Sonic 3 – Il Film: pioggia di curiosità e tutto quello che c’è da sapere sul film con Jim Carrey e Keanu Reeves

Sonic 3 – Il film ha debuttato nei cinema italiani vincendo al box-office italiano dell’Epifania, seguito da Mufasa -Il re leone, e raggiungendo al box-office globale, nel momento in cui stiliamo questo articolo, i 341 milioni di dollari permettendo al franchise cinematografico basato sull’iconica mascotte dei videogiochi SEGA di superare complessivamente con tre film il miliardo di dollari nel mondo.

Possiamo senz’altro affermare che con tre film all’attivo il franchise di Sonic è ufficialmente “immune” alla maledizione che affligge gli adattamenti live-action tratti da videogames, vedi il recente disastro Borderlands, adattamenti che non brillano al box-office anche quando sono di buona fattura vedi il recente e acclamato A cena con il lupo – Werewolves Within basato sull’omonimo videogioco di Ubisoft (86% di gradimento su Rotten Tomatoes) o il godibilissimo reboot di Tomb Raider (274 milioni) con il premio Oscar Alicia Vikander. Anche quando gli incassi sono ottimi, vedi “Sonic 3 – il film” e Pokémon: Detective Pikachu (450 milioni), ma guardando indietro anche Rampage – Furia animale con The Rock (428 milioni), Prince of Persia (336 milioni) e Warcraft – L’inizio (439 milioni) non si raggiunge mai qualcosa di paragonabile agli incassi del recente Super Mario Bros. – Il film che ha superato il miliardo di dollari.

“Sonic 3 – Il Film” ha debuttato con un weekend da record e sembra avrà una sostanziosa corsa nelle sale che il film merita poiché non solo il miglior capitolo della trilogia ma anche uno dei migliori film tratti da videogiochi su piazza che può vantare uno dei più strepitosi “cattivi” di sempre grazia ad un ritrovato e scatenato Jim Carrey che per l’occasione si sdoppia in un duplice ruolo: il Dr. Ivo “Eggman” Robotnik e suo nonno il Professor Gerald Robotnik.

Raccapezzarsi a livello di citazioni, riferimenti e omaggi in un film come “Sonic 3” è un’impresa alquanto ardua, anche per i più fini cacciatori di easter-egg, fan sfegatati dell’iconico riccio di SEGA e per chi pensa di conoscere tutto ma proprio tutto dell’universo creato da Sonic Team. A questo punto non potrà che esservi utile la guida che trovate a seguire, uan raccolta di tutto quello che è stato incluso in Sonic 3 – Il film dai riferimenti ai videogiochi originali fino ai piccoli omaggi che il regista Jeff Fowler ha voluto tributare ad una delle icone videoludiche più amate e popolari di sempre.

Sonic 3 Il Film – Cast e doppiatori

Jim Carrey: Dr. Ivo “Eggman” Robotnik; professor Gerald Robotnik

James Marsden: Tom Wachowski

Tika Sumpter: Maddie Wachowski

Lee Majdoub: agente Stone

Tom Butler: comandante Sam Walters

Alyla Browne: Maria Robotnik

Krysten Ritter: direttrice Rockwell

Adam Pally: Wade Whipple

Jorma Taccone: Kyle Lancebottom

James Wolk: comandante Sam Walters da giovane

Natasha Rothwell: Rachel

Shemar Moore: Randall Handel

Sofia Pernas: Gabriella

Cristo Fernández: Pablo; Juan

Doppiatori originali

Ben Schwartz: Sonic the Hedgehog

Keanu Reeves: Shadow the Hedgehog

Colleen O’Shaughnessey: Miles “Tails” Prower

Idris Elba: Knuckles the Echidna

Doppiatori italiani

Renato Novara: Sonic the Hedgehog

Claudio Moneta: Shadow the Hedgehog

Benedetta Ponticelli: Miles “Tails” Prower

Maurizio Merluzzo: Knuckles the Echidna

Roberto Pedicini: Dr. Ivo “Eggman” Robotnik; professor Gerald Robotnik

Massimiliano Manfredi: Tom Wachowski

Laura Facchin: Maddie Wachowski

Raffaele Carpentieri: agente Stone

Ambrogio Colombo: comandante Sam Walters

Sofia Suarez: Maria Robotnik

Antilena Nicolizas: direttrice Rockwell

Gabriele Tacchi: Wade Whipple

Gabriele Marchingiglio: comandante Sam Walters da giovane

Angela Brusa: Rachel

Andrea Lavagnino: Randall Handel

Diego Suarez: Pablo; Juan

Curiosità

Secondo il regista Jeff Fowler, Keanu Reeves ha fatto delle “ricerche” su Shadow the Hedgehog perché voleva creare una “versione fedele” del personaggio.

Dopo l’uscita del film Sonic 2 – Il Film (2022), Jim Carrey ha annunciato che stava pensando di ritirarsi e ha detto che sarebbe tornato a recitare solo se “gli angeli portassero una specie di sceneggiatura scritta con inchiostro dorato che mi dicesse che sarà davvero importante che le persone la vedano”. I produttori Neal H. Moritz e Toby Ascher hanno dichiarato che il ruolo di Carrey come Dr. Robotnik non sarebbe stato riassegnato se avesse portato a termine i suoi piani, ma hanno continuato a sperare che sarebbe stato disposto a continuare il ruolo se la sceneggiatura fosse stata soddisfacente per lui. Alla fine hanno inviato una sceneggiatura per questo film stampata con inchiostro a 24 carati. Nel febbraio 2024, è stato confermato che avrebbe ripreso il suo ruolo, segnando la prima volta che Carrey ha recitato in più di due film con lo stesso personaggio.

(2022), Jim Carrey ha annunciato che stava pensando di ritirarsi e ha detto che sarebbe tornato a recitare solo se “gli angeli portassero una specie di sceneggiatura scritta con inchiostro dorato che mi dicesse che sarà davvero importante che le persone la vedano”. I produttori Neal H. Moritz e Toby Ascher hanno dichiarato che il ruolo di Carrey come Dr. Robotnik non sarebbe stato riassegnato se avesse portato a termine i suoi piani, ma hanno continuato a sperare che sarebbe stato disposto a continuare il ruolo se la sceneggiatura fosse stata soddisfacente per lui. Alla fine hanno inviato una sceneggiatura per questo film stampata con inchiostro a 24 carati. Nel febbraio 2024, è stato confermato che avrebbe ripreso il suo ruolo, segnando la prima volta che Carrey ha recitato in più di due film con lo stesso personaggio. La sequenza in cui il Dr. Robotnik si fa rasare la testa è avvenuta sul set, poiché Jim Carrey ha dichiarato che ci ha messo un anno e mezzo per farsi crescere i capelli e ha fatto tagliare i capelli all’attore Lee Majdoub (Agente Stone).

Il regista della serie di film live action di Sonic, Jeff Fowler, aveva precedentemente lavorato come animatore di scene di intermezzo in CGI (cutscene) per il videogioco Shadow the Hedgehog (2005) come uno dei suoi primi lavori nel settore degli effetti visivi. In quanto tale, Fowler si sente particolarmente legato a Shadow come personaggio, affermando che “non potrebbe sentirsi più onorato di portare Shadow sul grande schermo in Sonic 3”.

(2005) come uno dei suoi primi lavori nel settore degli effetti visivi. In quanto tale, Fowler si sente particolarmente legato a Shadow come personaggio, affermando che “non potrebbe sentirsi più onorato di portare Shadow sul grande schermo in Sonic 3”. Per sfruttare la sua uscita americana nel periodo natalizio, sono stati creati diversi poster promozionali digitali per il film che imitavano i poster di film famosi ambientati a Natale . Tra questi, Un Natale esplosivo (1989), Love Actually – L’amore davvero (2003), Una storia di Natale (1983), Elf – Un elfo di nome Buddy (2003), Il Grinch (2000), Tutti insieme inevitabilmente (2008), Trappola di cristallo (1988), S.O.S. fantasmi (1988), Mamma, ho perso l’aereo (1990) e Nightmare Before Christmas (1993).

. Tra questi, Un Natale esplosivo (1989), Love Actually – L’amore davvero (2003), Una storia di Natale (1983), Elf – Un elfo di nome Buddy (2003), Il Grinch (2000), Tutti insieme inevitabilmente (2008), Trappola di cristallo (1988), S.O.S. fantasmi (1988), Mamma, ho perso l’aereo (1990) e Nightmare Before Christmas (1993). Primo film della serie distribuito in IMAX in tutto il mondo.

Ogni film di Sonic mostra il Dr. Robotnik che diventa il Dr. Eggman. Alla fine del primo film, aveva la testa rasata, indossava degli occhiali e aveva dei grandi baffi castani. Nel secondo film, indossava un vestito simile a quello della sua controparte del videogioco. In questo film, ha un corpo grasso e indossa un nuovo costume identico alla sua controparte nei videogiochi.

