperare che sarebbe stato disposto a continuare il ruolo se la sceneggiatura fosse stata soddisfacente per lui. Nel febbraio 2024, è stato confermato che Carrey avrebbe ripreso il suo ruolo per questo film, registrando la prima volta che Carrey ha recitato in più di due film con lo stesso personaggio.

In un’intervista per “Sonic 2 – Il film”, Pat Casey e Josh Miller avevano dichiarto chein Sonic 3 volevano “includere personaggi più colorati, come Amy Rose e Big The Cat”. Amy Rose è stata confermata in questo terzo film. Dato che i registi hanno affermato che Big The Cat avrebbe dovuto essere in entrambi i film precedenti, ma alla fine è stato tagliato fuori da entrambi, si dice che finalmente farà il suo debutto in questo terzo film.

Il film presenterà l’iconico tema principale di Sonic Adventure 2, “Live and Learn”.

Il primo film della serie ad essere distribuito in IMAX in tutto il mondo.

Keanu Reeves, Jared Leto, Jason Momoa, Robert Pattinson e Johnny Depp sono stati tutti presi in considerazione per la parte di Shadow andata a Reeves. Momoa era stato precedentemente preso in considerazione per la voce di Knuckles in “Sonic 2 – Il film”, ruolo poi andato a Idris Elba.

Terza volta di Keanu Reeves come doppiatore al cinema, dopo Toy Story 4 (Duke Caboom) e DC League of Super-Pets (Bruce Wayne / Batman).

Keanu Reeves e Idris Elba hanno già lavorato insieme nel videogioco Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (2023).

Alla fine del primo film, il Dr. Robotnik ha detto: “Sarò a casa per Natale”. Questo ha preannunciato la data di uscita americana del film, il 20 dicembre 2024.

Ogni film di Sonic mostra il Dr. Robotnik che diventa il Dr. Eggman. Alla fine del primo film, aveva la testa rasata, indossava degli occhiali e aveva dei grandi baffi castani. Nel secondo film, indossava un costume che aveva lo stesso design della sua controparte del videogioco. In questo film, avrà un corpo grassoccio.

Il poster ufficiale

Fonte: Paramount Pictures Italia / IMDb