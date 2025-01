Sonic 3 – Il Film, recensione: un sequel sorprendente nobilitato da un memorabile Jim Carrey al quadrato

E’ disponibile nelle sale italiane con Paramount Pictures Italia e Eagle Pictures Sonic 3 – Il Film di Jeff Fowler. Questo nuovo sequel, sempre ispirato ai personaggi dei videogiochi SEGA, vede il ritorno a sorpresa del Dr. Robotnik di Jim Carrey e l’arrivo di un nuovo temibile antagonista, lo Shadow di Keanu Reeves che nell’edizione italiana ha la voce di Carlo Moneta, il doppiatore italiano del personaggio nei videogiochi.

Sonic ritorna al cinema, con un’avventura ancora più sorprendente. Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovra cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Sonic 3 Il Film – La recensione

Terza incursione sul grande schermo della star vidoeludica Sonic the Hedgehog, mascotte dei videogiochi di Sonic Team e popolare tra i i patiti di videogame alla stregua del Mario di Nintendo. In questo terzo film torna a sorpresa Jim Carrey nei panni del Dr. Ivo Robotnik dopo che l’attore in qualche intervista aveva lasciato intendere che si sarebbe ritirato dalla recitazione. Invece Carrey torna e regala al suo “cattivo” un finale strepitoso che condivide con la sua controparte di famiglia, il nonno Gerald Robotnik, personaggio che Carrey interpreta sdoppiandosi e regalando una duplice performance che va oltre l’istrionismo della parodia comica. Carrey con questo doppio ruolo conferma, grazie a sprazzi di malinconia e rimpianto, le sue doti di attore completo, che già aveva sfoderato in diversi ruoli drammatici che hanno costellato la sua carriera di comico e star di Hollywood.

Il regista Jeff Fowler riprende per la terza vota il timone del franchise che insieme a Pokémon: Detective Pikachu (che viene citato all’interno del film) restano i titoli che sembrano avere in qualche modo scongiurato la maledizione che sembra affliggere gli adattamenti basati su videogames, basta citare il recente disastro Borderlands per confermare l’andazzo. Fowler maneggia con dovizia effetti speciali, CGI e riprese live-action, guidando al contempo con mano sicura un cast ormai ben affiatato a cui si aggiunge una new entry del calibro di Keanu Reeves. L’attore di Matrix presta la voce a Shadow, un cattivo traumatizzato e iracondo ma dotato di cuore, un antagonista in grado di provare pietà, ma anche fredda determinazione nel perseguire il suo percorso di vendetta grazie ad una serie di abilità letali, qualcuno ha pensato ai film di John Wick? Niente di più azzeccato visto che Reeves è stato scelto per il ruolo proprio grazie alla sua performance nella serie di film d’azione con protagonista l’omonimo ex killer prezzolato.

Già dalle prime battute con il risveglio di Shadow e l’entrata in scena di Gerald Robotnik, è sembrato subito palese che questo terzo film avrebbe avuto una marcia in più ad ogni livello, e così è stato. Dalla scena con i laser che strizza l’occhio a Mission: impossible in cui “Ivo” e suo nonno improvvisano una scatenata coreografia sulle note di “Galvanize” dei Chemical Brothers all’epico scontro allo “Smeraldo” tra Sonic e Shadow, fino al ritorno dei coniugi Wachowski di James Marsden e Tika Sumpter, i “genitori adottivi” di Sonic. Lungo tutta la visione si percepisce forte il gran lavoro svolto per dare ad ogni singolo personaggio il suo spazio, uno sforzo enorme quando hai due star come Sonic e Carrey in grado di rubare i riflettori in un batter d’occhio.

Da elogiare anche l’attenzione messa nel riproporre con un’intensità emotiva ben dosata, al cinema ci sono anche i più piccoli, il traumatico background che unisce Shadow e e il Professor Gerald nel loro percorso di vendetta che culmina con una vera e propria “Morte Nera” puntata contro la Terra. Tutta questa cura del dettaglio che va oltre le canoniche ma sempre apprezzate strizzatine d’occhio ai videogiocatori e alla cultura pop, non fa che confermare la validità di questo franchise e lo sforzo che si è fatto, di capitolo in capitolo, per portarlo dall’intrattenimento per famiglie e materia prima per fan dei videogiochi di riferimento, a quello che in questo terzo film si può considerare intrattenimento trasversale. Qualcosa in grado di attirare anche un pubblico “altro” rispetto al target di riferimento iniziale, traguardo che ci sembra un notevole punto d’arrivo che diventa contemporaneamente anche un punto di partenza su cui costruire il futuro del franchise.

La colonna sonora del film

Le musiche originali di “Sonic 3 – Il Film” sono di Tom Holkenborg meglio noto come Junkie XL (Mad Max: Fury Road, Zack Snyder’s Justice League, Deadpool, Batman v. Superman: Dawn of Justice, Godzilla vs. Kong, Tomb Raider, Alita – Angelo della Brattaglia, Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra) Holkenborg in precedenza aveva composto la musica anche per il primo e il secondo capitolo del Sonic cinematografico.

Altri brani inclusi nella colonna sonora: “It’s a Sonic Christmas” di Ruwanga Samath / Run It di Jelly Roll / Live & Learn di Crush 40 / 99 Red Balloons di Goldfinger / Jingle: Act Clear by SEGA / Neon di One Ok Rock / Lollipop di Tempura Kidz / I Want You Back di Folder / Habanera di Georges Bizet / Bongoru di Noro Morales / Firestarter di The Prodigy / End of the Line di The Traveling Wilburys / The Way We Were (Theme) di Jim Carrey / Wouldn’t It Be Nice di The Beach Boys / Green Hill Zone di Masato Nakamura / London Town di Mr Eazi (feat. Giggs) / Galvanize di The Chemical Brothers / Escape from the City di Jun Senoue & Ted Poley / E.G.G.M.A.N. di Jun Senoue & Paul Shortino / Theme of Dr. Eggman di Jun Senoue / Event: The Last Scene di Fumie Kumatani

1. It All Starts With This (1:01)

2. The Ultimate Lifeform (1:41)

3. Green Hills, Present (1:06)

4. New Day, New Adventure (2:18)

5. Talk About Low Budget Flights (1:27)

6. We’re Outta Here! (0:30)

7. Wow… He’s Fast! (3:48)

8. La Ultima Passion (0:47)

9. Habanera (0:34)

10. A Rotten Eggman (1:11)

11. The Eclipse Cannon (0:57)

12. “MA-RI-A” (2:19)

13. Wishes Are Eternal (1:50)

14. The Truth of 50 Years Ago (1:13)

15. I Found You Faker! (4:06)

16. That Mad Scientist! (3:30)

17. Throw It All Away (0:59)

18. I’ll Make It Through (3:06)

19. La Ultima Passion Pt.2 (0:41)

20. G.U.N. Control (2:18)

21. Big Time Villains (2:16)

22. No Time for Games (1:19)

23. Feel My Loss, and Despair (1:40)

24. I Can’t Let You Live (3:21)

25. I Die Hard (2:06)

26. For All the People On That Planet (1:58)

27. Live and Learn (Junkie XL version) (0:49)

28. E.G.G.M.E.N. (3:42)

29. Too Easy, Piece of Cake (1:16)

30. Last Story (4:32)

31. Sayonara, Shadow the Hedgehog (1:43)

32. Green Hills, Good Future (1:04)

33. The Edge of Tomorrow (1:38)