Keanu Reeves, Jared Leto, Jason Momoa, Robert Pattinson e Johnny Depp sono stati tutti presi in considerazione per la parte di Shadow, che alla fine è andata a Reeves. Momoa era stato precedentemente preso in considerazione per la voce di Knuckles in Sonic 2 – Il film (2022).

La voce originale di Shadow nei videogiochi, Jason Griffith, non ha avuto altro che cose positive da dire sul casting di Keanu Reeves per Shadow, concordando sul fatto che Keanu sia la scelta perfetta per il personaggio.

Jeff Fowler ha detto che Keanu Reeves “ci dava così tante versioni diverse di letture delle battute e voleva solo continuare” durante la registrazione vocale e ha detto che ha messo più impegno nella sua performance che “semplicemente presentarsi e leggere la sceneggiatura in un microfono”, sia comprendendo la loro visione del film sia realizzando la sua interpretazione di Shadow; Reeves era preparato con delle domande per farsi un’idea di cosa il team stesse cercando di ottenere. Il supervisore dell’animazione Clem Yip ha detto che la performance vocale sobria e seria di Reeves ha influenzato il loro lavoro visivo.

Dopo la collisione di Sonic con Shadow, Sonic si riferisce alla quantità di energia come 1,21 gigawatt. Questo è un riferimento alla quantità di energia necessaria per riportare la Delorean al 1985 in Ritorno al futuro.

Il primo flashback di Maria e Shadow la vede suonare alcuni accordi sulla sua chitarra. Vale a dire parte del brano “Live and Learn”, che prefigura la fine del film e l’uso di quella canzone al suo interno.

Gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller hanno ammesso che a un certo punto volevano uccidere Tom. Miller spiega che l’idea alla base era di mettere Sonic “in una situazione di rabbia e desiderio di vendetta simile a quella di Shadow”. Tuttavia, alla fine hanno deciso di abbandonare l’idea perché ciò avrebbe alienato il pubblico. Casey chiarisce che “nessuno vuole davvero vedere Tom morire” e farlo sarebbe stato “eccessivo”.

Robotnik che ingrassa e diventa grasso come la sua controparte del gioco era stato pianificato fin dal secondo film, con una spiegazione che era che avrebbe avuto una reazione allergica mangiando alcuni funghi sul Mushroom Planet e si sarebbe gonfiato. Invece, il primo trailer di Sonic 3 mostra che Robotnik è ingrassato perché ha mangiato troppo cibo spazzatura dopo la sconfitta contro Sonic e i suoi amici alla fine di Sonic 2.

Jeff Fowler ha detto che c’era un “ovvio corollario” tra la performance di Keanu Reeves nella serie di John Wick e “l’atmosfera che stiamo cercando di trasmettere” per Shadow, e quindi questi film sono serviti come “un’audizione’ perfetta, anche se non convenzionale” per il personaggio.

e “l’atmosfera che stiamo cercando di trasmettere” per Shadow, e quindi questi film sono serviti come “un’audizione’ perfetta, anche se non convenzionale” per il personaggio. Uno spot televisivo mostra Sonic e Shadow che saltano l’uno oltre l’altro nella stessa posa dell’introduzione del Remastered Battle del gioco. Fanno la stessa posa nelle loro forme Super e nei titoli di coda, e sono stati anche mostrati nella posa per il post dell’account Twitter ufficiale per commemorare il film come film numero 1 in America per il suo weekend di debutto.

Jeff Fowler ha ritenuto che il mondo non sia diventato “spigoloso” con il personaggio di Shadow, ma il tono che il personaggio ha portato è stato “un po’ più eccitante, un po’ più pericoloso”. Ha riconosciuto gli elementi delle armi da fuoco e della motocicletta di Shadow nel suo omonimo videogioco del 2005 e ha detto che erano “molto rispettosi di ciò che i fan si aspettano di vedere e di ciò che amano del personaggio”, e che lui e il suo team erano “molto consapevoli dei tempi e del modo giusto di gestire quel tipo di immagini in un film per famiglie”.

Il regista Jeff Fowler ha rivelato una scena in cui spiegava come Gerald fosse in grado di non invecchiare prendendo piccoli colpi da una delle spine di Shadow, con l’Energia del Caos che aveva un effetto rivitalizzante che lo manteneva in vita e riportava indietro un po’ gli effetti del tempo, ma è stata tagliata per motivi di ritmo.

Uno storyboard trapelato mostra un flashback dell’agente Stone che salva Robotnik da sotto le macerie, che non è presente nel film.

Come misura di riduzione dei costi, i produttori hanno fatto lavorare un team di animazione interno alla Paramount sia su questo film che sulla serie tv Knuckles. Clem Yip è il supervisore dell’animazione, mentre Al LeVine è il montatore. L’animazione è stata prodotta da sei studi: Rising Sun Pictures, Rodeo FX, Industrial Light & Magic , Fin, Marza Animation Planet e un team interno alla Paramount. Il team di Fowler ha adottato una strategia da “produttore di motoscafi”, dividendo il lavoro di animazione tra questi sei studi.

, Fin, Marza Animation Planet e un team interno alla Paramount. Il team di Fowler ha adottato una strategia da “produttore di motoscafi”, dividendo il lavoro di animazione tra questi sei studi. Sonic dice che Keanu è il suo attore preferito in Sonic 1 quando guardano il film “Speed”. Keanu è la voce di Shadow in Sonic 3.

Tails pensa di ritirarsi nel Chao Garden ha perfettamente senso, visto che aveva un “Chao Garden Feed” sul suo computer nel secondo film.

In origine, il primo film avrebbe dovuto prendere un pezzo importante della musica di Sonic (in questo caso, “Green Hill Zone”) e renderlo un Leitmotiv ricorrente. Questa possibilità è saltata quando i registi hanno scoperto che Sega non detiene i diritti sulla traccia. Qui, il concept è finalmente rivisitato, con “Live and Learn” (i cui pezzi strumentali sono interamente di proprietà di Sega) che soddisfa uno scopo simile.

Jeff Fowler ha spiegato l’inclusione della canzone “Live and Learn”, affermando l’importanza di includere la canzone nel film. “Sinceramente, tutto ciò che è in questo terzo film è stato messo lì apposta. Penso che “Live and Learn” e Crush 40 siano elementi inseparabili di Sonic Adventure 2 . Sapevamo che erano essenziali per questo film. Tom Holkenborg, il nostro compositore, ha individuato molto intelligentemente le opportunità in tutto il film per intrecciarle e renderle inseparabili da Shadow, inclusa la primissima scena del film in cui ne sentiamo qualche nota sulla chitarra di Maria. Quindi è come se dall’inizio alla fine del film, sapessimo che doveva esserci. Sapevamo che ai fan sarebbe piaciuto vederci appoggiarci a esso con la stessa forza con cui lo abbiamo fatto.”

. Sapevamo che erano essenziali per questo film. Tom Holkenborg, il nostro compositore, ha individuato molto intelligentemente le opportunità in tutto il film per intrecciarle e renderle inseparabili da Shadow, inclusa la primissima scena del film in cui ne sentiamo qualche nota sulla chitarra di Maria. Quindi è come se dall’inizio alla fine del film, sapessimo che doveva esserci. Sapevamo che ai fan sarebbe piaciuto vederci appoggiarci a esso con la stessa forza con cui lo abbiamo fatto.” Jim Carrey si era ritirato in parte dalla recitazione prima che Sonic 3 venisse annunciato, motivo per cui il destino di Robotnik era rimasto in sospeso alla fine di Sonic 2: era un modo per uccidere il personaggio se Carrey avesse deciso di non tornare. Ma poiché Carrey ha accettato di uscire dal ritiro e riprendere il suo ruolo di Robotnik, il personaggio è sopravvissuto. Il regista Jeff Fowler aveva precedentemente dichiarato in alcune interviste che, se Carrey non avesse accettato di tornare, il ruolo di Robotnik non sarebbe stato riassegnato e Sonic 3 sarebbe andato avanti senza Robotnik, il che avrebbe portato a un film davvero molto diverso.

Questa è la seconda volta che Keanu Reeves presta la voce a un personaggio di un franchise animato dopo Toy Story 4 (2019) in cui ha doppiato Duke Kaboom.

(2019) in cui ha doppiato Duke Kaboom. Prendendo il potere del Master Emerald per sé, Shadow diventa Super Shadow per rivaleggiare con Super Sonic. A tal fine, il riccio più scuro blocca uno dei primi colpi di Super Sonic in un modo che ricorda molto Neo di Keanu Reeves in Matrix che combatte contro l’agente Smith dopo essere diventato “Il prescelto”.

che combatte contro l’agente Smith dopo essere diventato “Il prescelto”. Durante la gara di apertura, Maddie e Tom avvertono i tre di non scatenare alcun cataclisma apocalittico con i loro poteri. Un’apocalisse è esattamente ciò che la Terra affronta grazie alle invenzioni del Professore e all’energia del caos di Shadow.

