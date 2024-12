Sonic 3 – Il Film: nuovo poster e tre featurette con Jim Carrey e Keanu Reeves (Al cinema dal 1° gennaio 2025)

Dal 1° gennaio 2025 nei cinema italiani con Paramount Pictures e Eagle Pictures Sonic 3 – Il Film, per questa terza incursione tornano Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, il regista Jeff Fowler, Idris Elba torna a prestare la voce a Knuckles the Echidna, l’attore ha doppiato il personaggio nel sequel Sonic 2 – Il film e nella miniserie tv Knuckles. A loro si aggiugono le new entry Keanu Reeves nei panni del famigerato Shadow. Alyla Browne (Furiosa: A Mad Max Saga) e la Krysten Ritter della serie tv Jessica Jones.

Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovra cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Il cast è completato da Ben Schwartz come Sonic, James Marsden come Tom Wachowski, Tika Sumpter come Maddie Wachowski, Lee Majdoub è l’Agente Stone e Colleen O’Shaughnessey presta la voce a Miles “Tails” Prower.

Sonic 3 Il Film – Le nuove featurette ufficiali in lingua originale

Il film trae ispirazione dai videogiochi Sonic Adventure 2 (2001) e Shadow the Hedgehog (2005). Reeves è stato scelto per i parallelismi tra la sua interpretazione nei film di John Wick e la visione di Fowler per Shadow; nonostante abbia ponderato il ritiro, Carrey è tornato per la puntata per motivi finanziari. Molti elementi della caratterizzazione di Shadow nei giochi sono stati adattati per lo schermo in una resa descritta come “fedele ai fan”.

Il videogioco Sonic the Hedgehog debutta nel 1991 per Sega Genesis per rimpiazzare in veste di nuovo personaggio la mascotte Alex Kidd e per competere con la mascotte di Nintendo, Mario. Il successo del videogioco ha aiutato Sega a diventare una delle principali società di videogiochi durante l’era a 16 bit dei primi anni ’90. “Sonic the Hedgehog” è il franchise di punta di Sega e uno dei franchise di videogiochi più venduti di sempre con 89 milioni di vendite registrate a marzo 2011 e un incasso di oltre 5 miliardi di dollari registrati nel 2014. La somma delle vendite in serie e dei download di giochi per cellulare free-to-play sono pari a 920 milioni. Diversi giochi di Sonic appaiono nelle liste dei più grandi giochi di tutti i tempi, e la serie ha influenzato Internet e la cultura popolare, così come i giochi con mascotte animali.

Il nuovo poster ufficiale del film