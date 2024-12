Sonic 3 – Il Film: trailer e poster natalizi, prima clip e Jim Carrey spiega perché è tornato per un terzo film

Dal 1° gennaio 2025 il riccio dei videogiochi SEGA torna al cinema per il suo terzo film live-action che vede Jeff Fowler di nuovo alla regia. In Sonic 3 – Il film tornano Ben Schwartz nel ruolo di Sonic, Colleen O’Shaughnessey nel ruolo di Tails, Idris Elba nel ruolo di Knuckles, James Marsden Tom Wachowski e Tika Sumpter tornano come i coniugi Wachowski e Jim Carrey torna a vestire i panni del Dr. Robotnik e non solo.

Le nuove aggiunte al franchise includono Krysten Ritter (Jessica Jones), Alyla Browne (Mad Max: Furiosa), James Wolk (Harley Quinn), Sofia Pernas (Jane the Virgin), Cristo Fernández (Ted Lasso) e Jorma Taccone (Spider-Man: Across the Spider-Verse).

Sonic 3 Il film – I nuovi video natalizi in lingua originale

Jim Carrey chiarisce sul suo ritorno…

Qualche anno fa, Jim Carrey aveva lasciato intendere che avesse deciso di prendersi una lunga pausa a tempo indeterminato dalla recitazione e che sarebbe tornato solo “se gli angeli portassero una specie di sceneggiatura scritta con inchiostro dorato che dicesse che sarà davvero importante che la gente la veda”.

Dopo queste parole piuttosto schiette lo ritroviamo di nuovo in pista con il suo Dr. Robotnick in “Sonic 3 – Il film”, che per quanto possa essere bello non sembra la sceneggiatura “ideale” che avrebbe spinto Carrey a tornare sul set dopo un ritiro dalle scene. Per questo l’attore ha voluto spiegare in un intervista all’Associated Press (via Deadline) i reali motivi dietro il suo ritorno:

Sono tornato in questo universo perché, prima di tutto, posso interpretare un genio, il che è un po’ forzato. E, sai, è solo che… ho comprato un sacco di roba e ho bisogno di soldi, francamente. E’ così.

Quando AP durante la première del film che si è tenuta lo scorso 10 dicembre ha chiesto a Carrey di quell’annuncio fatto nel 2022 sul ritiro e su un potenziale ma improbabile ritorno solo per la sceneggiatura perfetta, Carrey ha detto: “Potrebbe essere stata un’iperbole”.

Il terzo capitolo vedrà Sonic, Tails e Knuckles affrontare un misterioso avversario noto come Shadow e per contrastarne l’enorme potenza saranno costretti a formare un’improbabile alleanza con il Dr. Robotnik.

Sonic 3 Il film – la prima clip ufficiale in lingua originale

Due Jim Carrey al prezzo di uno…

Jim Carrey in questo terzo film amplia il suo ruolo sdoppiandosi letteralmente, oltre a riprendere il ruolo del dottor Ivo Robotnik, Carrey interpreta anche il nonno di Robotnik, la mente dietro la creazione del famigerato Shadow. Il regista del film, Jeff Fowler, ha parlato di questa doppia razione di Carrey in un’intervista con EW, dove ha spiegato: “È stata una richiesta davvero grande”.

Fowler ha spiegato che La sola trasformazione di Carrey in Gerald richiedeva tre ore di trucco ogni volta. Fortunatamente Carrey era pronto allo sforzo. “Non so cosa avremmo fatto”, osserva Fowler. “Non voglio nemmeno pensarci”.

Il regista nota come invece dal punto della scrittura il materiale sembrava scriversi da solo. All’inizio, si sono concentrati sul tracciare parallelismi tra questi due scienziati pazzi, “non solo con teste calve e baffi giganti, ma anche nel loro comportamento e nel loro atteggiamento…Ma poi, solo dal punto di vista narrativo, doveva andare in qualche modo a creare il giusto tipo di conflitto per il film. Non voglio rivelare nulla, ma è stato davvero divertente tracciare la trama, escogitare tutte quelle interazioni e tutte le diverse esigenze narrative che dovevano verificarsi. Jim è stato un partner fantastico nel progettare tutto questo.

Secondo quanto riferito questo nuovo film sarà fedele all’approccio dei due film precedenti e preparerà anche il terreno per un potenziale quarto film, intorducendo per l’occasioone un altro personaggio dei videogiochi dopo Tails e Shadow.

È divertente vedere i dibattiti dei fan online su chi arriverà dopo, chi verrà annunciato alla fine del film…Abbiamo molte delle stesse conversazioni. Abbiamo tutti i nostri preferiti dal punto di vista cinematografico e stiamo tutti sostenendo con forza che “dovrebbe essere questo o quello”. È divertente mantenere questa attesa. Questo film non è diverso in termini di piccoli indizi per nuovi personaggi”.

Idris Elba sul suo ritorno come Knuckles…

Idris Elba in una precedente intervista con il sito Collider aveva parlato del suo ritorno nei panni Knuckles rivelando con grande entusiasmo che questo nuovo film è pane per i denti dei “fan più sfegatati di Sonic”.

Posso dirvi che è super eccitante. Posso dirvi che si addentra davvero nell’universo di Sonic. Penso che il 3 sia probabilmente quello per tutti i veri fan sfegatati di Sonic. Ci troveranno una montagna di easter-egg.

Ricordiamo che “Sonic 3 – Il film” prenderà elementi da diversi titoli tra cui Sonic Adventure 2 pubblicato nel 2001 da Sega per Dreamcast con la tagline. “Nella lotta tra il bene e il male, sceglierai di salvare il mondo o di conquistarlo?”. Il videogioco presenta due storie del bene contro il male: Sonic, Tails e Knuckle tentano di salvare il mondo, mentre Shadow, Doctor Eggman e Rouge the Bat tentano di conquistarlo. Le storie sono divise in tre stili di gioco: platform frenetico per Sonic e Shadow, sparatutto in terza persona per Tails ed Eggman ed esplorazione d’azione e avventura per Knuckles e Rouge. Come i precedenti giochi di Sonic, il giocatore completa i livelli mentre raccoglie anelli e sconfigge i nemici. Al di fuori del gameplay principale, può interagire con Chao, un animale domestico virtuale, e competere in battaglie multigiocatore.

Per quanto riguarda Shadow, il co-sceneggiatore del film Pat Casey lo ha descritto come “guidato dalla rabbia e dalla vendetta”.

E’ simile a Knuckles, ma la differenza fondamentale è che Shadow non è frainteso come lo è stato l’echidna rossa nel sequel. Shadow è stato creato con l’obiettivo principale di proteggere il mondo dai pericoli, ma è il modo in cui lo fa che lo metterà in contrasto con Sonic e i suoi amici. Sonic non ha mai dovuto avere a che fare con qualcuno emotivamente danneggiato come Shadow… quando vede Shadow, dice, “Beh, gli insegnerò il potere dell’amicizia, come con Knuckles!” Ma questo non funzionerà con Shadow.

Nel background del personaggio, il desiderio di Shadow di proteggere l’umanità deriva dall’aver assistito alla morte della sua amica Maria per mano di G.U.N. (“Guardian Units of Nations”), il nome delle forze di difesa nazionale. Sono un’organizzazione militare istituita per rispondere a casi criminali importanti e conflitti interni.

Il nuovo poster ufficiale natalizio