Dopo aver incontrato Gerald Robotnik per la prima volta, Eggman mette alla prova l’intelletto del suo presunto nonno con quiz ed equazioni. Una di queste equazioni consiste nel dividere la velocità della luce e del tempo per la velocità dell’autobus di Speed , il film del 1994 con Keanu Reeves che Sonic guarda in segreto con Tom e Maddie Wachowski nel primo film.

, il film del 1994 con Keanu Reeves che Sonic guarda in segreto con Tom e Maddie Wachowski nel primo film. Il teaser di presentazione del logo presenta un remix orchestrato della sigla vocale di Sony Adventure 2, “Live and Learn”. La canzone stessa dovrebbe apparire nel film secondo Johnny Gioeli, leader della band giapponese Crush 40 , la cui melodia introduttiva si presenta come un riff ricorrente, in particolare come Leitmotiv di Shadow, e un remix trionfante durante la battaglia finale.

, la cui melodia introduttiva si presenta come un riff ricorrente, in particolare come Leitmotiv di Shadow, e un remix trionfante durante la battaglia finale. McDonald’s ha rilasciato un set di giocattoli rotanti con le figure di Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Super Sonic e Super Shadow nei loro Happy Meal.

Di fronte al nipote, Gerald si arma di un pugno gigante. Tuttavia, Eggman non è impressionato, dicendo che non ne ha visto uno da quando ha “guardato con odio Lanterna Verde del 2011”, una battuta esilarante ma brutale a spese di uno dei film di supereroi DC peggio accolti di tutti i tempi.

Secondo uno storyboard trapelato all’inizio del 2024, il film avrebbe dovuto includere originariamente il viaggio nel tempo nelle prime bozze del film, che secondo un’intervista avrebbe dovuto preparare ciò che avrebbero fatto nel quarto film. Tuttavia, hanno deciso che era meglio fare un passo indietro e avere un finale più chiuso con un’impostazione più sottile.

Eggman viene mostrato mentre mangia troppo e guarda una soap opera spagnola intitolata “La Ultima Pasión” con Cristo Fernández di Ted Lasso nel doppio ruolo di fratelli gemelli rivali. Tuttavia, lo spettacolo stesso è stato menzionato per la prima volta nell’episodio 5 di Knuckles quando l’echidna guarda brevemente lo spettacolo nella sua stanza d’albergo a Reno.

nel doppio ruolo di fratelli gemelli rivali. Tuttavia, lo spettacolo stesso è stato menzionato per la prima volta nell’episodio 5 di Knuckles quando l’echidna guarda brevemente lo spettacolo nella sua stanza d’albergo a Reno. Durante la corsa di Sonic verso la fortezza prima che il campo di forza ne blocchi l’ingresso, si dedica a varie attività a tema londinese, come ricreare il famoso scatto di Abbey Road e vestirsi con un abito da re.

Mentre i Robotnik si infiltrano nel quartier generale della G.U.N., Shadow è costretto ad aspettare con Stone che gli offre del guacamole. Rispondendo che sarebbe stato “guacamole di vendetta”, questo è un riferimento al primo film di Sonic quando Sonic menziona quanto sia strana la parola “guacamole”.

La canzone “End of the Line” dei The Traveling Wilburys è stata pubblicata nel 1988, il che renderebbe impossibile per Maria averne un disco in vinile nel 1974, a meno che i Robotnik non siano viaggiatori del tempo.

è stata pubblicata nel 1988, il che renderebbe impossibile per Maria averne un disco in vinile nel 1974, a meno che i Robotnik non siano viaggiatori del tempo. Invece di recitare con una pallina da tennis come riferimento nelle scene con Shadow, Alyla Browne ha girato scene con un burattino di Shadow, con i suoi burattinai che improvvisavano alcune battute nel film.

Jim Carrey ha anche contribuito a progettare le protesi che indossava come Gerald Robotonik. Mentre Carrey interpretava ogni ruolo, l’attore Brendan Murphy faceva la controfigura dell’altro personaggio. Durante ogni esibizione, Carrey informava Murphy su come avrebbe interpretato l’altro, un sistema che il primo ha definito “molto difficile dal punto di vista tecnico”, soprattutto considerando che interagiva con una traccia vocale preregistrata del personaggio opposto durante le sue esibizioni.

Jorma Taccone interpreta l’ufficiale G.U.N. che era stato incaricato di sorvegliare la camera di stasi di Shadow. Meglio conosciuto per essere un membro del trio musicale comico The Lonely Island con Andy Samberg e Akiva Schaffer. Taccone ha anche diretto il quarto episodio della serie r Knuckles, che presentava la canzone “The Flames of Disaster” (con il cantante Michael Bolton).

con Andy Samberg e Akiva Schaffer. Taccone ha anche diretto il quarto episodio della serie r Knuckles, che presentava la canzone “The Flames of Disaster” (con il cantante Michael Bolton). Schiantandosi per salvare la situazione, Knuckles viene mostrato con i suoi pugni infuocati nota come “Fiamma del disastro”. Questo è il potere mistico di un guerriero che è stato trattato nella serie spin-off di Knuckles.

Questa incarnazione di Shadow ha uno strato di tristezza non presente nel suo debutto nei videogiochi. In Sonic Adventure 2, Shadow conosceva la sua identità come creazione di Gerald Robotnik e aveva la maturità per comprendere la malvagità del raid che ha ucciso Maria, il che gli ha dato ragioni personalmente giustificate per perseguire l’obiettivo di annientamento globale di Gerald. In Sonic 3, le origini di Shadow sono un mistero e ha una comprensione più ingenua e impressionabile del mondo (rafforzata dal grido straziante del comandante Walters “quelli sono bambini!” nel flashback). Tutto ciò che sa è che un giorno il suo migliore amico è stato ucciso e lui è stato imprigionato. Quindi è solo un animale smarrito e ferito che si scaglia contro il mondo e si aggrappa a qualsiasi cosa possa dargli uno scopo, in questo caso Gerald, che indirizza il suo dolore verso distruzione e vendetta. Questo Shadow non ha mai sentito il desiderio di Maria di proteggere la Terra, quindi il suo passaggio alla luce è probabilmente una testimonianza più forte del suo carattere. Non sta cercando di esaudire il desiderio di Maria come in Sonic Adventure 2, ma piuttosto il suo desiderio di onorare l’amore che provava per Maria e di scegliere di credere che nel mondo ci sia del buono per cui vale la pena lottare.

Shadow dice che Gabrielle (nella telenovela) dovrebbe uccidere entrambi gli uomini è divertente, ma ha senso che probabilmente si identifichi con Gabrielle poiché anche lui è stato oggettivato e usato come uno strumento da G.U.N. Quando Shadow guarda la telenovela, si immedesima nella donna della telenovela e dice che gli uomini dovrebbero rispettare la sua agenzia, perché non è un “premio da vincere”. Questo è vero per metà, ma si dimentica che è stata lei a causare i problemi tradendo il suo fidanzato, e che anche il suo compagno è stato d’accordo. Ha usato la sua agenzia per peggiorare la situazione. Come ha fatto Shadow. Inoltre, vuole risolvere la situazione con un duello con la balestra. Ciò potrebbe uccidere entrambi gli uomini e lasciarla senza niente. È lei la vera influenza tossica e autodistruttiva qui. In realtà, entrambi gli uomini farebbero meglio a lasciarla del tutto e forse a provare a ricucire la loro relazione. Proprio come Shadow farebbe meglio a lasciar perdere la sua vendetta e abbandonare Gerald. È anche possibile che stia pensando inconsciamente a come l’associazione di Maria con un uomo in bianco e un riccio in nero l’abbia fatta uccidere. I gemelli buoni e cattivi sono una metafora ovvia per Sonic e Shadow. Ma sono anche una metafora per i due Robotnik (parenti dall’aspetto simile interpretati dallo stesso attore). Ironicamente, Gerald è quello che indossa camici bianchi e ha i capelli bianchi, ma in realtà è il più malvagio. E nel finale, Robotnik si rivolta contro il nonno e cerca di ricucire il suo rapporto con Stone. Aggiungendo al parallelo con Robotnik, il suggerimento di Shadow di ucciderli entrambi alla fine si concretizza nel climax quando sia Ivo che Gerald apparentemente muoiono.

La bomba “Black Hole” che Shadow usa per distruggere la base militare abbandonata potrebbe sembrare inizialmente un buco nella trama, poiché solleva l’ovvia domanda sul perché Gerald vorrebbe prendersi la briga di dirottare Il Cannone Eclissi per distruggere il quartier generale della G.U.N. quando potrebbe usare una di quelle bombe per raggiungere lo stesso obiettivo molto più facilmente. Tuttavia, finisce per essere in realtà un killer di prefigurazione del fatto che gli obiettivi di Gerald e Shadow sono nel complesso più genocidi di quanto lascino intendere. La base era un luogo in cui Maria aveva vissuto ed era il luogo di molti ricordi per Shadow e probabilmente anche per Gerald, poiché includeva molti dei suoi vecchi averi e persino una foto. Distruggere la base assicurandosi che non rimanga nulla serve anche come rappresentazione metaforica di come sia Gerald che Shadow, aggrappandosi solo al loro odio e alla loro vendetta per la sua morte, li abbia anche fatti perdere di vista e dimenticare Maria nella vita.

Secondo Jeff Fowler, una prima bozza della storia vedeva Robotnik e Stone nascosti in Messico. Questa parte è stata rimossa per rendere più serrato il ritmo della storia, sebbene l’amore di Robotnik (e in seguito di Shadow) per le telenovela sia rimasto come artefatto.

I montaggi Good Times per Shadow/Maria e i Robotniks giustappongono la genuinità di una relazione e la superficialità dell’altra. Gerald dice che “recupereranno il tempo perso” con i visori VR. Ogni scenario è opulento ed esagerato e il Dr. Robotnik si comporta come un bambino di tre anni intrappolato nel corpo di un uomo. Si affidano a traguardi stereotipati (imparare ad andare in bicicletta, visitare parchi di divertimento, ecc.), come se avessero un’idea di come ci si aspetta che un nonno e un nipote trascorrano il tempo, ma è tutto privo di sostanza come lo zucchero filato che fingono di mangiare al parco. Robotnik è così affamato di attenzioni che cade nelle trappole di una relazione e non si rende conto che suo nonno lo sta suonando come un violino. Al contrario, i giochi di Maria e Shadow sono fantasiosi, low-tech e adatti all’età. Diventano creativi con le scarse opzioni di intrattenimento del laboratorio. Le cose che fanno, come ballare, pattinare e costruire fortini di cuscini, enfatizzano la vicinanza fisica e la conversazione. Quando il montaggio dei Robotniks torna al mondo reale, fissano il vuoto in avanti in un mech angusto e sterile, non veramente impegnati l’uno con l’altro. Il montaggio di Shadow e Maria termina con loro che si tengono per mano e si guardano calorosamente, tra fiori veri e sotto stelle vere.

Shadow viene circondato dai soldati G.U.N. nello Shibuya Scramble Crossing, proprio come Sonic a Central City.

Eggman è stato originariamente creato come parte di un concorso per progettare un eroe che sarebbe diventato la mascotte di Sega. Dopo che Sonic ha vinto, il personaggio di Eggman è stato riprogettato per essere il cattivo del loro nuovo gioco. Un eroe che salva il mondo è ciò che l’uomo che è diventato Ivo Robotnik avrebbe dovuto essere fin dall’inizio.

Durante il primo incontro con Shadow a Shibuya, c’è una pubblicità con una donna dai capelli viola e una data indicata come 12.30.24. Questo segue il formato di data americano (mese/giorno/anno); in Giappone il formato corretto è anno/mese/giorno.

All’inizio, Shadow ha solo un rancore nei confronti della G.U.N.. Non provoca danni a Shibuya finché G.U.N. non attacca per prima (in effetti, dopo aver vagato per le strade di Shibuya in uno stato confusionale finché non è stato messo all’angolo), e afferma chiaramente di aver minacciato il Team Sonic solo perché provenivano da un elicottero G.U.N.. Inizia anche ad andarsene dopo, dimostrando che li avrebbe risparmiati se si fossero fermati, finché Knuckles non ha attaccato. È possibile che si sentisse affine a loro in quanto animali alieni. Ma quando si unisce a Gerald, combatte rapidamente chiunque gli si metta sulla strada.

L’associazione di Maria con i pattini a rotelle (con un ricordo di pattinaggio a rotelle con Shadow) funge da gag mitologico per la tradizione del gioco, dove il diario di Gerald rivela che Maria è stata quella che ha progettato le Air Shoes di Shadow. Qui, mentre Shadow aveva le scarpe dall’inizio, è implicito che il modo in cui Maria usava i pattini a rotelle potrebbe averlo influenzato a usarli in un modo che assomiglia al pattinaggio.

Il Biolizard è stato declassato a comparsa e compare solo come piccolo cameo, ma svolge comunque lo stesso ruolo narrativamente. Shadow è visibilmente turbato dal fatto che il Biolizard del film venga definito un mostro alieno o che sia un mostro furioso di cui tutti gli altri hanno paura. Una conversazione con Maria gli assicura di non soffermarsi a lungo su questo, ma il Biolizard è ancora uno dei suoi Archetipi Ombra anche adesso.

è stato declassato a comparsa e compare solo come piccolo cameo, ma svolge comunque lo stesso ruolo narrativamente. Shadow è visibilmente turbato dal fatto che il Biolizard del film venga definito un mostro alieno o che sia un mostro furioso di cui tutti gli altri hanno paura. Una conversazione con Maria gli assicura di non soffermarsi a lungo su questo, ma il Biolizard è ancora uno dei suoi Archetipi Ombra anche adesso. Il piano di Gerald di non solo spazzare via la Terra con l’Eclipse Cannon, ma anche se stesso e suo nipote è sorprendentemente simile al piano di Robotnik nell’adattamento a fumetti ( Sonic the Comic ) di Sonic Adventure. Nella narrazione della storia nel fumetto, Robotnik diventa suicida e folle e raduna i Chaos Emerald non per controllare il Chaos, ma per scatenare il Chaos (che sa che non può essere controllato) per porre fine a tutto, comprese le vite di se stesso e del suo assistente, Grimer. Inizialmente Grimer pensa che ci debba essere un piano più profondo, ma una volta che si rende conto che Robotnik è davvero così pazzo, aiuta a fermare il piano, proprio come fa Robotnik in questo film quando si rende conto di quanto Gerald sia fuori di testa.

) di Sonic Adventure. Nella narrazione della storia nel fumetto, Robotnik diventa suicida e folle e raduna i Chaos Emerald non per controllare il Chaos, ma per scatenare il Chaos (che sa che non può essere controllato) per porre fine a tutto, comprese le vite di se stesso e del suo assistente, Grimer. Inizialmente pensa che ci debba essere un piano più profondo, ma una volta che si rende conto che Robotnik è davvero così pazzo, aiuta a fermare il piano, proprio come fa Robotnik in questo film quando si rende conto di quanto Gerald sia fuori di testa. Mentre Eggman esce dal suo torpore con un nuovo taglio di capelli e alcuni nuovi fili, chiama il suo amico sico Agent Stone “Tinker Tailor”. È un riferimento al romanzo di John le Carré Tinker Tailor Soldier Spy aka La talpa , che è stato adattato in un film con Gary Oldman nel 2011.

aka , che è stato adattato in un film con Gary Oldman nel 2011. Mentre corre per superare gli scudi temporaneamente abbassati della G.U.N., Sonic si prende un momento per ricreare la copertina del classico album Abbey Road dei Beatles, questo mentre lancia una sottile frecciatina al spesso dimenticato Ringo.

Il personaggio, apparso per la prima volta in un episodio del 2022 della serie video TailsTube , è stato ufficialmente chiamato Professoressa Victoria. La sua identità è stata rivelata in un momento di silenzio durante un episodio di Capodanno di TailsTube. Nell’episodio, Tails è visto con un libro intitolato The Mystery of History, che presenta la professoressa Victoria in copertina. Il regista Jeff Fowler ha menzionato in un’intervista che Sega probabilmente ha richiesto l’inclusione del personaggio nel film, sebbene non avesse molti dettagli su di lei.

, è stato ufficialmente chiamato Professoressa Victoria. La sua identità è stata rivelata in un momento di silenzio durante un episodio di Capodanno di TailsTube. Nell’episodio, Tails è visto con un libro intitolato The Mystery of History, che presenta la professoressa Victoria in copertina. Il regista Jeff Fowler ha menzionato in un’intervista che Sega probabilmente ha richiesto l’inclusione del personaggio nel film, sebbene non avesse molti dettagli su di lei. L’attacco al Chao Garden mentre il comandante Walters si incontra con il Team Sonic non è una coincidenza, considerando come è morta Maria. Gerald lo ha incolpato della sua morte, dato che la sua interferenza si è ritorta contro di lui, il che ha comunque portato Maria a morire. Stava aspettando che si facesse vivo dopo aver fatto uscire Shadow. In base al secondo incontro di Shadow con il Team Sonic, sapeva anche che la seconda chiave era con lui. Non aveva fatto i conti con Walters che gliela avrebbe data, il che lo ha portato a improvvisare con Ivo.

mentre il comandante Walters si incontra con il Team Sonic non è una coincidenza, considerando come è morta Maria. Gerald lo ha incolpato della sua morte, dato che la sua interferenza si è ritorta contro di lui, il che ha comunque portato Maria a morire. Stava aspettando che si facesse vivo dopo aver fatto uscire Shadow. In base al secondo incontro di Shadow con il Team Sonic, sapeva anche che la seconda chiave era con lui. Non aveva fatto i conti con Walters che gliela avrebbe data, il che lo ha portato a improvvisare con Ivo. Knuckles è seduto sul divano con un berretto lavorato a maglia e mangia una pagnotta di pane a lievitazione naturale che Maddie ha preparato in sua assenza, mentre la famiglia pianifica il tentativo di rapina al quartier generale della G.U.N.

Mentre Robotnik cerca la posizione dell'”impostore” che sta dirottando i suoi droni uovo, si vede brevemente Knuckles che cerca di evitare di calpestare i disgustosi contenitori di cibo che Robotnik ha lasciato sul pavimento del mech.

Un tema importante del film è riconoscere e correggere gli errori. Sonic e Shadow (e in una certa misura Eggman) prendono decisioni avventate che finiscono per mettere in pericolo il mondo, oltre ad alienare le persone a loro vicine; tuttavia, è la scelta di mettere da parte i loro obiettivi egoistici, ammettere i loro errori precedenti e fare ammenda che dà loro la spinta per salvare la situazione e sistemare le cose con coloro che hanno ferito. Si potrebbe dire che per salvare il mondo, avevano bisogno di vivere e imparare.

Con questo film, la serie cinematografica di Sonic ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale.

Sonic 3 – Riferimenti ai videogiochi

Il logo del film è basato sul logo di Sonic Adventure 2, il che ha senso dato che il film è ispirato proprio a quel gioco.

Quando Sonic, Knuckles e Tails si lanciano con il paracadute a Tokyo per combattere Shadow per la prima volta, Tails cattura Knuckles e Sonic in una catena prima che atterrino per attutire la caduta. Questo è un riferimento al videogioco “ Sonic Heroes ” in cui puoi incatenare Sonic, Knuckles e Tails insieme e volare in giro con tutti e tre.

” in cui puoi incatenare Sonic, Knuckles e Tails insieme e volare in giro con tutti e tre. Dopo la loro gara iniziale, Knuckles e Tails sono lì ad aspettare Sonic che batte i piedi con le mani sui fianchi. Questa è la stessa animazione nei giochi se lasci il tuo personaggio fermo per troppo tempo.

Tom soffia in una chiavetta USB proprio come i bambini soffiavano nelle cartucce Nintendo per togliere la polvere, dice persino “un vecchio trucco degli anni ’90”.

per togliere la polvere, dice persino “un vecchio trucco degli anni ’90”. Per diversi anni, Keanu Reeves è stato proposto molto spesso quando si suggeriva un doppiatore per il grande schermo per Shadow, anche prima dello sviluppo e dell’uscita del primo film di Sonic. Questo casting diventa finalmente realtà con l’introduzione del personaggio in questo film. Ancora meglio, per Sonic X Shadow Generations , la versione cinematografica di Shadow appare come Contenuto scaricabile, completa della voce di Keanu, il che significa che ha potuto fare il suo debutto nel film e nel gioco come Shadow praticamente nello stesso momento.

, la versione cinematografica di Shadow appare come Contenuto scaricabile, completa della voce di Keanu, il che significa che ha potuto fare il suo debutto nel film e nel gioco come Shadow praticamente nello stesso momento. In Sonic 3, Gerald Robotnik è vivo nel presente e assume direttamente la sua vendetta personalmente, a differenza della sua controparte originale nei videogiochi che è stata giustiziata da G.U.N cinquant’anni prima, con i suoi piani di vendetta attuati postumi da Shadow.

Durante la scena in cui Shadow e Maria guardano un film sui mostri degli anni ’70, il mostro nel film assomiglia a The Biolizard, il boss finale del gioco di debutto di Shadow, Sonic Adventure 2 (2001).

I realizzatori dei film precedenti hanno menzionato di aver giocato sia a Sonic Adventure 2 (2001) che al gioco in solitaria Shadow the Hedgehog (2005) per trarne ispirazione. Il film trae ispirazione anche da elementi narrativi della serie televisiva animata del sabato mattina Sonic (1993).

Si scopre che Knuckles ha paura dei fantasmi, qualcosa che è stato mostrato in Sonic Adventure 2 e ripreso nell’episodio di Halloween di TailsTube.

Le maracas usate da uno degli artisti musicali Chao sono le stesse dei controller che erano in bundle con il gioco Sega Samba De Amigo .

. In origine, Gerald Robotnik avrebbe dovuto essere un antagonista postumo come in Sonic Adventure 2, come mostra il suo scheletro nella concept art. Tuttavia, il team ha deciso di tenerlo in vita.

Quando l’agente Stone chiama Robotnik, la sua suoneria sono le prime note del tema di Eggman dal gioco, E.G.G.M.A.N..

Per celebrare il film che è diventato il film numero 1 in America per il suo weekend di debutto, l’account Instagram ufficiale dei film ha pubblicato una riproduzione della copertina della versione Dreamcast , che funge da immagine della pagina.

, che funge da immagine della pagina. La scena iniziale del film mostra Prison Island e il testo sullo schermo che nomina la posizione appare lettera per lettera, simile ai titoli di coda in Sonic Adventure 2

Sonic salta fuori da un elicottero e si tuffa verso la città sottostante, proprio come fa nella sua prima scena di Sonic Adventure 2. La sua sarcastica battuta al Direttrice Rockwell (Krysten Ritter) appena prima della squadra è letterale a ciò che dice nel gioco.

Shadow si preoccupa che le altre persone lo trattino come “il mostro del film”. Questo è un sottile cenno al suo legame con il Biolizard nei giochi: il Biolizard era il “prototipo” originale dell’Ultimate Lifeform e il predecessore fallito di Shadow.

I titoli di coda creativi presentano modelli poligonali in stile Sega Saturn per i personaggi. In particolare, i modelli di Sonic, Tails e Knuckles vengono introdotti mentre eseguono le loro animazioni dalla schermata di selezione del personaggio di Sonic Adventure. I loro modelli, così come quelli di Shadow, sono resi in modo molto simile a Sonic the Fighters .

per i personaggi. In particolare, i modelli di Sonic, Tails e Knuckles vengono introdotti mentre eseguono le loro animazioni dalla schermata di selezione del personaggio di Sonic Adventure. I loro modelli, così come quelli di Shadow, sono resi in modo molto simile a . Uno spot televisivo mostra Sonic e Shadow che saltano l’uno oltre l’altro nella stessa posa dell’introduzione del Remastered Battle del gioco. Fanno la stessa posa nelle loro forme Super e nei titoli di coda, e sono stati anche mostrati nella posa per il post dell’account Twitter ufficiale per commemorare il film come film numero 1 in America per il suo weekend di debutto.

Quando Shadow ha finito di decimare il Team Sonic, il modo in cui Sonic cerca di barcollare in piedi prima di crollare di fronte a Shadow è quasi un’inquadratura per inquadratura come fa lo stesso durante il filmato di apertura di Shadow the Hedgehog.

Il consiglio di Maria a Shadow di scegliere il proprio destino segue la trama principale del gioco in cui Shadow deve prendere diverse decisioni che determinano la persona che deciderà di diventare.

Nella prima scena in cui il Team Sonic incontra Shadow, la macchina da presa inizia mostrandolo costantemente con un’angolazione verso l’alto (come per mostrare che non è solo fisicamente, ma anche metaforicamente superiore a Sonic), proprio come il lavoro di ripresa della sua prima apparizione a Sonic nei giochi.

Nel film si può vedere una pubblicità per Chaos Soda e Sub Burger da Central City.

e da Central City. All’inizio del loro primo incontro, Sonic e Shadow si confrontano sul perché si assomigliano. Questo potrebbe essere un riferimento al loro primo combattimento con un boss su Prison Island, dove entrambi si chiamano “fake”.

Nell’ultima storia del gioco, Eggman apprende da un messaggio preregistrato che suo nonno aveva programmato l’ARK per cadere sulla Terra e distruggerla in caso di collisione se fosse stata attivata, costringendolo a schierarsi con Sonic e altri per fermarlo. Come previsto, la sua controparte nel film si rivolta contro suo nonno dopo aver sentito il suo piano di annientare la Terra con l’Eclipse Cannon e si schiera con il Team Sonic e Shadow per impedirlo.

La gara tra Sonic, Tails e Knuckles all’inizio del film si conclude con una vittoria per Sonic, accompagnata dal classico jingle di livello terminato che ha debuttato in Sonic 3 & Knuckles , in cima alla sua corsa oltre un cartello rotante per il solito palo della porta. Inoltre, Sonic balla vicino alla macchina da presa in modo simile alle sue danze della vittoria dei giochi più recenti.

, in cima alla sua corsa oltre un cartello rotante per il solito palo della porta. Inoltre, Sonic balla vicino alla macchina da presa in modo simile alle sue danze della vittoria dei giochi più recenti. Quando Shadow si sveglia per la prima volta ed elimina i soldati G.U.N., ricrea alcune inquadrature identiche dall’apertura in CG del gioco di Shadow the Hedgehog, dove fa lo stesso.

Quasi tutti i titoli delle tracce nelle colonne sonore del film prendono il nome da frammenti di dialogo di (o sono altrimenti correlati a) Sonic Adventure 2 e, in due casi, Sonic CD (Green Hills, Present e Green Hills, Good Future).

(Green Hills, Present e Green Hills, Good Future). Shadow fa uscire Sonic dalla sua forma Super con un pugno, proprio come fa Knuckles in Sonic 3 & Knuckles. Shadow è stato anche mostrato nei fumetti di Archie e IDW usare la sua competenza nel Controllo del Caos per interrompere le forme Super.

Nella battaglia culminante, Gerald usa le sue macchine per procurarsi artigli di scorpione e una coda per combattere contro suo nipote. Uno scorpione con una faccia da Eggman, è un omaggio al primo boss di Sonic Spinball, Scorpius. E la scelta di Eggman di usare armi a tema insetto è un paio di artigli di mantide religiosa, molto simili a quelli dello Slicer, un nemico robotico (Badnik) creato dal Dr. Eggman che può lanciare i suoi artigli affilati contro i nemici.

Shadow è visto guidare una motocicletta esattamente come nel gioco che dà il titolo al film. Ha persino un design simile. Viene anche visto afferrare una pistola con cui spara a Sonic.

Jeff Fowler ha confermato su Twitter che uno dei suoi primi lavori nel settore degli effetti visivi è stato animare Shadow nell’introduzione CGI pre-renderizzata per Shadow the Hedgehog, ed è stato profondamente onorato di portare il riccio sul grande schermo.

Shadow rimuove i suoi anelli inibitori per ottenere abbastanza potere da impedire al Cannone Eclissi di distruggere la Terra, proprio come in Sonic X , che per primo ha inventato gli anelli inibitori.

, che per primo ha inventato gli anelli inibitori. Shadow colpisce Tails con un calcio durante il suo primo scontro con il Team Sonic, alludendo al suo famigerato trattamento violento della volpe in Sonic X e poi in Sonic Boom .

. Il Team Sonic viene bombardato con missili dagli Egg Badniks durante uno spettacolo teatrale a Tokyo pieno di mascotte Chao, opportunamente chiamato “Chao Garden”, con uno di loro persino vestito come l’animale domestico di Cheese, Cream the Rabbit, Chao. C’è anche una decorazione ara scarlatta Super-Deformed disegnata sul pappagallo che era tra i piccoli animali da collezione per i Gardenb Chao nei giochi Adventure.

Shadow viene mostrato mentre si teletrasporta tra gli attacchi, una mossa che può fare in diversi giochi in cui è giocabile, come Sonic the Hedgehog (2006) o Shadow Generations .

. Quando Maddie suggerisce semplicemente di far trasformare Sonic in Super Sonic per salvare la situazione, fa apparire un ologramma della schermata di selezione del personaggio della modalità Competizione di Sonic Mania.

Quando il Team Sonic atterra a Shibuya, entra brevemente nella “formazione di volo” di Sonic Heroes.

Inizialmente, Robotnik avrebbe dovuto indossare il suo completo moderno nel secondo film, in base alla sua concept art, prima di essere implementato nel terzo film, anche se con una leggera riprogettazione.

A un certo punto viene mostrato che la suoneria di Robotnik è “E.G.G.M.A.N.” da Sonic Adventure 2. Questa citazione è giustificata, dato che altre musiche di gioco come Crush 40 sono visibili nella playlist di Robotnik nel primo film.

Un poster di Chao in Space (una serie di film di fantasia pubblicizzata sullo sfondo di vari giochi di Sonic) fa una comparsa per una frazione di secondo.

Nebulose della Sky Chase Zone di Sonic the Hedgehog 2 possono essere viste nella concept art del Chao Garden.

di Sonic the Hedgehog 2 possono essere viste nella concept art del Chao Garden. Ryan Drummond, doppiatore di Sonic nell’era Dreamcast, ha rivelato che lui e i suoi successori Jason Griffith e Roger Craig Smith hanno cercato di far contattare i registi dai loro agenti nella speranza che tutti e tre facessero un cameo nel remake (simile a Charles Martinet in Super Mario Bros. – Il film), ma nessuno di loro ha avuto un cameo nel film.

Colpendo il nonno alla gola una volta capito che Gerald intende distruggere il mondo, Eggman dice “ti sei lasciato scoperto”. Questo è un riferimento al primo Sonic quando Robotnik fece e disse la stessa cosa all’agente Stone.

Robotnik si è nascosto in un mecha a forma di granchio, un riferimento ai ricorrenti Crabmeat Badniks nella serie.

nella serie. A Londra, Sonic corre in giro indossando corona, mantello e scettro reale. Questo è un simpatico riferimento a un costume specifico per un compleanno in cui indossa un vestito da re con un mantello rosso e una corona ( Sonic Speed ​​Simulator chiama specificamente questo vestito Birthday King Sonic), che è visivamente simile a quello che indossa mentre corre per Londra.

chiama specificamente questo vestito Birthday King Sonic), che è visivamente simile a quello che indossa mentre corre per Londra. Per promuovere il film, la Paramount ha inviato una scatola di merchandising ai creatori di contenuti idonei con l’immagine di un monitor di oggetti. Nella scatola è inclusa una scatola Sega Genesis personalizzata con un mockup della copertina originale di Sonic the Hedgehog 3 realizzata con i personaggi del film e un’autentica cartuccia Sega Genesis funzionante. La cartuccia contiene nuovi contenuti promozionali per il film, tra cui una formazione del cast con nuove battute vocali (complete di compressione estremamente pesante), una raccolta di poster del film e un “minigioco” in cui giochi come Sonic che cerca di scappare da Shadow. Giocare al minigioco abbastanza a lungo (o usare il codice Sonic 3 Level Select) spingerebbe Sonic a rivelare la data di uscita del secondo trailer del film, il 25 novembre 2024.

personalizzata con un mockup della copertina originale di Sonic the Hedgehog 3 realizzata con i personaggi del film e un’autentica cartuccia Sega Genesis funzionante. La cartuccia contiene nuovi contenuti promozionali per il film, tra cui una formazione del cast con nuove battute vocali (complete di compressione estremamente pesante), una raccolta di poster del film e un “minigioco” in cui giochi come Sonic che cerca di scappare da Shadow. Giocare al minigioco abbastanza a lungo (o usare il codice Sonic 3 Level Select) spingerebbe Sonic a rivelare la data di uscita del secondo trailer del film, il 25 novembre 2024. Il film è uscito in Giappone nel 23° anniversario di Sonic Adventure 2 Battle .

. Il fatto che Shadow riesca a battere rapidamente Knuckles potrebbe far pensare al famigerato “Worf Effect” (quando un personaggio amato dai fan che sembra al top della forma viene improvvisamente ridicolizzato in battaglia da un nuovo arrrivato, in particolar modo un villain o un antagonista), ma in realtà la cosa ha senso. Nel secondo film, Sonic aveva poca esperienza di combattimento e si è comunque scontrato con Knuckles. Inoltre, Shadow è veloce quanto Sonic e non scherza. Shadow che combatte sporco e torce il polso di Knuckles è il suo modo di dimostrare quanto sia determinato. Inoltre, se si presume che Shadow abbia le sue abilità di Time Master, allora è possibile che questo dia al riccio una migliore possibilità di analizzare i suoi avversari prima che possano reagire.

I robot evocati da Gerald per combattere Super Sonic e Shadow nel finale sono G.U.N. Hunters, i Mecha-Mooks militari che apparivano come nemici nella maggior parte dei livelli di Adventure 2.

Dopo essersi riunito al nonno, Eggman recupera il tempo perso realizzando a mano la giornata dei suoi sogni con il nonno Gerald usando la realtà virtuale. Ciò include un giro sulle montagne russe a Eggman Land, un cenno ai piani in continua evoluzione di Eggman per il suo parco a tema, qualcosa che ha preso corpo in Sonic Unleashed .

. Verso la fine del film, Sonic e Knuckles hanno questa conversazione sul loro stato di squadra, con Sonic che lascia cadere la stessa risposta esatta che aveva per una conversazione di squadra da Sonic Boom: Rise of Lyric.

Il danneggiamento accidentale della luna da parte di Eggman è quasi certamente un riferimento a quando voleva distruggere la luna in Sonic Adventure 2. Fortunatamente, non ha avuto successo in entrambe le occasioni.

La colonna sonora per la scena in cui il Cannone Eclissi si solleva dal Tamigi utilizza il tema di Eggman da Sonic 06 .

. Ogni canzone della OST prende il nome da una battuta di dialogo di Sonic Adventure 2 o da un testo di una delle sue canzoni. Tranne le tracce per la prima e l’ultima scena con Sonic e la sua famiglia, che si chiamano “Green Hills: Present” e “Green Hills: Good Future”, riferendosi invece a Sonic CD.

“Prison Island” a Tokyo è in realtà il luogo in cui Shadow è stato tenuto prigioniero anche in Sonic Adventure 2 del 2001 e costituisce la base di diversi livelli che torneranno in Shadow the Hedgehog del 2005.

Sonic, Tails e Knuckles si sfidano durante la gita in campeggio di Tom e Maddie. Sonic, inevitabilmente, ha la meglio (o almeno così pensa). Mentre sfreccia attraverso un indicatore “Goal”, fa persino la rotazione tipica che si verifica quando Sonic attraversa la fine del livello nei titoli 2D di Sonic. Il piccolo motivetto e la fanfara che suonano quando Sonic festeggia la vittoria della prima gara sono la musica di fine livello di Sonic che è stata un pilastro della serie sin da quando Sonic ha indossato per la prima volta un paio di scarpe da ginnastica.

Le tende bianche, gialle, blu e rosse viste durante il campeggio di Tom e Maddie sono un riferimento allo schema di colori tipico di Sonic, apparso per la prima volta nella schermata del titolo del primo gioco di Sonic.

Nel film viene riproposta l’iconica posa di Sonic e Shadow in Sonic Adventure 2 che li vede entrambi attraversare nel cielo con la luna dietro di loro.

Mentre Sonic e Shadow si combattono per il Master Emerald, l’Ultimate Life Form si trasforma in Super Shadow. Quella forma è stata vista per la prima volta durante la fase finale di Sonic Adventure 2 e, come Super Sonic, l’abilità è solo limitata e richiede ai giocatori di raccogliere anelli per restare in vita.

Mentre Tails passa in rassegna i ruoli di ogni persona nella rapina, viene brevemente mostrata una schermata di selezione del personaggio. Assomiglia molto a quelle viste nei classici giochi di Sonic come Sonic Adventure 2.

L’ultima difesa di sicurezza che protegge la seconda chiave del Cannone Eclissi è una stanza con gravità variabile, pannelli verdi per meno e pannelli rossi per di più. Questo è probabilmente un parallelo al penultimo livello di Sonic Adventure 2, che presentava anche diversi cambiamenti di gravità.

Scatenando una legione di robot per affrontare Shadow e Sonic, questi sembrano far parte della serie E-100 di Robotnik. Nei giochi, E123/Omega è uno di questi robot che ha finito per cercare uno scopo più grande e si unisce al Team Dark in Sonic Heroes con Shadow e Rogue the Bat.

Proprio prima che Sonic e Shadow affrontino le difese di Gerald Robotnik, Sonic usa la sua classica frase ad effetto “Gotta Go Fast”. La frase ad effetto ha origine dalla sigla della serie animata Sonic X.

Anche un Continuity Nod; nei giochi, Shadow è creato per aiutare a curare una malattia. Qui, Gerald è in grado di sopravvivere finché riesce a farlo usando l’energia di uno degli aculei di Shadow, il che significa che anche se questo Shadow non è stato creato per curare gli umani, ha comunque quella capacità. Potrebbe anche spiegare retroattivamente come Ivo sia sopravvissuto agli eventi dei primi due film: masticare gli aculei di Sonic avrebbe potuto dargli una guarigione/durata migliorata rispetto a un normale umano.

Durante la scena del quartier generale della G.U.N., si può sentire un particolare effetto sonoro del videogioco “Shadow The Hedgehog” un paio di volte. Dopo aver raccolto una chiave segreta in ognuno dei 22 livelli, si sente lo stesso effetto sonoro. Solo una manciata di fan di Sonic coglierà questo easter egg.

La posa di Shadow appena prima di afferrare la mano di Knuckles è simile a uno dei suoi rendering di Sonic the Hedgehog (2006).

La canzone realizzata per questo film “Run It” ha un’energia country rock che si adatta alla città di Green Hills. Ma ha anche una melodia che è molto simile a una canzone che verrebbe da Sonic R .

. All’inizio, Knuckles è terrorizzato dai fantasmi, con Casper come primo esempio, e serve solo come un po’ di sollievo comico. Ma diventa ancora meglio se si ricorda che nel gioco su cui si basa questo film, Knuckles ha incontrato dei veri e propri fantasmi, che fungevano da nemici nel suo livello. Sembra che avesse colto nel segno quando ha detto che “non esiste un fantasma amichevole”.

Curiosità con “SPOILER” sul finale del film

Questo film presenta l’iconico tema principale di Sonic Adventure 2 (2001), “Live and Learn”.

Alla fine della gara con Tails e Knuckles, Sonic fa girare un cartello mentre passa di corsa. Questo è simile ai cartelli rotanti nei giochi alla fine di ogni livello

I robot che attaccano Super Sonic e Super Shadow durante la battaglia finale assomigliano ai nemici G.U.N Hunter che appaiono in tutto Sonic adventure 2 (2001).

Dopo aver fermato il laser del Cannone Eclissi, Sonic perde la sua super forma e cade sulla Terra. Questa sequenza assomiglia molto alla scena della morte originale di Shadow in Sonic adventure 2 (2001).

Prima che Shadow si prepari a uccidere il Team Sonic con un mini buco nero, Sonic cerca di dissuaderlo dicendo che non deve essere così. Shadow risponde: “Questo è ciò che sono”, cosa che dice alla fine di ogni percorso del gioco.

Amy Rose era originariamente prevista nel film stesso, invece di essere solo un’anticipazione nella scena dei titoli di coda. È stata tagliata perché non avevano il tempo di esecuzione per introdurla nello stesso film di Shadow e tutto ciò che la sua storia comporta senza metterla da parte.

Quando Sonic viene sconfitto da Shadow durante il loro primo incontro, c’è una scena in cui Sonic crolla di fronte a Shadow mentre lui si erge dietro di lui. Questa è una ricreazione di una scena che si vede nel filmato di apertura di Shadow the Hedgehog (2005).

La scena in cui la forma Super di Sonic svanisce e Sonic cade sulla Terra fa riferimento alla scena della morte originale di Shadow in Shadow the Hedgehog (2005)

Nella scena dopo i titoli di coda, Sonic finisce accidentalmente a New York, dove incontra Metal Sonic e Amy Rose. In Sonic Prime , Sonic finisce accidentalmente a New Yoke (una New York alternativa), dove incontra Rusty Rose, un’Amy robotizzata che svolge una funzione simile a Metal Sonic, e in seguito Chaos Sonic, un analogo molto più ovvio di Metal Sonic.

, Sonic finisce accidentalmente a New Yoke (una New York alternativa), dove incontra Rusty Rose, un’Amy robotizzata che svolge una funzione simile a Metal Sonic, e in seguito Chaos Sonic, un analogo molto più ovvio di Metal Sonic. Quando i Robotniks inseriscono la chiave di accensione nel Cannone Eclissi, la fessura della chiave ha la forma di un Sega Megadrive .

. Eggman è stato originariamente creato come potenziale eroe quando la Sega ha lanciato un concorso interno per ideare una mascotte e un gioco di punta per competere con Mario della Nintendo. Poiché Sonic ha vinto il concorso ed è diventato l’eroe e la mascotte, il personaggio di Eggman è stato riorganizzato per essere il cattivo. In questo film, Eggman realizza il suo destino eroico originariamente previsto facendo un’inversione a U e salvando il mondo. Il film include anche lui e Sonic che discutono se non si sarebbe rivelato un tale cattivo se la sua vita fosse andata diversamente.

Il film non è la prima volta che Metal Sonic è stato rappresentato come prodotto in serie piuttosto che come un singolo Super Badnik. In Sonic Forces, il Metal Sonic incontrato lì era una copia generata dal Phantom Ruby. In Sonic the Comic, la Brotherhood of Metallix è un esercito di Metal Sonic guidati dall’Imperatore Metallix. Nei fumetti Archie, viene mostrato che ci sono diversi modelli di Metal Sonic, alcuni dei quali diventano personaggi indipendenti (come Shard) a pieno titolo. Inoltre, i fumetti Archie avevano il loro esercito di Metal Sonic sotto forma di Metal Sonic Troopers. Il cannone a braccio usato dal primo Metal Sonic è anche evocativo della versione originale di Metal mostrata nei fumetti Archie, che in seguito sarebbe diventata nota come Shard.

Nella scena dopo i titoli di coda, vediamo che Shadow sopravvive. Ciò ha senso perché in tutte le continuity e i sequel di Sonic Adventure 2, Shadow vive per continuare. All’inizio di Sonic Heroes, Rouge si imbatte in Shadow segretamente vivo in una delle basi di Eggman. In Sonic X, Eggman a un certo punto trova il corpo di Shadow e lo mette in una capsula di ringiovanimento alimentata da un Chaos Emerald che gli consente di far parte della Metarex Saga. In Sonic the Hedgehog (Archie Comics), Shadow, dopo essere bruciato dal rientro sulla Terra, è stato salvato dagli alieni Bem per combattere gli Xorda prima di tornare da Eggman e poi unirsi a G.U.N.

Amy fa il suo debutto indossando un mantello che nasconde la sua identità, che ricorda la regina Aleena di Sonic Underground .

. Sonic prende molto sul serio la gara nella scena di apertura dei Wachowski, superando Tails e Knuckles quando guadagnano terreno e gongolando quando presumibilmente vince. La loro rivalità tra fratelli rimane bonaria al momento, ma accenna anche al suo difetto auto-ammesso di andare impulsivamente per conto suo, trattando Tails e Knuckles più come un ostacolo che come una squadra. È anche il fatto che prenda ancora molto seriamente le gare anche dopo aver imparato a lavorare in squadra che lo porta allo Stinger, dato che finisce a New York solo perché ha superato il traguardo, venendo attaccato dall’esercito di Metal Sonics e salvato da Amy Rose.

Sonic 3 – Dichiarazioni & interviste

Il regista Jeff Fowler ha spiegato il suo ragionamento dietro l’esclusione di altri personaggi della serie. “Penso che fossimo tutti molto concentrati su Shadow. Quando hai un cast di queste dimensioni, ci sono quattro personaggi CG in questo film, vuoi stare attento e non buttarne troppi nel mix. La storia passata di (Shadow) è così importante che la facciamo bene. Ma quegli elementi sono all’interno del film di Sonic. Quindi deve essere davvero bilanciato. Tutto, dal punto di vista della storia, deve essere nelle giuste proporzioni. E poi aggiungere anche Gerald (Robotnik), ovviamente, nel mix. Quindi molto rapidamente, il tuo spazio sullo schermo si riduce, mentre introduci questi personaggi interessanti e vuoi fare cose interessanti con loro e dare grandi archi narrativi”. Come sottolinea Fowler, era importante per loro ottenere la storia passata di Shadow giusta, quindi aggiungere più personaggi nel mix avrebbe sminuito ciò che hanno essenzialmente impostato gli ultimi due film. Per quanto riguarda l’aspetto narrativo dei film, Fowler nota che questa attenta scelta dei personaggi da includere è stata la sua filosofia sin dal primo film. “Ciò che ci ha servito davvero bene in questi film, credo, è questo lancio lento e mirato. Tornando al primo film, c’erano solo Sonic e Robotnik. Abbiamo iniziato in modo molto semplice e poi ci siamo presi il nostro tempo e abbiamo inserito i personaggi uno alla volta, assicurandoci di fare un ottimo lavoro nel raccontare le loro storie. Penso che sia sempre stato il miglior progetto”.

Il regista Jeff Fowler ha parlato a SFX Magazine (via GamesRadar) di come hanno convinto Jim Carrey a tornare nel franchise. Oltre ad assicurarsi di rispettare la condizione di Carrey, che avrebbe ripreso a recitare solo con una sceneggiatura scritta in oro, stampando letteralmente la sua copia con inchiostro a 24 carati, Fowler ha elogiato Carrey per la sua dedizione non solo a riprendere il suo ruolo, ma anche a creare una nuova interpretazione per Gerald Robotnik: “Voglio dire, non solo è tornato, è tornato e ha fatto il doppio del lavoro. L’abbiamo stampata con inchiostro a 24 carati e gliel’abbiamo consegnata a domicilio. Per lui creare un personaggio completamente nuovo all’interno del mondo è stata sicuramente un’opportunità entusiasmante, e lui ci ha messo tutto”. Il regista ha continuato a elogiare Carrey rivelando il suo ampio contributo non solo alle riprese, ma anche allo sviluppo del trucco e delle protesi, affermando di sentirsi fortunato di aver potuto lavorare con l’attore in tre occasioni. “Nessun dettaglio era troppo piccolo. Ha aiutato a progettare le protesi e tutto il resto. Parlare di cose da capire, avendo fatto tre film con Jim Carrey, è davvero un rompicapo.”

Il regista Jeff Fowler prima dell’uscita del film, parlando con ComicBook della possibilità di riavere Jim Carrey come Robotnik dopo Sonic 3, ha detto che avere Carrey come Robotnik è stato un piacere da guardare: “Onestamente, non riesco a immaginare nessun altro che Jim come Robotnik. Ma da dove andremo da qui, ci sarà bisogno di molte discussioni su quali saranno i prossimi passi, davvero molte” Il regista ha aggiunto che i piani futuri per Robotnik non sono ancora stati decisi poiché “ovviamente dovranno aspettare, finché questo (Sonic 3) non uscirà e vedremo dove andranno a parare le cose.” Quando gli è stato chiesto se avesse idee per futuri progetti di Sonic, Jeff Fowler ha detto all’outlet: “Oh, ho sempre delle idee”. “Shadow ha quel tipo di oscurità compassionevole e cupa che Keanu ha padroneggiato così brillantemente”, ha detto Jim Carrey. “C’è stato davvero un viaggio interiore per arrivare alla rabbia e all’emozione. È stato intenso”, dice Keanu Reeves riguardo all’interpretazione di Shadow prima di pronunciare la battuta “Mi hai portato via tutto”, con una grande dose di autorevolezza.

Quando gli è stato chiesto se il comandante Walters fosse sopravvissuto, il co-sceneggiatore Josh Miller ha detto: “Non poteva essere morto. Loro in qualche modo lo lasciano intendere, ma potrebbe essere stato ferito molto gravemente”. Secondo ulteriori dettagli di Miller, sia l’incarnazione presente che quella passata di questo militare suggerivano che G.U.N. esistesse da un po’ di tempo, invece di essere presumibilmente spuntata come risultato del film. “Ci ha dato il dispositivo narrativo che gli ha permesso di raccontare una versione della storia delle origini di Shadow proprio in cima, che poi noi riempiamo in seguito man mano che Shadow la ricorda. [Ci ha] anche dato una grande opportunità per Shadow. Walters è l’ultima cosa che vede mentre il tubo si riempie, il che spinge Shadow a dare il colpo di grazia”. ha aggiunto Miller.

A Jim Carrey è stato chiesto se ha intenzione di tornare in Sonic 4 (dopo aver precedentemente accennato che si sarebbe ritirato dopo Sonic 2). “Ho appena deciso, invece di ritirarmi, di fare un ‘power rest’ tra un progetto e l’altro”, ha spiegato. “Sono decisamente aperto [a Sonic 4]. Sono aperto all’idea. In genere vengono da me con l’idea successiva e se dico, ‘Oh, sembra divertente’, allora la faccio. Non mi sento legato a niente nella vita a meno che non sia qualcosa che mi interessa. Amo sicuramente questa troupe, adoro questa gang che fa questi film e adoro i fan. Penso che ci sia un sacco di energia fantastica intorno a questo, e grandi risposte. E i fan saltano dentro e dicono, ‘Che ne dici se fai questo?’ e sono stati super disponibili. Penso che stiamo facendo questo film tutti insieme”. Il regista Jeff Fowler ha anche stuzzicato la possibilità che Carrey torni come Robotnik. “Jim ama interpretare questo personaggio, adoro lavorare con Jim. È troppo presto per fare ipotesi, qualsiasi opportunità di [continuare a lavorare con lui] sarebbe benvenuta”, ha detto.

Il regista Jeff Fowler non ha avuto ripensamenti prima di scegliere Keanu Reeves per il ruolo di Shadow. La performance di Keanu in John Wick ha impressionato Fowler, ed è così che il regista ha capito che il primo era adatto per il ruolo. Il regista pensava che il personaggio di Reeves nella regia di Chad Stahelski avesse un’irruenza che era un requisito per l’antagonista di Sega. In una conversazione con SFX, Fowler ha dichiarato: Mentirei se non dicessi che c’è un ovvio corollario tra la sua interpretazione nei film di “John Wick” e l’atmosfera che stiamo cercando di trasmettere per Shadow”. “Perché Shadow, da un punto di vista tonale, è un tale antieroe che ha un tocco di nervosismo”. “Mi è sembrato il personaggio perfetto per Keanu. Ha dato una performance grandiosa.” Secondo il regista Reeves ha lavorato molto duramente per il ruolo. “Sapeva cosa volevamo ed era entusiasta di interpretare il personaggio e di entrare nel nostro mondo”, ha aggiunto Jeff.

I co-sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller hanno esposto l’enorme cambiamento che ha visto Gerald Robotnik rimosso dal background fatto esclusivamente di flashback di Sonic Adventure 2 e inserito in questo film in un presente attivamente pericoloso. Casey in particolare ha delineato la strada per prendere questa decisione, per gentile concessione di questa catena di pensieri: “Il cambiamento più grande, in realtà, è stato fare in modo che Gerald fosse ancora vivo; portare Gerald nel presente invece di essere solo un cattivo di flashback che esiste solo nel passato, perché c’è solo un limite al numero di flashback che vogliamo avere. Volevamo renderlo più un pericolo presente, dandoci un vero cattivo, perché sapevamo fin dall’inizio che volevamo trovare un’opportunità per far sì che Sonic e Ivo facessero più cose insieme. Quindi l’idea di farli collaborare era una cosa importante nella lista delle cose da fare, anche se ovviamente qualsiasi collaborazione del genere è da considerarsi sempre temporanea”.

